O‘zini o‘lganga soladigan qo‘zichoq internetni portlatdi (video)

·263·Dunyo
O‘zini o‘lganga soladigan qo‘zichoq internetni portlatdi (video)
Audio versiyasi

Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida noodatiy qo‘zichoq haqidagi video katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, xitoylik fermerlardan biri bozorga sotish uchun 4 ta qo‘zichoq olib chiqqan. Ulardan uchtasi qisqa fursatda sotilib ketgan. Biroq to‘rtinchi qo‘zichoq xaridorlar yaqinlashishi bilan g‘alati harakatlar qila boshlagan.

U birdan yerga yiqilib, xuddi jonsizdek yotib olgan. Bu holatni ko‘rgan xaridorlar jonivorni kasal deb o‘ylab, uni sotib olishdan bosh tortishgan. Eng qiziq tomoni esa — odamlar uzoqlashishi bilan qo‘zichoq darhol o‘rnidan turib, hech narsa bo‘lmagandek sakrab o‘ynay boshlagan.

Fermer bu antiqa holatni videoga olib, internetga joylagan. Video qisqa vaqt ichida millionlab ko‘rishlar to‘plab, foydalanuvchilarni hayratga soldi.

Voqea shu qadar mashhur bo‘lib ketdiki, yakunda egasi qo‘zichoqni sotish fikridan qaytgani aytilmoqda.

Xitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi