Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladi
Yurtimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasida navbatdagi xushxabar e’lon qilindi. Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va yangi loyihalarni ishga tushirish ishtiyoqida bo‘lgan hamyurtlarimiz uchun davlatimiz tomonidan juda katta moliyaviy yengillik taqdim etilmoqda. Endilikda o‘z ishini halol va muvaffaqiyatli olib borayotgan biznes vakillari hech qanday mol-mulkni garovga qo‘ymasdan turib, ancha yirik miqdordagi pul mablag‘larini qo‘lga kiritishlari mumkin bo‘ladi.
Yangi tartibga ko‘ra, shu yilning 1 iyul sanasidan e’tiboran tadbirkorlar uchun beriladigan garovsiz mikrokreditning eng yuqori miqdori amaldagi 100 million so‘mdan 200 million so‘mgacha oshiriladi.
Bu imkoniyatdan kimlar foydalana oladi?
Albatta, bunday qulaylik o‘z mas’uliyatini his qilgan tadbirkorlarga yanada keng yo‘l ochadi. Yangi moliyaviy norma:
Ilgari bankdan mikrokredit olib, o‘z majburiyatlarini vaqtida bajargan;
Bank tizimida ijobiy kredit tarixiga (fidbekka) ega bo‘lgan soha vakillariga nisbatan taalluqli bo‘ladi.
Bu tizim banklar va tadbirkorlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam
Mazkur limitning ikki barobarga oshirilishi mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan «Kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash kompleks dasturi» doirasida nazarda tutilgan. Ushbu tarixiy qaror ishbilarmonlarning ortiqcha bosh og‘rig‘isiz, ya’ni hech qanday ta’minot yoki kafillik talab qilmasdan, zarur moliyaviy resurslardan erkin va tezkor foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.
Istiqbolli yangilik: Bunday moliyaviy ko‘mak yoz mavsumida o‘z biznesini yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarimiz uchun ayni muddao bo‘ldi. Garovsiz mablag‘lar tufayli yurtimizda yuzlab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va ishlab chiqarish hajmi ortishi shubhasiz.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi islohotlar, biznes olamidagi qulayliklar va kundalik hayotimizga oid eng foydali xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…