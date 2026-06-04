Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladi

·51·O‘zbekiston
Biznes uchun garovsiz mikrokreditlar limiti 200 mln so‘mgacha oshiriladi
Audio versiyasi

Yurtimizda kichik va o‘rta biznes vakillarini qo‘llab-quvvatlash, ularga qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasida navbatdagi xushxabar e’lon qilindi. Tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish va yangi loyihalarni ishga tushirish ishtiyoqida bo‘lgan hamyurtlarimiz uchun davlatimiz tomonidan juda katta moliyaviy yengillik taqdim etilmoqda. Endilikda o‘z ishini halol va muvaffaqiyatli olib borayotgan biznes vakillari hech qanday mol-mulkni garovga qo‘ymasdan turib, ancha yirik miqdordagi pul mablag‘larini qo‘lga kiritishlari mumkin bo‘ladi.

Yangi tartibga ko‘ra, shu yilning 1 iyul sanasidan e’tiboran tadbirkorlar uchun beriladigan garovsiz mikrokreditning eng yuqori miqdori amaldagi 100 million so‘mdan 200 million so‘mgacha oshiriladi.

Bu imkoniyatdan kimlar foydalana oladi?

Albatta, bunday qulaylik o‘z mas’uliyatini his qilgan tadbirkorlarga yanada keng yo‘l ochadi. Yangi moliyaviy norma:

  • Ilgari bankdan mikrokredit olib, o‘z majburiyatlarini vaqtida bajargan;

  • Bank tizimida ijobiy kredit tarixiga (fidbekka) ega bo‘lgan soha vakillariga nisbatan taalluqli bo‘ladi.

Bu tizim banklar va tadbirkorlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam

Mazkur limitning ikki barobarga oshirilishi mamlakatimizda izchil amalga oshirilayotgan «Kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash kompleks dasturi» doirasida nazarda tutilgan. Ushbu tarixiy qaror ishbilarmonlarning ortiqcha bosh og‘rig‘isiz, ya’ni hech qanday ta’minot yoki kafillik talab qilmasdan, zarur moliyaviy resurslardan erkin va tezkor foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Istiqbolli yangilik: Bunday moliyaviy ko‘mak yoz mavsumida o‘z biznesini yangi bosqichga olib chiqmoqchi bo‘lgan tadbirkorlarimiz uchun ayni muddao bo‘ldi. Garovsiz mablag‘lar tufayli yurtimizda yuzlab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va ishlab chiqarish hajmi ortishi shubhasiz.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi islohotlar, biznes olamidagi qulayliklar va kundalik hayotimizga oid eng foydali xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonSo'm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi