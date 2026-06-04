Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildi

·118·Jamiyat
Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildi
Audio versiyasi

Toshkent shahrining ayrim hududlarida elektr ta’minotida vaqtincha uzilishlar kuzatildi. Holat metro poyezdlari harakati va bekatlardagi yoritish tizimiga ham ta’sir qilgan.

Energetika vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 4 iyun kuni soat 12:41 da Toshkent issiqlik elektr stansiyasidagi transformatorda nosozlik yuzaga kelgan. Shu sabab Mirabod, Yunusobod, Mirzo Ulug‘bek, Shayxontohur va Olmazor tumanlarining ayrim joylarida elektr o‘chgan.

Nosozlik soat 13:01 da bartaraf etilgan, soat 13:22 ga kelib esa barcha iste’molchilar elektr ta’minotiga qayta ulangan.

Shahar elektr tarmog‘idagi uzilish sabab "O‘zbekiston", "Chilonzor" va "Yunusobod" yo‘nalishlarida ham qisqa muddatli muammolar kuzatilgan. Metro mutaxassislari harakat xavfsizligini ta’minlash uchun zaxira generatorlarini ishga tushirgan.

ToshkentMirabodYunusobodMirzo UlugʻbekShayxontohur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiKecha, 18:11Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandiKecha, 18:00Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiKecha, 17:56Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiKecha, 11:33Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildiKecha, 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi