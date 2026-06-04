Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin

·169·O‘zbekiston
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Audio versiyasi

Bugun, 4 iyun kuni Quyoshda yuz bergan kuchli X sinfidagi chaqnashlar natijasida hosil bo‘lgan plazma oqimi Yer ionosferasiga yetib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasining Kosmik tadqiqotlar instituti qoshidagi Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lum qildi.

Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, mazkur chaqnashlar ta’sirida sayyorada 6–7 ballik darajadagi kuchli magnit bo‘roni yuzaga kelishi ehtimoli bor.

Qayd etilishicha, plazma oqimining Yer magnit maydoni bilan o‘zaro ta’siri vaqtida ayrim odamlarda uyqu sifati yomonlashishi, charchoq hissi kuchayishi hamda yurak urishi ritmida ayrim o‘zgarishlar kuzatilishi mumkin.

Shu munosabat bilan mutaxassislar aholiga o‘z salomatligiga jiddiy e’tibor qaratishni, ortiqcha jismoniy faollik va ruhiy zo‘riqishlardan ehtiyot bo‘lishni tavsiya etmoqda.

Rossiya fanlar akademiyasiKosmik tadqiqotlar institutiQuyosh astronomiyasi laboratoriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida yangi ko‘prik qurilishi boshlandiBugun, 05:07Ertaga mamlakatning ayrim hududlarida yomg‘ir kutilmoqdaKecha, 18:45Yoshlar uchun biznes va ta’limga imtiyozli kreditlar ajratish boshlanadiKecha, 17:44Pensionerlar uchun sanatoriylarga yo‘llanma olishda yangi tizim qo‘llanadiKecha, 17:30Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)Kecha, 16:31Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiKecha, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi