O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdi

·43·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdi
Audio versiyasi

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yil 1 may holatida O‘zbekistonda umumiy ovqatlanish yo‘nalishida 32 ming 266 ta tijorat korxonasi ishlamoqda.

Joriy yilning yanvar–aprel oylarida kafe, restoran va boshqa ovqatlanish maskanlari orqali amalga oshirilgan savdo hajmi 69,8 trillion so‘mga yetdi. Bu 2025 yilning shu davri bilan taqqoslaganda 7,2 foizga yuqori natija hisoblanadi.

Savdo aylanmasining katta qismi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to‘g‘ri kelgan. Ularning ulushi 79,8 foizni tashkil etgan.

Yirik korxonalar esa umumiy ko‘rsatkichning 20,2 foizini shakllantirgan. Bu raqamlar O‘zbekistonda ovqatlanish xizmatlari bozorida asosiy faollik kichik va o‘rta biznes vakillari tomonidan ta’minlanayotganini ko‘rsatmoqda.

OʻzbekistonMilliy statistika qoʻmitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi