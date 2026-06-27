Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandi

·53·Dunyo
Marsda hayratlanarli kashfiyot: ilk murakkab organik izlar aniqlandi

NASA'ning Perseverance marsoxodi Marsda ilm-fan uchun juda muhim bo‘lgan navbatdagi kashfiyotga erishdi. Olimlar taxminan 3,7 milliard yil avval mavjud bo‘lgan qadimgi ko‘l hududi — Yezero krateridagi jinslarda makromolekular uglerodni aniqladi. Bu Mars yuzasiga eng yaqin qatlamda qayd etilgan eng muhim organik modda topilmalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari Science Advances (SA) ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Ma’lum qilinishicha, tadqiqotchilar Neretva Vallis daryo kanali hududida joylashgan “Brayt-Eyndjel” ochiq jinslarini o‘rganish uchun marsoxoddagi SHERLOC ilmiy asbobidan foydalangan. Tekshirilgan jinslar orasida qoplon terisini eslatuvchi dog‘li naqshlari bilan mashhur bo‘lgan “Shayava Fols” mergel toshi ham bor. Ilgariroq aynan ushbu dog‘lar uning biologik kelib chiqishi mumkinligi haqida qizg‘in bahslarga sabab bo‘lgan edi.

NASA Reaktiv harakatlanish laboratoriyasi astrobiologi Kayl Uskertning ta’kidlashicha, ishlov berilmagan tog‘ jinsi yuzasida makromolekular uglerodning aniqlanishi Mars yuzasidagi eng yuqori qatlamdan topilgan organik moddalardan biri hisoblanadi. Bu esa organik birikmalar nisbatan yaqinda ochilib qolganini yoki ular fotohimoya xususiyatiga ega minerallar ta’sirida yaxshi saqlanganini anglatishi mumkin.

Mutaxassislar qayd etishicha, uglerodning spektral xususiyatlari ham abiotik manbalar — meteoritlar yoki gidrotermal jinslarga, ham biotik manbalar — mikrob matlari va toshko‘mir kabi organik hosilalarga mos keladi. Shu bois, hozircha ushbu moddalarning aniq kelib chiqishi haqida qat’iy xulosa chiqarish imkoni yo‘q.

Sayyorashunoslik instituti geologi Eshli Merfining aytishicha, mavjud ma’lumotlar uglerodning manbasini aniq belgilash uchun yetarli emas. Shu sababli uning biologik yo‘l bilan hosil bo‘lgani ehtimoli ham hozircha istisno qilinmayapti.

Olimlar fikricha, ushbu sirga to‘liq oydinlik kiritish uchun Marsdan olinadigan namunalarni Yerga olib kelish va ularni zamonaviy laboratoriyalarda chuqur tahlil qilish talab etiladi. Agar kelajakda ushbu organik birikmalarning biologik kelib chiqishi tasdiqlansa, bu insoniyatning Marsda hayot mavjud bo‘lgan-bo‘lmagani haqidagi tasavvurlarini tubdan o‘zgartirishi mumkin.

NasaJezero CraterScience Advances
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandi3 milliard yillik sir ochildi: Yerning eng qadimgi krateri aniqlandiKecha, 22:43Olimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiOlimlar paxtaqanddan ham yengil ulkan sayyoralarni aniqladiKecha, 20:03Uy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiUy sotib olish uchun yig‘ilgan 1 kilogramm oltin axlatga ketdiKecha, 20:01Sun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiSun’iy intellekt 2000 yillik kuyib ketgan qo‘lyozmani o‘qishga muvaffaq bo‘ldiKecha, 19:59Bir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiBir lahzalik xato: ayol 133 ming dollarlik oltindan ayrildiKecha, 19:58Chemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiChemodandagi dahshat: 17 yoshli qizning jasadi aniqlandiKecha, 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi