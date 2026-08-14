Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik

·34·Avto
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Qisqacha

2018-yilda ishlab chiqarilgan, 52 000 mil masofani bosib o'tgan BMW 730d ikkilamchi bozorda taxminan 20 000 funt sterlingga baholanmoqda, xuddi shu yillardagi 530d esa 17 000 funt sterling turadi. BMW 7 Series yengil va mustahkam konstruksiyasi, 5,1 metr uzunligi hamda 515 litrli yukxonasi bilan keng va amaliy salonni taklif etadi.

Ikkilamchi bozorda yaxshi holatdagi nemis avtomobilini qidirayotgan xaridorlar odatda BMW 3 Series yoki 5 Series modellariga eʼtibor qaratishadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, biroz koʻproq mablagʻ sarflab, flagman hisoblangan BMW 7 Series sedaniga ega chiqish ham mumkin. Tengdosh universal kuzovdagi 3 Series yoki 5 Series modellaridan narx boʻyicha unchalik farq qilmaydigan bu hashamatli sedan ayni paytda oʻzining qiymati bilan koʻpchilikni hayratda qoldirmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Misol uchun, 2018-yilda ishlab chiqarilgan va 52 000 mil masofani bosib oʻtgan BMW 730d modeli taxminan 20 000 funt sterling atrofida baholanmoqda. Taqqoslash uchun, xuddi shu yillardagi 530d modeli ham taxminan 17 000 funt sterling turadi. Narxdagi uncha katta boʻlmagan farq haydovchiga ancha yuqori maqom va oʻzgacha hissiyot taqdim etadi.

Yengil konstruksiya va ilgʻor texnologiyalar

Avtomobil eshigini ochib, B ustunidagi “carbon core” yozuviga koʻz tushadi. Bu toʻliq i8 uslubidagi karkas boʻlmasa-da, poʻlat va uglerod tolali plastmassadan yasalgan konstruksiya boʻlib, alyuminiy kuzov bilan birgalikda ogʻirlikni kamaytirishga (1755 kg gacha) va mustahkamlikni oshirishga xizmat qiladi. Bu esa mashinaning dinamikasi va samaradorligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Garchi salon dizayni yanada jozibaliroq boʻlishi mumkin edi, biroq yuqori sifatli teri va metall elementlarning koʻplab ishlatilgani mashinaning premiun maqomini saqlab qolgan. Hatto oddiy gʻildirak bazasiga ega versiyasi ham 5,1 metr uzunlikka ega boʻlib, ichki makoni juda keng. 515 litr hajmli yukxona koʻplab universal avtomobillar bilan bemalol raqobatlash oladi.

Orqa oʻrindiqdagi qulayliklar va harakat dinamikasi

Agar xaridor uzun bazali versiyani (L indeksi bilan) tanlasa, qoʻshimcha 140 mm uzunlik ayniqsa orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun sezilarli boʻladi. Bu hatto Mercedes-Benz S-Class modeli bilan solishtirganda ham kengroq fazoni taʼminlaydi. Salonda maksimal qulaylikka erishish uchun Executive Package va Rear Seat Comfort Package paketlarini tanlash maqsadga muvofiq.

  • Isitish va massaj funksiyasiga ega qulay oʻrindiqlar
  • Orqa yoʻlovchilar uchun multimedia ekranlari va boshqaruv plansheti
  • Massaj rejimlari va raqamli televideniyeni boshqarish imkoniyati
Yoʻlda harakatlanganda, 7 Series biroz qattiqroq osma tufayli Mercedes-Benz S-Class kabi mukammal yumshoqlikni koʻrsatmasligi mumkin. Biroq haydovchining oʻzi boshqarganda, bu holat BMW avtomobillariga xos boʻlgan sportcha boshqaruv va turgʻunlikni taʼminlaydi. Active Steering tizimiga ega versiyalar esa past tezlikda orqa gʻildiraklarni burish orqali chaqqonlikni oshiradi.

Oltinchi avlod 7 Series (G11 yoki G12) modellari koʻpincha 730d (261 ot kuchi) yoki 740d (315 ot kuchi) modifikatsiyalarida uchraydi. 3,0 litrli “B57” turbsiz qatorli olti silindrli dizel dvigateli tinch va tortish kuchi yuqori ekani bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning fikricha, bu motor 45 mpg yoqilgʻi sarfiga erishib, bir martalik toʻldirishda 800 mildan ortiq masofani bosib oʻtish imkonini beradi.

BmwSedandAvtomobilDvigatelQulaylik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiJLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiKecha, 19:28Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiKecha, 17:21Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi