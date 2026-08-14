Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildi

·69·Dunyo
Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildi
Qisqacha

6 avgust kuni Maumelle maktabi futbolchisi mashg'ulot paytida shlemi ichida zaharli, taxminan 60 santimetrlik ilon bilan qariyb bir soat yurgan, ammo ilon uni chaqmagan. Ilon o'quvchi qizish mashqlaridan keyin bosh kiyimida g'alati harakat sezib, uni himoya murabbiyiga ko'rsatganidan so'ng aniqlangan va mutaxassislar uning Arkanzasda uchraydigan cottonmouth, ya'ni suv mokasini ekanini tasdiqlagan.

AQSHning Arkanzas shtatidagi Maumelle shahrida maktab futbolchisi mashg‘ulot paytida kutilmagan va xavfli «mehmon» bilan birga maydonda bo‘lganini keyinroq bildi.

Hodisa 6 avgust kuni Maumelle maktabidagi futbol mashg‘uloti vaqtida sodir bo‘lgan. O‘quvchi qizish mashqlaridan keyin shlemi ichida g‘alati harakat sezgan. Shundan so‘ng u bosh kiyimini himoya murabbiyiga ko‘rsatgan.

Shlemning ichki qismi tekshirilganda esa uning qoplamasi ortiga yashiringan taxminan 60 santimetrlik ilon aniqlangan. Keyinroq mutaxassislar bu ilon Arkanzasda uchraydigan zaharli cottonmouth, ya’ni suv mokasini ekanini tasdiqlagan.

Eng hayratlanarlisi, futbolchi ilon shlem ichida ekanini sezguniga qadar uni qariyb bir soat kiyib yurgan. Shunga qaramay, ilon uni chaqmagan. Maumelle hayvonlarni nazorat qilish xizmati direktori Kris Devis futbolchining chaqilishdan omon qolganini katta omad deb baholagan.

Ilonni shlemdan chiqarish ham oson kechmagan. U ichki qoplama orasiga joylashib olgani uchun mutaxassislar uni chiqarish maqsadida shlemga suv quyishga majbur bo‘lgan. Shundan keyin ilon ehtiyotkorlik bilan olib chiqilib, hayvonlarni nazorat qilish xizmati xodimlariga topshirilgan.

Keyin ilon maktab hududidan uzoqroqdagi o‘rmonzorga olib borilib, tabiat qo‘yniga qo‘yib yuborilgan. Futbolchi esa boshqa shlemni kiyib, mashg‘ulotni davom ettirgan.

ArkansasMaumelleChris Davis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiVodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiBugun, 12:58Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiBugun, 12:48Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiBugun, 12:44Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Bugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi