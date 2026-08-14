Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlar
iPhone 20 Pro va iPhone 20 Pro Max modellari to'rt tomondan egilgan, ramkasiz ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Qurilmalar ichki ravishda V73 hamda V74 kodlari ostida ishlab chiqilmoqda, ekranlarning fizik o'lchamlari biroz kattalashsa-da, umumiy tomonlar nisbati o'zgarmaydi. Yangi dizayn mutlaqo tekis 2D-displey va maxsus himoya shishasi uyg'unligiga asoslanib, Apple kompaniyasining Liquid Glass interfeysi bilan birga ishlashi aytilmoqda.
Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman qurilmalari ustidagi ishni davom ettirmoqda va insayderlar kelgusi avlod gadjetlari haqida ilk qiziqarli maʼlumotlarni ulashishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Digital Chat Station insayeri bo‘lajak iPhone 20 Pro liniyasining texnik xususiyatlari va dizayn konsepsiyasiga oid tafsilotlarni oshkor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga ko‘ra, taxmin qilinishicha, iPhone 20 Pro va iPhone 20 Pro Max modellari ichki ravishda V73 hamda V74 kodli belgilar ostida ishlab chiqilmoqda. Taʼminot zanjiridan olingan maʼlumotlar yangi smartfonlarning ekran fizik o‘lchamlari biroz kattalashganini, biroq qurilmalarning umumiy tomonlar nisbati o‘zgarishsiz qolganini ko‘rsatmoqda.
To‘rt tomondan egilgan innovatsion ekranBo‘lajak yubiley smartfonlarining asosiy o‘ziga xos jihati sifatida tubdan yangi dizayn konsepsiyasi ko‘rsatilmoqda. Insayderning taʼkidlashicha, qurilmalar «barcha to‘rt tomonidan egilgan, ramkasiz ekran» yechimi bilan jihozlanadi. Bu yondashuv flagmanlar bozoridagi mavjud dizayn standartlarini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, mazkur texnologiya mutlaqo tekis bo‘lgan 2D-displey va maxsus himoya shishasining o‘zaro uyg‘unligiga asoslanadi. Himoya oynasining o‘ziga xos tuzilishi hamda yorug‘likni sindirish optik xususiyatlari tufayli foydalanuvchida ramkalar umuman yo‘qdek taassurot uyg‘otiladi.
Dizayn va dasturiy taʼminot uyg‘unligiYangi texnologik yechimlar nafaqat tashqi ko‘rinishni, balki qurilmadan foydalanish tajribasini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Insayder maʼlumotlariga ko‘ra, ushbu o‘ziga xos dizayn Apple kompaniyasining maxsus Liquid Glass interfeysi bilan birgalikda nihoyatda taʼsirchan ko‘rinish hosil qiladi.
Hozircha Apple mazkur qurilmalarning rasmiy taqdimot sanasi va boshqa texnik tafsilotlarini sir saqlamoqda. Biroq taʼminot zanjiridan sizib chiqqan bunday xabarlar kompaniya mobil qurilmalar bozorida yana bir muhim dizayn evolyutsiyasiga tayyorgarlik ko‘rayotganini ko‘rsatib turibdi.
…