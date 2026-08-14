Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlar

·35·Texno
Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlar
Qisqacha

iPhone 20 Pro va iPhone 20 Pro Max modellari to'rt tomondan egilgan, ramkasiz ekran bilan jihozlanishi kutilmoqda. Qurilmalar ichki ravishda V73 hamda V74 kodlari ostida ishlab chiqilmoqda, ekranlarning fizik o'lchamlari biroz kattalashsa-da, umumiy tomonlar nisbati o'zgarmaydi. Yangi dizayn mutlaqo tekis 2D-displey va maxsus himoya shishasi uyg'unligiga asoslanib, Apple kompaniyasining Liquid Glass interfeysi bilan birga ishlashi aytilmoqda.

Apple kompaniyasi kelajakdagi flagman qurilmalari ustidagi ishni davom ettirmoqda va insayderlar kelgusi avlod gadjetlari haqida ilk qiziqarli maʼlumotlarni ulashishdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur Digital Chat Station insayeri bo‘lajak iPhone 20 Pro liniyasining texnik xususiyatlari va dizayn konsepsiyasiga oid tafsilotlarni oshkor qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga ko‘ra, taxmin qilinishicha, iPhone 20 Pro va iPhone 20 Pro Max modellari ichki ravishda V73 hamda V74 kodli belgilar ostida ishlab chiqilmoqda. Taʼminot zanjiridan olingan maʼlumotlar yangi smartfonlarning ekran fizik o‘lchamlari biroz kattalashganini, biroq qurilmalarning umumiy tomonlar nisbati o‘zgarishsiz qolganini ko‘rsatmoqda.

To‘rt tomondan egilgan innovatsion ekran

Bo‘lajak yubiley smartfonlarining asosiy o‘ziga xos jihati sifatida tubdan yangi dizayn konsepsiyasi ko‘rsatilmoqda. Insayderning taʼkidlashicha, qurilmalar «barcha to‘rt tomonidan egilgan, ramkasiz ekran» yechimi bilan jihozlanadi. Bu yondashuv flagmanlar bozoridagi mavjud dizayn standartlarini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, mazkur texnologiya mutlaqo tekis bo‘lgan 2D-displey va maxsus himoya shishasining o‘zaro uyg‘unligiga asoslanadi. Himoya oynasining o‘ziga xos tuzilishi hamda yorug‘likni sindirish optik xususiyatlari tufayli foydalanuvchida ramkalar umuman yo‘qdek taassurot uyg‘otiladi.

Dizayn va dasturiy taʼminot uyg‘unligi

Yangi texnologik yechimlar nafaqat tashqi ko‘rinishni, balki qurilmadan foydalanish tajribasini ham yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Insayder maʼlumotlariga ko‘ra, ushbu o‘ziga xos dizayn Apple kompaniyasining maxsus Liquid Glass interfeysi bilan birgalikda nihoyatda taʼsirchan ko‘rinish hosil qiladi.

Hozircha Apple mazkur qurilmalarning rasmiy taqdimot sanasi va boshqa texnik tafsilotlarini sir saqlamoqda. Biroq taʼminot zanjiridan sizib chiqqan bunday xabarlar kompaniya mobil qurilmalar bozorida yana bir muhim dizayn evolyutsiyasiga tayyorgarlik ko‘rayotganini ko‘rsatib turibdi.

AppleiPhone 20 ProSmartfonTexnologiyaInsayder
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaXitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaBugun, 12:20Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiRoskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiBugun, 10:59Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarKo‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarBugun, 08:36Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi