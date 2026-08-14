Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildi

·0·Dunyo
Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildi
Qisqacha

Hindistonning Andxra-Pradesh shtatidagi Kurlapalli qishlog'i aholisi yomg'ir yog'ishini tilab, ikki eshak uchun an'anaviy nikoh marosimini o'tkazdi. Anantapur tumanidagi Kalyandurg mandali tarkibiga kiruvchi qishloqda eshaklar barabanlar sadosi ostida ko'chalardan olib o'tilib, ular uchun ramziy nikoh o'qilgan. Aholi juftlik ustiga suv quyib, mo'l-ko'l yomg'ir yog'ishi uchun maxsus duolar qilgan.

Hindistonning Andxra-Pradesh shtatidagi qishloq aholisi yomg‘ir yog‘ishini tilab, ikki eshak uchun an’anaviy nikoh marosimini o‘tkazdi. Mahalliy aholi ushbu urf-odat barakali yomg‘ir va muvaffaqiyatli musson mavsumini olib kelishga ishonadi.

Hind ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko‘ra, Anantapur tumanidagi Kalyandurg mandali tarkibiga kiruvchi Kurlapalli qishlog‘i aholisi mazkur marosimni yog‘ingarchilikni chaqirishga qaratilgan mahalliy an’ana sifatida tashkil etgan.

Marosim davomida ikki eshak barabanlar sadosi ostida qishloq ko‘chalari bo‘ylab olib o‘tilgan. Shundan so‘ng ular uchun ramziy nikoh marosimi o‘tkazilib, aholi juftlik ustiga suv quygan va mo‘l-ko‘l yomg‘ir yog‘ishi uchun maxsus duolar qilgan.

Qishloq aholisining aytishicha, ular avval ham shunga o‘xshash marosimni o‘tkazgan. O‘shanda hududda yog‘ingarchilik yaxshi bo‘lgan. Shu sababli aholi bu yil ham qadimiy an’ana musson yomg‘irlarining serob bo‘lishiga sabab bo‘ladi, degan umidda.

HindistonAndhra-PradeshKurlapalliKalyandurgAnantapur
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Bugun, 12:37Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdiTokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdiBugun, 12:06Jonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiJonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiBugun, 12:04Trampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldiTrampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldiBugun, 11:56Endi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiEndi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiBugun, 11:5135 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiBugun, 09:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi