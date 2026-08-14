Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi

·25·Avto
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Qisqacha

Ferrari SF90 modeli tubdan qayta ishlanib, CZ26 nomli kelajak superkariga aylantirildi. AQShdagi maxsus mijoz buyurtmasi asosida Ferrari dizayn rahbari Flavio Manzoni yaratgan avtomobil brendning kelgusi dizayn yo'nalishini namoyish etadi. Yangi old qism, ingichka LED chiroqlar, qayta ishlangan orqa diffuzor va kattaroq spoyler avtomobilning aerodinamik imkoniyatlarini oshirgan.

Mashhur Italiyaning Ferrari kompaniyasi SF90 rusumini tubdan qayta ishlab, kelajak superkarining o'ziga xos ko'rinishini taqdim etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, ushbu yangi loyiha brendning kelgusidagi dizayn yo'nalishini belgilab beruvchi muhim qadam bo'lishi mumkin va avtomobilsozlik olamida katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

CZ26 deb nomlangan yangi avtomobil brendning avvalgi flagmani hisoblangan va o'rnini 849 Testarossa egallagan plug-in-gidrid modelining mutlaq transformasiyasi hisoblanadi. Tashqi ko'rinish ustidagi ishlar Ferrari dizayn rahbari Flavio Manzoni tomonidan AQShdagi maxsus mijozning buyurtmasiga asosan amalga oshirilgan.

Kelajakka qaratilgan texnologik dizayn

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi avtomobil "texnologik" va "kelajakka nazar tashlovchi" uslubda bajarilgan. Bu esa uni kelgusi avlod Ferrari superkarlari uchun sinov maydonchasiga aylantirishi kutilmoqda. Avtomobilning old qismi asos qilib olingan SF90 modelidan keskin farq qiladi.

Xususan, oldingi C shaklidagi yoritish moslamalari olib tashlanib, ularning o'rniga butun old qism bo'ylab cho'zilgan qora yaltiroq panel ichiga o'rnatilgan ingichka LED chiroqlar o'rnatilgan. Ushbu yondashuv o'tgan asrning 70-yillardagi italyan sanoat dizaynerlari merosiga tayanib, minimalistik va toza estetikani namoyon etadi.

Aerodinamika va eksklyuzivlik

Yangi dizayn faqatgina estetik o'zgarish bo'lib qolmay, balki avtomobilning texnik imkoniyatlarini ham oshiradi. Old qismdagi yangi havo teshiklari, qayta ishlangan orqa diffuzor va yanada ko'zga tashlanadigan orqa spoyler mashitaning tortish kuchi (downforce) ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

CZ26 modeli Ferrari tomonidan kompaniyaning eng nufuzli va maxsus mijozlari uchun tayyorlanadigan eksklyuziv "bir martalik" (one-off) avtomobillar turkumining davomi bo'ldi. Bungacha SC40 va HC25 kabi noyob modellar ham taqdim etilgan edi.

Kompaniya bunday eksklyuziv mashinalarning narxini rasman oshkor etmasa-da, ularning o'ta noyobligi tufayli narxi millionlab dollarlarga baholanishi aniq. Ushbu noyob superkar AQShda bo'lib o'tayotgan Monterey Car Week tadbiri doirasida ilk bor keng omma e'tiboriga havola etildi.

FerrariSuperkarCZ26AvtomobilYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55Lucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiLucid kompaniyasi 1070 ot kuchiga ega yangi Gravity GT-S elektromobilini taqdim etdiBugun, 12:29Czinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiCzinger 21C Spyder: 1250 ot kuchiga ega ochiq giperkar taqdim etildiBugun, 12:27JLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiJLR sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini aytdiKecha, 19:28Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiKecha, 17:21Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiKecha, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi