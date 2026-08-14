Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli tubdan qayta ishlanib, CZ26 nomli kelajak superkariga aylantirildi. AQShdagi maxsus mijoz buyurtmasi asosida Ferrari dizayn rahbari Flavio Manzoni yaratgan avtomobil brendning kelgusi dizayn yo'nalishini namoyish etadi. Yangi old qism, ingichka LED chiroqlar, qayta ishlangan orqa diffuzor va kattaroq spoyler avtomobilning aerodinamik imkoniyatlarini oshirgan.
Mashhur Italiyaning Ferrari kompaniyasi SF90 rusumini tubdan qayta ishlab, kelajak superkarining o'ziga xos ko'rinishini taqdim etdi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, ushbu yangi loyiha brendning kelgusidagi dizayn yo'nalishini belgilab beruvchi muhim qadam bo'lishi mumkin va avtomobilsozlik olamida katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
CZ26 deb nomlangan yangi avtomobil brendning avvalgi flagmani hisoblangan va o'rnini 849 Testarossa egallagan plug-in-gidrid modelining mutlaq transformasiyasi hisoblanadi. Tashqi ko'rinish ustidagi ishlar Ferrari dizayn rahbari Flavio Manzoni tomonidan AQShdagi maxsus mijozning buyurtmasiga asosan amalga oshirilgan.
Kelajakka qaratilgan texnologik dizaynMutaxassislarning ta'kidlashicha, yangi avtomobil "texnologik" va "kelajakka nazar tashlovchi" uslubda bajarilgan. Bu esa uni kelgusi avlod Ferrari superkarlari uchun sinov maydonchasiga aylantirishi kutilmoqda. Avtomobilning old qismi asos qilib olingan SF90 modelidan keskin farq qiladi.
Xususan, oldingi C shaklidagi yoritish moslamalari olib tashlanib, ularning o'rniga butun old qism bo'ylab cho'zilgan qora yaltiroq panel ichiga o'rnatilgan ingichka LED chiroqlar o'rnatilgan. Ushbu yondashuv o'tgan asrning 70-yillardagi italyan sanoat dizaynerlari merosiga tayanib, minimalistik va toza estetikani namoyon etadi.
Aerodinamika va eksklyuzivlikYangi dizayn faqatgina estetik o'zgarish bo'lib qolmay, balki avtomobilning texnik imkoniyatlarini ham oshiradi. Old qismdagi yangi havo teshiklari, qayta ishlangan orqa diffuzor va yanada ko'zga tashlanadigan orqa spoyler mashitaning tortish kuchi (downforce) ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.
CZ26 modeli Ferrari tomonidan kompaniyaning eng nufuzli va maxsus mijozlari uchun tayyorlanadigan eksklyuziv "bir martalik" (one-off) avtomobillar turkumining davomi bo'ldi. Bungacha SC40 va HC25 kabi noyob modellar ham taqdim etilgan edi.
Kompaniya bunday eksklyuziv mashinalarning narxini rasman oshkor etmasa-da, ularning o'ta noyobligi tufayli narxi millionlab dollarlarga baholanishi aniq. Ushbu noyob superkar AQShda bo'lib o'tayotgan Monterey Car Week tadbiri doirasida ilk bor keng omma e'tiboriga havola etildi.
…