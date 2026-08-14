Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqda

·33·Texno
Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqda
Qisqacha

Sony kompaniyasi Xperia 1 VIII smartfonining savdo ko'rsatkichlari kutilganidan yuqori ekanini ma'lum qildi. Narxi Yaponiya bozorida 200 000 iyendan, Yevropada esa 1500 yevro yoki 1400 funt sterlingdan oshganiga qaramay, qurilma ichki bozor va Yevropa mamlakatlarida muvaffaqiyatli sotilmoqda. Yevropada iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri sotish kanallari mustahkamlangani sababli savdolar sezilarli darajada o'sgan. Xaridorlar microSD xotira kartalarini qo'llab-quvvatlash, 3.

Yaponiyaning texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻzining yangi flagmani Xperia 1 VIII savdo koʻrsatkichlari kutilganidan ham yuqori kelayotganini maʼlum qildi. Garchi qurilmaning narxi avvalgi avlod vakillariga nisbatan sezilarli darajada oshgan boʻlsa-da, foydalanuvchilar tomonidan unga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ITmedia Mobile nashriga bergan intervyusida Sony vakillari Shohati Ike va Eri Kitadzava kompaniya oʻz mijozlarining fikr-mulohazalarini diqqat bilan kuzatib borishini taʼkidladilar. Ularning soʻzlariga koʻra, yangi flagman nafaqat ichki bozorda, balki Yevropa mamlakatlarida ham muvaffaqiyatli sotilmoqda.

Narxning oshishi va Yevropadagi muvaffaqiyat

Eslatib oʻtamiz, Yaponiya bozorida Sony Xperia 1 VIII narxi 200 000 iyendan oshib ketdi. Yevropa mintaqasida esa asosiy modifikatsiyadagi 12/256 GB xotiraga ega qurilma 1500 yevro yoki 1400 funt sterling baholanmoqda.

Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlar oʻsishi savdo hajmiga salbiy taʼsir koʻrsatmadi. Yevropada toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilarga sotish kanallarining mustahkamlangani tufayli savdolar sezilarli darajada oʻsgani qayd etildi.

Kamera va foydalanuvchi afzalliklari

Smartfonning foto imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida muhandislar kamera blokini qaytadan loyihalashtirishga majbur boʻlishdi. Yangi yondashuv kattaroq teleobyektivni joylashtirish imkonini berdi, buning uchun Sony oʻzgaruvchan zum mexanizmidan voz kechib, 70 mm lik qatʼiy fokus masofasiga ega obyektivni tanladi.

Shuningdek, kompaniya tomonidan oʻtkazilgan doimiy soʻrovnomalar mahsulot rivojlanishida muhim rol oʻynayotgani taʼkidlandi. Xaridorlar orasida oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlash funksiyasi qurilmani tanlashda yuqori oʻrinlardan birini egallagan.

Sony vakillari microSD uyasi va anʼanaviy quloqchinlar uchun 3.5 mm razʼyem mavjudligi brendning ajralmas qismiga aylanganini qoʻshimcha qilishdi. Aynan shu qulayliklar va sifatli kameralar foydalanuvchilarning yuqori darajada qoniqish hosil qilishini taʼminlamoqda.

SonyXperia 1 VIIISmartfonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Apple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarApple yubiley smartfoni: iPhone 20 Pro haqida ilk tafsilotlarBugun, 12:51Xitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaXitoyda dunyodagi ilk mutlaq avtomatlashtirilgan qahvaxona ochilmoqdaBugun, 12:20Roskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiRoskosmos Popigay krateri kosmik suratlarini eʼlon qildiBugun, 10:59Ko‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarKo‘nikish qiyin bo‘ladimi? Instagram'ning yangi logotipi va tarmoqdagi bahslarBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi