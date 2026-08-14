Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqda
Sony kompaniyasi Xperia 1 VIII smartfonining savdo ko'rsatkichlari kutilganidan yuqori ekanini ma'lum qildi. Narxi Yaponiya bozorida 200 000 iyendan, Yevropada esa 1500 yevro yoki 1400 funt sterlingdan oshganiga qaramay, qurilma ichki bozor va Yevropa mamlakatlarida muvaffaqiyatli sotilmoqda. Yevropada iste'molchilarga to'g'ridan-to'g'ri sotish kanallari mustahkamlangani sababli savdolar sezilarli darajada o'sgan. Xaridorlar microSD xotira kartalarini qo'llab-quvvatlash, 3.
Yaponiyaning texnologiya giganti Sony kompaniyasi oʻzining yangi flagmani Xperia 1 VIII savdo koʻrsatkichlari kutilganidan ham yuqori kelayotganini maʼlum qildi. Garchi qurilmaning narxi avvalgi avlod vakillariga nisbatan sezilarli darajada oshgan boʻlsa-da, foydalanuvchilar tomonidan unga boʻlgan qiziqish yuqoriligicha qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ITmedia Mobile nashriga bergan intervyusida Sony vakillari Shohati Ike va Eri Kitadzava kompaniya oʻz mijozlarining fikr-mulohazalarini diqqat bilan kuzatib borishini taʼkidladilar. Ularning soʻzlariga koʻra, yangi flagman nafaqat ichki bozorda, balki Yevropa mamlakatlarida ham muvaffaqiyatli sotilmoqda.
Narxning oshishi va Yevropadagi muvaffaqiyatEslatib oʻtamiz, Yaponiya bozorida Sony Xperia 1 VIII narxi 200 000 iyendan oshib ketdi. Yevropa mintaqasida esa asosiy modifikatsiyadagi 12/256 GB xotiraga ega qurilma 1500 yevro yoki 1400 funt sterling baholanmoqda.
Shunga qaramay, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, narxlar oʻsishi savdo hajmiga salbiy taʼsir koʻrsatmadi. Yevropada toʻgʻridan-toʻgʻri isteʼmolchilarga sotish kanallarining mustahkamlangani tufayli savdolar sezilarli darajada oʻsgani qayd etildi.
Kamera va foydalanuvchi afzalliklariSmartfonning foto imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida muhandislar kamera blokini qaytadan loyihalashtirishga majbur boʻlishdi. Yangi yondashuv kattaroq teleobyektivni joylashtirish imkonini berdi, buning uchun Sony oʻzgaruvchan zum mexanizmidan voz kechib, 70 mm lik qatʼiy fokus masofasiga ega obyektivni tanladi.
Shuningdek, kompaniya tomonidan oʻtkazilgan doimiy soʻrovnomalar mahsulot rivojlanishida muhim rol oʻynayotgani taʼkidlandi. Xaridorlar orasida oʻtkazilgan tadqiqot natijalariga koʻra, microSD xotira kartalarini qoʻllab-quvvatlash funksiyasi qurilmani tanlashda yuqori oʻrinlardan birini egallagan.
Sony vakillari microSD uyasi va anʼanaviy quloqchinlar uchun 3.5 mm razʼyem mavjudligi brendning ajralmas qismiga aylanganini qoʻshimcha qilishdi. Aynan shu qulayliklar va sifatli kameralar foydalanuvchilarning yuqori darajada qoniqish hosil qilishini taʼminlamoqda.
…