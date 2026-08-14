Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot bor

·79·Dunyo
Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot bor
Qisqacha

Turritopsis dohrnii deb ataladigan mayda meduza og'ir sharoitlarda hayot siklini katta meduza bosqichidan yosh polip bosqichiga qaytara oladi. Jarohatlanish yoki ochlik kabi stress holatlarida uning ayrim maxsuslashgan hujayralari o'z xususiyatini o'zgartirib, boshqa turdagi hujayralarga aylanadi va bu jarayon transdifferensiatsiya deb ataladi.

Okeanlarda inson tasavvurini hayratga soladigan jonzotlar juda ko‘p. Ammo ular orasida hayot siklini go‘yo «orqaga qaytarish» qobiliyati bilan mashhur bo‘lgan bir tur bor. Gap Turritopsis dohrnii — «o‘lmas meduza» deb ataladigan mayda jonzot haqida ketmoqda.

Ushbu meduzaning eng g‘ayrioddiy xususiyati shundaki, u og‘ir sharoitga tushganda odatiy hayot siklini teskari yo‘naltirishi mumkin. Masalan, jarohatlanish yoki ochlik kabi stress holatlarida katta meduza shaklidan yana yosh polip bosqichiga qaytadi. Keyin esa ushbu bosqichdan yana yangi meduza rivojlanadi.

Bu jarayon oddiy qarish jarayonidan keskin farq qiladi. Meduzaning ayrim maxsuslashgan hujayralari o‘z xususiyatini o‘zgartirib, boshqa turdagi hujayralarga aylana oladi. Ilmiy tilda bu jarayon transdifferensiatsiya deb ataladi. Shu orqali jonzot hayot siklini qayta boshlash imkoniga ega bo‘ladi.

Shu sababli olimlar Turritopsis dohrniini biologik jihatdan «o‘lmas» deb atashadi. Biroq bu uni mutlaqo hech qachon o‘lmaydi, degani emas. Meduza kasallik, yirtqichlar hujumi yoki boshqa tashqi xavflar tufayli halok bo‘lishi mumkin. «O‘lmaslik» tushunchasi asosan uning qarilik tufayli hayot siklini tugatishdan qocha olishiga ishora qiladi.

Turritopsis dohrnii
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Tailandda yovvoyi fil mashinadan meva “o‘g‘irladi”Bugun, 14:15Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiVodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdiBugun, 12:58Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiBugun, 12:48Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiBugun, 12:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi