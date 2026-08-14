Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdi
Britaniyalik poygachi Endi Grin vodorodda ishlaydigan ichki yonuv dvigatelli avtomobilda 653,9 km/soat tezlikka erishib, yangi jahon rekordini o'rnatdi. Rekord AQSHning Yuta shtatidagi Bonnevil tuz tekisligida qayd etildi va avvalgi 298,5 km/soatlik natijadan ikki baravardan ham yuqori bo'ldi. JCB kompaniyasi ishlab chiqqan, ikkita vodorod dvigateli jami 1600 ot kuchiga ega 9,75 metrlik avtomobil vodorod yoqilg'isidan foydalanadigan texnologiyalar imkoniyatini namoyish etdi.
Britaniyalik mashhur poygachi Endi Grin vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigateliga ega avtomobilda 653,9 km/soat tezlikka erishib, yangi jahon rekordini qayd etdi. Rekord AQSHning Yuta shtatidagi Bonnevil tuz tekisligida o‘rnatilgan.
Yangi natija avvalgi 298,5 km/soatlik rekorddan ikki baravardan ham yuqori bo‘ldi. Uzunligi 9,75 metr bo‘lgan avtomobil JCB kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uning ikkita vodorod dvigateli jami 1600 ot kuchi ishlab chiqaradi.
Qayd etilishicha, loyiha nafaqat yuqori tezlikni, balki vodorod yoqilg‘isidan foydalanadigan dvigatellarning imkoniyatlarini namoyish etishga qaratilgan. Shu jihatdan yangi rekord ekologik toza yoqilg‘ilar asosidagi texnologiyalar uchun ham muhim sinov bo‘ldi.
64 yoshli Endi Grin tezlik rekordlari borasida tajribali sportchi hisoblanadi. U 1997 yilda Thrust SSC reaktiv avtomobilida 1228 km/soat tezlikka chiqib, ovoz to‘sig‘ini buzgan. Ushbu mutlaq quruqlik tezligi rekordi hozirgacha yangilanmagan.
…