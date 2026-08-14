Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdi

·48·Dunyo
Vodorodli avtomobil 653 km/soat tezlikka chiqib, rekord o‘rnatdi
Qisqacha

Britaniyalik poygachi Endi Grin vodorodda ishlaydigan ichki yonuv dvigatelli avtomobilda 653,9 km/soat tezlikka erishib, yangi jahon rekordini o'rnatdi. Rekord AQSHning Yuta shtatidagi Bonnevil tuz tekisligida qayd etildi va avvalgi 298,5 km/soatlik natijadan ikki baravardan ham yuqori bo'ldi. JCB kompaniyasi ishlab chiqqan, ikkita vodorod dvigateli jami 1600 ot kuchiga ega 9,75 metrlik avtomobil vodorod yoqilg'isidan foydalanadigan texnologiyalar imkoniyatini namoyish etdi.

Britaniyalik mashhur poygachi Endi Grin vodorod bilan ishlaydigan ichki yonuv dvigateliga ega avtomobilda 653,9 km/soat tezlikka erishib, yangi jahon rekordini qayd etdi. Rekord AQSHning Yuta shtatidagi Bonnevil tuz tekisligida o‘rnatilgan.

Yangi natija avvalgi 298,5 km/soatlik rekorddan ikki baravardan ham yuqori bo‘ldi. Uzunligi 9,75 metr bo‘lgan avtomobil JCB kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uning ikkita vodorod dvigateli jami 1600 ot kuchi ishlab chiqaradi.

Qayd etilishicha, loyiha nafaqat yuqori tezlikni, balki vodorod yoqilg‘isidan foydalanadigan dvigatellarning imkoniyatlarini namoyish etishga qaratilgan. Shu jihatdan yangi rekord ekologik toza yoqilg‘ilar asosidagi texnologiyalar uchun ham muhim sinov bo‘ldi.

64 yoshli Endi Grin tezlik rekordlari borasida tajribali sportchi hisoblanadi. U 1997 yilda Thrust SSC reaktiv avtomobilida 1228 km/soat tezlikka chiqib, ovoz to‘sig‘ini buzgan. Ushbu mutlaq quruqlik tezligi rekordi hozirgacha yangilanmagan.

Andy GreenBonneville Salt FlatsUtahJCBThrust SSC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiQuyosh tutilishidan so‘ng ko‘z og‘rig‘i bo‘yicha qidiruvlar keskin oshdiBugun, 13:36Okeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borOkeanda “o‘z umrini orqaga qaytarishi” mumkin bo‘lgan jonzot borBugun, 13:18Futbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiFutbolchi shlemini kiyib, qariyb bir soat ilon bilan mashg‘ulot qildiBugun, 12:59Turkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiTurkiyada imom tomog‘iga shirinlik tiqilgan qizaloqni qutqardiBugun, 12:48Hindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiHindistonda yomg‘ir yog‘ishi uchun eshaklar nikohlantirildiBugun, 12:44Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Bugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi