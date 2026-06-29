Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqda

·32·Dunyo
Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqda

Pokiston yakshanba kuni Afg‘oniston bilan chegaradosh hududlarga havo zarbalari berdi va quruqlik qo‘shinlarini kiritdi. Hodisa oqibatida o‘nlab insonlar halok bo‘lib, ikki davlat o‘rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi.

Afg‘onistonning "Tolibon" hukumati ma’lum qilishicha, hujumlar natijasida kamida 36 nafar tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar halok bo‘lgan, 160 nafardan ortiq kishi jarohatlangan. Kobul ushbu hujumni «qo‘rqoqlarcha harakat» hamda «jinoyat va vahshiylik» deb baholadi.

Pokiston axborot vaziri Attoulloh Tarar esa zarbalar jangarilar yashiringan obyektlarga berilganini bildirdi. Uning aytishicha, operatsiya davomida 29 nafar jangari yo‘q qilingan. Rasmiylarga ko‘ra, bu hujumlar Pokistonda tinch aholiga qarshi sodir etilgan so‘nggi terrorchilik hujumlariga javob bo‘lgan.

Pokiston uzoq vaqtdan beri Afg‘onistonni chegara ortidan hujumlar uyushtiruvchi terrorchi guruhlarga boshpana berayotganlikda ayblab keladi. "Tolibon" hukumati esa bu da’volarni rad etadi. Kobul, o‘z navbatida, Pokistonni tinch aholi yashaydigan hududlarga asossiz hujum qilishda ayblamoqda.

Afg‘oniston hukumatiga ko‘ra, zarbalar tinch aholi uylariga berilgan bo‘lsa, Pokiston ular Paktiya, Paktika va Kunar viloyatlaridagi jangarilar yashiringan joylarga qaratilganini bildirgan. Eng ko‘p qurbonlar Paktika viloyatining Mandoxayl qishlog‘ida qayd etilgan.

Hujumlardan bir kun avval Karachi shahridagi Sind reynjerlari qarorgohiga uyushtirilgan teraktda uch nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan. Shuningdek, uch nafar jangari o‘ldirilgan, yana bir gumondor qo‘lga olingan. Mas’uliyatni TTPning bo‘lingan qanoti hisoblangan «Jamoat-ul-Ahror» guruhi o‘z zimmasiga olgan.

So‘nggi oylarda Pokiston va Afg‘oniston chegarasida to‘qnashuvlar tez-tez takrorlanmoqda. Fevral oyidagi qurolli mojarolarda o‘nlab insonlar halok bo‘lgan. Iyun oyi boshida Pokiston havo zarbalarida 26 nafar jangari o‘ldirilganini ma’lum qilgan bo‘lsa, Afg‘oniston tomoni bu hujumlarda 13 nafar, asosan bolalar ham halok bo‘lganini bildirgan.

PakistanAfghanistanTalibanKabulKarachi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaJahon chempionatidagi sehr: Afrikalik sehrgar Harry Kane'ni sehrlab qo‘yganini aytmoqdaBugun, 14:36Pokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiPokiston Afg‘onistonga havodan zarba berdi: Vaziyat keskinlashdiBugun, 14:29Saudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiSaudiya Arabistonida vertolyot halokatga uchradi: 14 kishi halok bo‘ldiBugun, 14:27Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Nega mashhur qishloq har yakshanba turistlarni kiritmaydi?Bugun, 14:02Boshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBoshisiz ikki hafta yashagan tilla baliq olimlarni hayratga soldiBugun, 13:59Venesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiVenesuela poytaxtida qutqaruv amaliyoti paytida kuchli gaz portlashi yuz berdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi