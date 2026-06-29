Chegaradagi yangi hujum: Pokiston va Tolibon bir-birini ayblamoqda
Pokiston yakshanba kuni Afg‘oniston bilan chegaradosh hududlarga havo zarbalari berdi va quruqlik qo‘shinlarini kiritdi. Hodisa oqibatida o‘nlab insonlar halok bo‘lib, ikki davlat o‘rtasidagi keskinlik yanada kuchaydi.
Afg‘onistonning "Tolibon" hukumati ma’lum qilishicha, hujumlar natijasida kamida 36 nafar tinch aholi, jumladan ayollar va bolalar halok bo‘lgan, 160 nafardan ortiq kishi jarohatlangan. Kobul ushbu hujumni «qo‘rqoqlarcha harakat» hamda «jinoyat va vahshiylik» deb baholadi.
Pokiston axborot vaziri Attoulloh Tarar esa zarbalar jangarilar yashiringan obyektlarga berilganini bildirdi. Uning aytishicha, operatsiya davomida 29 nafar jangari yo‘q qilingan. Rasmiylarga ko‘ra, bu hujumlar Pokistonda tinch aholiga qarshi sodir etilgan so‘nggi terrorchilik hujumlariga javob bo‘lgan.
Pokiston uzoq vaqtdan beri Afg‘onistonni chegara ortidan hujumlar uyushtiruvchi terrorchi guruhlarga boshpana berayotganlikda ayblab keladi. "Tolibon" hukumati esa bu da’volarni rad etadi. Kobul, o‘z navbatida, Pokistonni tinch aholi yashaydigan hududlarga asossiz hujum qilishda ayblamoqda.
Afg‘oniston hukumatiga ko‘ra, zarbalar tinch aholi uylariga berilgan bo‘lsa, Pokiston ular Paktiya, Paktika va Kunar viloyatlaridagi jangarilar yashiringan joylarga qaratilganini bildirgan. Eng ko‘p qurbonlar Paktika viloyatining Mandoxayl qishlog‘ida qayd etilgan.
Hujumlardan bir kun avval Karachi shahridagi Sind reynjerlari qarorgohiga uyushtirilgan teraktda uch nafar harbiy xizmatchi halok bo‘lgan. Shuningdek, uch nafar jangari o‘ldirilgan, yana bir gumondor qo‘lga olingan. Mas’uliyatni TTPning bo‘lingan qanoti hisoblangan «Jamoat-ul-Ahror» guruhi o‘z zimmasiga olgan.
So‘nggi oylarda Pokiston va Afg‘oniston chegarasida to‘qnashuvlar tez-tez takrorlanmoqda. Fevral oyidagi qurolli mojarolarda o‘nlab insonlar halok bo‘lgan. Iyun oyi boshida Pokiston havo zarbalarida 26 nafar jangari o‘ldirilganini ma’lum qilgan bo‘lsa, Afg‘oniston tomoni bu hujumlarda 13 nafar, asosan bolalar ham halok bo‘lganini bildirgan.
…