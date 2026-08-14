16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi

·68·Sport
16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi
Qisqacha

Puerto-rikolik bokschi Pritchard Kolon 33 yoshida, 22 yoshida ringda olgan og‘ir miya jarohati oqibatida vafot etdi. U professional faoliyatida 16-0 rekord qayd etib, 13 ta nokaut bilan g‘alaba qozongan. 2015 yilning oktyabr oyida Terrel Uilyamsga qarshi jangdan so‘ng miyaga qon quyilishi va subdural gematoma tashxisi qo‘yilib, 221 kun komada yotdi.

Jahon boks olami og‘ir va yurakni larzaga soluvchi yo‘qotishga uchradi. 22 yoshida ringda olgan dahshatli miya jarohati oqibatida faoliyati fojiali yakunlangan puerto-rikolik iste’dodli bokschi Pritchard Kolon 33 yoshida bu yorug‘ dunyoni tark etdi.

Bu haqda sportchining ko‘p yillik matonatiga guvoh bo‘lgan va uni bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan otasi Richard Kolon ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma’lum qildi.

«Endi u yaxshiroq olamda»: Otaning yurakni ezuvchi so‘zlari

Pritchardning otasi o‘g‘lining so‘nggi orzusi va muxlislarning beqiyos qo‘llab-quvvatlovi haqida to‘xtalar ekan, quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:

*«Afsuski, o‘g‘lim Pritchard bu dunyoni tark etdi. Endi u yaxshiroq, azob-uqubatlarsiz olamda. Men uning eng katta istagi va orzusini amalga oshirish uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qildim — u Puerto-Rikoga ta’tilga borishni juda ham xohlardi, biroq buni uddalay olmadik.

Shuncha yillar davomida ko‘rsatgan samimiy muhabbatingiz va to‘xtovsiz duolaringiz uchun barchangizga rahmat. Iltimos, bizning oilamiz uchun duo qilishda davom eting»*, — dedi Kolon-katta.

16-0 rekordi va hayotni ostin-ustun qilgan qoidabuzarlik

Pritchard Kolon o‘z vaqtida jahon boksining eng yorqin va kelajagi porloq yulduzlaridan biri sifatida e’tirof etilgan edi. U professional ringda 16 ta jang o‘tkazib, barchasida g‘alaba (13 ta nokaut) qozongan va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgandi.

Biroq 2015 yilning oktyabr oyida amerikalik Terrel Uilyamsga qarshi kechgan bahs barchasini o‘zgartirib yubordi. Raqib jang davomida bir necha bor boks qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, Kolonning gardaniga (boshning orqa qismiga) taqiqlangan zarbalarni berdi. 9-raund yakunida esa bokschining burchagida yuz bergan tushunmovchilik tufayli uning qo‘lqopini yechib olishdi va Pritchard texnik diskvalifikatsiya sababli mag‘lub deb topildi.

16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi

221 kunlik koma va nogironlik aravachasidagi matonat

Jang yakunlanib, kiyinish xonasiga kirgan Kolon to‘satdan qattiq bosh aylanishi va ko‘ngil aynishini his qilib, hushini yo‘qotdi. Shifoxonaga shoshilinch yetkazilgan sportchiga miyaga qon quyilishi va subdural gematoma tashxisi qo‘yildi.

Shoshilinch bosh miya operatsiyasidan so‘ng Kolon 221 kun davomida komada yotdi. Hayot uchun kechgan og‘ir kurashdan keyin u hushiga kelgan bo‘lsa-da, mustaqil harakatlanish va gapirish qobiliyatini yo‘qotib, umrining qolgan 11 yilini maxsus parvarish va nogironlik aravachasida o‘tkazishga majbur bo‘ldi.

16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi

Uning fojiasi butun dunyo bo‘ylab boksda boshning orqa qismiga beriladigan zarbalarga qarshi jazo choralari kuchaytirilishiga («Pritchard Kolon qoidasi») turtki bo‘lgan edi. Pritchardning taqdiri sport tarixida mardonalik va oilaviy fidoyilik ramzi sifatida muxlislar xotirasida qoladi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Prichard ColonRichard ColonTerrel WilliamsPuerto-Riko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:12Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi