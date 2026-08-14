16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi
Puerto-rikolik bokschi Pritchard Kolon 33 yoshida, 22 yoshida ringda olgan og‘ir miya jarohati oqibatida vafot etdi. U professional faoliyatida 16-0 rekord qayd etib, 13 ta nokaut bilan g‘alaba qozongan. 2015 yilning oktyabr oyida Terrel Uilyamsga qarshi jangdan so‘ng miyaga qon quyilishi va subdural gematoma tashxisi qo‘yilib, 221 kun komada yotdi.
Jahon boks olami og‘ir va yurakni larzaga soluvchi yo‘qotishga uchradi. 22 yoshida ringda olgan dahshatli miya jarohati oqibatida faoliyati fojiali yakunlangan puerto-rikolik iste’dodli bokschi Pritchard Kolon 33 yoshida bu yorug‘ dunyoni tark etdi.
Bu haqda sportchining ko‘p yillik matonatiga guvoh bo‘lgan va uni bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan otasi Richard Kolon ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma’lum qildi.
«Endi u yaxshiroq olamda»: Otaning yurakni ezuvchi so‘zlari
Pritchardning otasi o‘g‘lining so‘nggi orzusi va muxlislarning beqiyos qo‘llab-quvvatlovi haqida to‘xtalar ekan, quyidagi so‘zlarni yozib qoldirdi:
*«Afsuski, o‘g‘lim Pritchard bu dunyoni tark etdi. Endi u yaxshiroq, azob-uqubatlarsiz olamda. Men uning eng katta istagi va orzusini amalga oshirish uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qildim — u Puerto-Rikoga ta’tilga borishni juda ham xohlardi, biroq buni uddalay olmadik.
Shuncha yillar davomida ko‘rsatgan samimiy muhabbatingiz va to‘xtovsiz duolaringiz uchun barchangizga rahmat. Iltimos, bizning oilamiz uchun duo qilishda davom eting»*, — dedi Kolon-katta.
16-0 rekordi va hayotni ostin-ustun qilgan qoidabuzarlik
Pritchard Kolon o‘z vaqtida jahon boksining eng yorqin va kelajagi porloq yulduzlaridan biri sifatida e’tirof etilgan edi. U professional ringda 16 ta jang o‘tkazib, barchasida g‘alaba (13 ta nokaut) qozongan va mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgandi.
Biroq 2015 yilning oktyabr oyida amerikalik Terrel Uilyamsga qarshi kechgan bahs barchasini o‘zgartirib yubordi. Raqib jang davomida bir necha bor boks qoidalarini qo‘pol ravishda buzib, Kolonning gardaniga (boshning orqa qismiga) taqiqlangan zarbalarni berdi. 9-raund yakunida esa bokschining burchagida yuz bergan tushunmovchilik tufayli uning qo‘lqopini yechib olishdi va Pritchard texnik diskvalifikatsiya sababli mag‘lub deb topildi.
221 kunlik koma va nogironlik aravachasidagi matonat
Jang yakunlanib, kiyinish xonasiga kirgan Kolon to‘satdan qattiq bosh aylanishi va ko‘ngil aynishini his qilib, hushini yo‘qotdi. Shifoxonaga shoshilinch yetkazilgan sportchiga miyaga qon quyilishi va subdural gematoma tashxisi qo‘yildi.
Shoshilinch bosh miya operatsiyasidan so‘ng Kolon 221 kun davomida komada yotdi. Hayot uchun kechgan og‘ir kurashdan keyin u hushiga kelgan bo‘lsa-da, mustaqil harakatlanish va gapirish qobiliyatini yo‘qotib, umrining qolgan 11 yilini maxsus parvarish va nogironlik aravachasida o‘tkazishga majbur bo‘ldi.
Uning fojiasi butun dunyo bo‘ylab boksda boshning orqa qismiga beriladigan zarbalarga qarshi jazo choralari kuchaytirilishiga («Pritchard Kolon qoidasi») turtki bo‘lgan edi. Pritchardning taqdiri sport tarixida mardonalik va oilaviy fidoyilik ramzi sifatida muxlislar xotirasida qoladi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…