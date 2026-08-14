Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkin
Londonning Stamford Bridge stadioni joriy mavsumda yana UEFA Chempionlar ligasi madhiyasini qabul qilishga tayyorlanmoqda, biroq bu safar maydonga Chelsi emas, balki boshqa jamoa tushadi. Sport olamidagi kutilmagan burilishlarga koʻra, Ukraina grandlaridan biri boʻlgan Shaxtyor Donetsk klubi oʻzining yevrokuboklardagi uy oʻyinlarini aynan Gʻarbiy Londonda oʻtkazish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Donetskning Shaxtyor jamoasi 2014-yildan beri oʻzining vatani va bosh arenasi boʻlgan Donbas Arenada oʻynay olmayapti. Soʻnggi yillarda ukrainaliklar xalqaro oʻyinlarni Polsha, Germaniya va Sloveniya maydonlarida oʻtkazib kelishayotgan edi. Endilikda esa klub rahbariyati Londonda toʻp surish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faol davom etmoqda.
Klublar oʻrtasidagi hamkorlikJurnalist Ben Jacobs maʼlumotiga koʻra, Stamford Bridge Shaxtyor jamoasining bu mavsumdagi uy uchrashuvlari uchun asosiy manzilga aylanishi kutilmoqda. Soʻnggi oʻn sakkiz oy davomida Chelsi va Shaxtyor klublari oʻrtasida oʻzaro yaqin hamkorlik aloqalari oʻrnatildi. Bunga 2023 yil boshida Mixaylo Mudrikning London klubiga amalga oshirilgan shov-shuvli transferi turtki boʻlgan edi.
Shuningdek, mazkur ikki klub insonparvarlik yordamlarini yigʻishga qaratilgan Game4Ukraine xayriya tadbirini ham birgalikda muvaffaqiyatli tashkil etgandi. Ushbu iliq munosabatlar hozirda Shaxtyor jamoasiga London stadionidan foydalanish imkoniyatini taqdim etmoqda.
Lochinlar uchun Buyuk Britaniyadagi qulay sharoitlarLondon shahrida Ukrainadan kelgan fuqarolarning yirik diasporasi mavjud boʻlib, bu omil ham klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Poytaxtning oʻzida taxminan 32 ming ukrainalik istiqomat qilsa, umumiy hisobda Buyuk Britaniya boʻylab ukrainalik merosga ega 100 mingdan ortiq aholi yashaydi. Bu esa jamoaga chet elda ham oʻz muxlislaridan kuchli qoʻllab-quvvatlov olish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, Chelsi jamoasining oʻtgan mavsum Angliya Premyer-ligasida oʻninchi oʻrinni egallagani bu kelishuvga bilvosita zamin yaratdi. Aristokratlarning bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi stadion maysasini saqlash va xavfsizlik masalalarida ortiqcha jadval ziddiyatlarini keltirib chiqarmaydi.
Shunga qaramay, mazkur reja rasman tasdiqlanishi uchun hali ayrim tashkilotlarning roziligi talab etiladi. Xususan, UEFA hamda Hammersmith and Fulxem mahalliy kengashi qoʻshimcha oʻyinlarni oʻtkazish boʻyicha yakuniy ruxsat berishi kerak.
…