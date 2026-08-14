Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkin

·0·Sport
Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkin

Londonning Stamford Bridge stadioni joriy mavsumda yana UEFA Chempionlar ligasi madhiyasini qabul qilishga tayyorlanmoqda, biroq bu safar maydonga Chelsi emas, balki boshqa jamoa tushadi. Sport olamidagi kutilmagan burilishlarga koʻra, Ukraina grandlaridan biri boʻlgan Shaxtyor Donetsk klubi oʻzining yevrokuboklardagi uy oʻyinlarini aynan Gʻarbiy Londonda oʻtkazish boʻyicha muzokaralarni yakuniy bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Donetskning Shaxtyor jamoasi 2014-yildan beri oʻzining vatani va bosh arenasi boʻlgan Donbas Arenada oʻynay olmayapti. Soʻnggi yillarda ukrainaliklar xalqaro oʻyinlarni Polsha, Germaniya va Sloveniya maydonlarida oʻtkazib kelishayotgan edi. Endilikda esa klub rahbariyati Londonda toʻp surish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar faol davom etmoqda.

Klublar oʻrtasidagi hamkorlik

Jurnalist Ben Jacobs maʼlumotiga koʻra, Stamford Bridge Shaxtyor jamoasining bu mavsumdagi uy uchrashuvlari uchun asosiy manzilga aylanishi kutilmoqda. Soʻnggi oʻn sakkiz oy davomida Chelsi va Shaxtyor klublari oʻrtasida oʻzaro yaqin hamkorlik aloqalari oʻrnatildi. Bunga 2023 yil boshida Mixaylo Mudrikning London klubiga amalga oshirilgan shov-shuvli transferi turtki boʻlgan edi.

Shuningdek, mazkur ikki klub insonparvarlik yordamlarini yigʻishga qaratilgan Game4Ukraine xayriya tadbirini ham birgalikda muvaffaqiyatli tashkil etgandi. Ushbu iliq munosabatlar hozirda Shaxtyor jamoasiga London stadionidan foydalanish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Lochinlar uchun Buyuk Britaniyadagi qulay sharoitlar

London shahrida Ukrainadan kelgan fuqarolarning yirik diasporasi mavjud boʻlib, bu omil ham klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Poytaxtning oʻzida taxminan 32 ming ukrainalik istiqomat qilsa, umumiy hisobda Buyuk Britaniya boʻylab ukrainalik merosga ega 100 mingdan ortiq aholi yashaydi. Bu esa jamoaga chet elda ham oʻz muxlislaridan kuchli qoʻllab-quvvatlov olish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, Chelsi jamoasining oʻtgan mavsum Angliya Premyer-ligasida oʻninchi oʻrinni egallagani bu kelishuvga bilvosita zamin yaratdi. Aristokratlarning bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi stadion maysasini saqlash va xavfsizlik masalalarida ortiqcha jadval ziddiyatlarini keltirib chiqarmaydi.

Shunga qaramay, mazkur reja rasman tasdiqlanishi uchun hali ayrim tashkilotlarning roziligi talab etiladi. Xususan, UEFA hamda Hammersmith and Fulxem mahalliy kengashi qoʻshimcha oʻyinlarni oʻtkazish boʻyicha yakuniy ruxsat berishi kerak.

Shaxtyor DonetskChelsiChempionlar ligasiStamford BridgeMixaylo Mudrik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Rodriqo Mora transferi nega toʻxtab qoldi?Bugun, 18:39Komo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaKomo Chelsi hujumchisi Liam Delap transferini koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:11PSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiPSJ «Real»dan kuchli: Gruziyalik afsona Kvaratsxeliyaning kelajagi bo‘yicha bayonot berdiBugun, 18:00Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Rio Ngumohani kelgusi mavsumda nima kutmoqda?Bugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi