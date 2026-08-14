AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqda

·0·Texno
AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqda

AQSh Kosmik kuchlari kosmosga chiqish va yuklarni orbitaga olib chiqish jarayonini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin boʻlgan yangi texnologiyaga mablagʻ ajratdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Space Kinetic startapi kosmik apparatlarni yoqilgʻisiz uchirishga moʻljallangan Whirlwind tizimini ishlab chiqish uchun 50 million dollarlik OTA shartnomasini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu innovatsion gʻoya qadimiy qurol boʻlgan “prasha” (tasmali otish moslamasi) prinsipiga asoslanadi. Kompaniya bosh direktori Rayan Sallivanning tushuntirishicha, elektromexanik tizim foydali yukni markazdan qochma kuch (sentrifuga) yordamida yuqori tezlikda aylantirib, koinotga uloqtiradi. Shundan soʻng sunʼiy yoʻldosh oʻz dvigatellari yordamida kerakli orbita yoki maqsad sari harakatni davom ettiradi.

Raketa tenglamasining cheklovlarini chetlab oʻtish

Markazdan qochma tezlanish anʼanaviy raketa tenglamasining qattiq cheklovlarini chetlab oʻtish imkonini beradi. Bunda boshlangʻich tezlik uchun zarur boʻlgan asosiy energiya kimyoviy yonilgʻi hisobidan emas, balki mexanik kuchlanish orqali taʼminlanadi. Whirlwind tashuvchisi foydali yuk turi yoki orbital rejimga bogʻliq boʻlmagani sababli juda moslashuvchan yechim sifatida baholanmoqda.

Kompaniya ushbu tizim orqali kosmosda razvedka olib borish, aloqani taʼminlash, ilmiy zondlarni yetkazish va hatto kosmik chiqindilarni inspeksiya qilish kabi vazifalarni bajarish mumkinligini taʼkidlaydi. Biroq asosiy eʼtibor koinotdagi “dronlar iqtisodiyoti”ga qaratilgan boʻlib, u yerda arzon sunʼiy yoʻldoshlarning xizmat muddati yillar bilan emas, balki daqiqalar bilan oʻlchanishi mumkin.

Koinotda sarflanuvchi yuklar konsepsiyasi

Mazkur yondashuv anʼanaviy koʻp yillik missiyalar va koʻp million dollarlik ogʻir apparatlarga mutlaqo qarama-qarshidir. “Attritable payload” deb nomlanuvchi sarflanuvchi yuk konsepsiyasi maʼlum bir “yaroqlilik muddati”ga ega boʻlib, zamonaviy kosmik strategiyalarda yangi sahna ochadi.

Taʼkidlash joizki, Space Kinetic bungacha ham qator yutuqlarga erishgan. Jumladan, startap DARPA tomonidan arxitekturani nosimmetrik raketaga qarshi mudofaa tizimiga moslashtirish uchun koʻp million dollarlik shartnoma olgan edi. Shuningdek, kompaniya SpaceWERX Adaptive and Intelligent Space Challenge dasturiga ham saralab olingan.

Hozirgi kunda jamoa xodimlari soni 50 nafarga yetdi, Albukerkeda prototip yaratish laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda va El-Segundoda yangi ofis ochilmoqda. Mutaxassislar hozircha birinchi orbital sinov sanasini eʼlon qilishgani yoʻq — hozirda yer ustida texnologiyani sinovdan oʻtkazish hamda integratsiya boʻyicha hamkorlar bilan muzokaralar olib borilmoqda.

Kosmik kuchlarSpace KineticWhirlwindSuniy yoldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiApple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildiBugun, 19:50Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaBugun, 15:57Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi