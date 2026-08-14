Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildi

·23·Texno
Apple App Store'dan tashqari xaridlar uchun 15 foizlik komissiya taklif qildi
Qisqacha

Apple iOS qurilmalaridagi ilovalarda tashqi havolalar orqali amalga oshiriladigan xaridlar uchun standart komissiyani 15 foiz etib belgilashni taklif qildi. Kichik biznes dasturchilari 5 foiz, Video Partner Program, News Partner Program va Mini Apps Partner Program ishtirokchilari esa 10 foiz komissiya to'laydi. Obunalarni avtomatik yangilash to'lovlari uchun ham stavka 10 foizgacha kamaytirilishi ko'zda tutilgan.

AQShning Shimoliy Kaliforniya tsentral okrug sudiga taqdim etilgan yangi sud hujjatlariga koʻra, Apple kompaniyasi iOS qurilmalaridagi ilovalar ichida tashqi havolalar yordamida amalga oshiriladigan xaridlar uchun undirilishi rejalashtirilgan komissiya miqdorini maʼlum qildi. Mazkur qadam texnologiya gigantining raqobatga qarshi siyosati yuzasidan yillar davomida davom etib kelayotgan sud jarayonlarining navbatdagi muhim bosqichi boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Apple standart ilovalar uchun 15 foizlik komissiya stavkasini joriy etishni taklif qilgan. Shu bilan birga, kompaniyaning maxsus dasturlarida ishtirok etuvchi dasturchilar uchun qoʻshimcha chegirmalar taqdim etilishi koʻzda tutilgan. Yangi tuzilmaga muvofiq, kichik biznes dasturchilari toʻlovlar uchun atigi 5 foiz komissiya toʻlaydi.

Maxsus dasturlar va chegirmalar

Shuningdek, Video Partner Program, News Partner Program hamda Mini Apps Partner Program kabi maxsus dasturlar ishtirokchilari uchun komissiya miqdori 10 foiz etib belgilangan. Hujjatda qayd etilishicha, obunalarni avtomatik yangilash toʻlovlari uchun ham stavka 10 foizgacha kamaytiriladi. Ushbu imtiyozlar kichik va oʻrta dasturchilar uchun muayyan qulayliklar yaratishi kutilmoqda.

Maʼlumot oʻrnida, iPhone ishlab chiqaruvchisi Epic Games kompaniyasi bilan App Store komissiyalari yuzasidan uzoq yillardan beri sudlashib kelmoqda. Apple sudning mazkur komissiya tuzilmasi boʻyicha javob berish talabini kechiktirishga bir necha bor uringan edi. Xususan, kompaniya quyi sud jarayonlari Oliy sud Epic Games ishi boʻyicha boshqa bir masala yuzasidan qaror chiqqunga qadar toʻxtatib turilishini talab qilgan edi.

Sud qarori va kompaniya pozitsiyasi

Qayd etilishicha, AQSh Oliy sudi payshanba kuni Appʼning quyi suddagi harakatlarni toʻxtatib turish haqidagi iltimosini rad etdi. Bu esa texnologiya gigantini oʻzining rejalashtirilgan komissiya tuzilmasini oshkora qilishga majbur qildi. Kompaniya avvalroq tashqi havolalar orqali amalga oshirilgan xaridlar uchun 27 foizlik komissiya joriy qilgani va havolalarni taqdim etishni cheklovchi qoidalarni kiritgani uchun sud buyrugʻini buzganlikda ayblanayotgan edi.

Apple oʻz pozitsiyasini izohlarar ekan, foydalanuvchilar tomonidan ilova ichida amalga oshiriladigan xaridlardan haq olish App Store va dasturiy taʼminotni saqlab turish uchun zarur boʻlgan vositalar, texnologiyalar hamda xizmatlarga qilingan investitsiyalarni qoplash imkonini berishini taʼkidladi. Kompaniya oʻzining tashqi havola uchun toʻlovlarini Google Play siyosati bilan taqqosladi.

Manbaga koʻra, Google Play ham standart ilovalar uchun 20 foiz, maxsus dasturlardagi ilovalar uchun 15 foiz va obunani yangilash uchun 10 foiz miqdorida komissiya oladi. Apple bu stavkalarga ilgari Epic Games ham rozilik bildirganini eslatib oʻtdi. Mazkur taklifning tasdiqlanishi kelgusida mobil ilovalar bozoridagi moliyaviy munosabatlarga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

AppleApp StoreEpic GamesTexnologiyaSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaAQSh Kosmik kuchlari sunʼiy yoʻldoshlarni markazdan qochma kuch yordamida uchirishni moliyalashtirmoqdaBugun, 20:30Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaBugun, 15:57Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi