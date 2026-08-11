AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildi

·71·Dunyo
AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildi
Qisqacha

AQSHning quyi 48 shtatida 2026 yil iyul oyi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oy bo'lib, o'rtacha harorat 24,94 darajani tashkil etdi va 1936 yil iyulida o'rnatilgan rekord yangilandi. AQSHda meteorologik kuzatuvlar bo'yicha tizimli ma'lumotlar 1895 yildan yuritiladi, 48 shtatning har birida iyul oyidagi o'rtacha harorat XX asrdagi ko'rsatkichdan kamida 1 daraja Farengeyt, ya'ni qariyb 0,6 daraja Selsiy yuqori bo'ldi.

AQSHning quyi 48 shtatida 2026 yil iyul oyi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oy sifatida qayd etildi. O‘rtacha harorat 24,94 darajani tashkil etib, 1936 yil iyulida o‘rnatilgan avvalgi rekordni yangiladi. Bu haqda “Associated Press” xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, iyul oyida quyi 48 shtat hududidagi o‘rtacha harorat 76,89 daraja Farengeyt, ya’ni 24,94 daraja Selsiyga yetgan. AQSHda meteorologik kuzatuvlar bo‘yicha tizimli ma’lumotlar 1895 yildan buyon yuritib kelinadi.

Qizig‘i, Alyaskada havo odatdagidan biroz salqinroq kuzatilganiga qaramay, quyi 48 shtatning barchasida iyul oyi me’yordan issiq kelgan. Eng yuqori harorat ko‘rsatkichlari Tog‘li G‘arb, Janubi-g‘arbiy, Shimoliy tekisliklar va Janubi-sharqiy hududlarda qayd etilgan.

Shuningdek, 48 shtatning har birida iyul oyidagi o‘rtacha harorat XX asrdagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan kamida 1 daraja Farengeyt, ya’ni qariyb 0,6 daraja Selsiy yuqori bo‘lgan.

Tunda ham havo odatdagidan issiq bo‘lgan

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, rekord darajadagi issiqlikning asosiy sabablaridan biri tungi haroratning yuqoriligi bo‘lgan. Ya’ni nafaqat kunduzgi, balki tungi vaqtdagi havo harorati ham me’yordan yuqori bo‘lib, iyul oyida tungi eng past haroratlar bo‘yicha ham rekord natija qayd etilgan.

Yel universiteti iqlimshunosi Jeff Mastersning so‘zlariga ko‘ra, 2026 yil iyulida kuzatilgan issiqlik hatto 1930-yillardagi “Chang bo‘ronlari davri”da qayd etilgan rekord ko‘rsatkichlardan ham oshib ketgan.

Mutaxassis bu holatni iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq jiddiy muammolardan biri sifatida baholamoqda. Rekord darajadagi harorat AQSHda iqlimdagi uzoq muddatli o‘zgarishlar tobora yaqqol namoyon bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Qo'shma ShtatlarAssociated PressYaleJeff MastersAlaska
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiSaudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdiKecha, 23:1935 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiPolshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiKecha, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi