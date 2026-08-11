AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildi
AQSHning quyi 48 shtatida 2026 yil iyul oyi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oy bo'lib, o'rtacha harorat 24,94 darajani tashkil etdi va 1936 yil iyulida o'rnatilgan rekord yangilandi. AQSHda meteorologik kuzatuvlar bo'yicha tizimli ma'lumotlar 1895 yildan yuritiladi, 48 shtatning har birida iyul oyidagi o'rtacha harorat XX asrdagi ko'rsatkichdan kamida 1 daraja Farengeyt, ya'ni qariyb 0,6 daraja Selsiy yuqori bo'ldi.
AQSHning quyi 48 shtatida 2026 yil iyul oyi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oy sifatida qayd etildi. O‘rtacha harorat 24,94 darajani tashkil etib, 1936 yil iyulida o‘rnatilgan avvalgi rekordni yangiladi. Bu haqda “Associated Press” xabar berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, iyul oyida quyi 48 shtat hududidagi o‘rtacha harorat 76,89 daraja Farengeyt, ya’ni 24,94 daraja Selsiyga yetgan. AQSHda meteorologik kuzatuvlar bo‘yicha tizimli ma’lumotlar 1895 yildan buyon yuritib kelinadi.
Qizig‘i, Alyaskada havo odatdagidan biroz salqinroq kuzatilganiga qaramay, quyi 48 shtatning barchasida iyul oyi me’yordan issiq kelgan. Eng yuqori harorat ko‘rsatkichlari Tog‘li G‘arb, Janubi-g‘arbiy, Shimoliy tekisliklar va Janubi-sharqiy hududlarda qayd etilgan.
Shuningdek, 48 shtatning har birida iyul oyidagi o‘rtacha harorat XX asrdagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan kamida 1 daraja Farengeyt, ya’ni qariyb 0,6 daraja Selsiy yuqori bo‘lgan.
Tunda ham havo odatdagidan issiq bo‘lgan
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, rekord darajadagi issiqlikning asosiy sabablaridan biri tungi haroratning yuqoriligi bo‘lgan. Ya’ni nafaqat kunduzgi, balki tungi vaqtdagi havo harorati ham me’yordan yuqori bo‘lib, iyul oyida tungi eng past haroratlar bo‘yicha ham rekord natija qayd etilgan.
Yel universiteti iqlimshunosi Jeff Mastersning so‘zlariga ko‘ra, 2026 yil iyulida kuzatilgan issiqlik hatto 1930-yillardagi “Chang bo‘ronlari davri”da qayd etilgan rekord ko‘rsatkichlardan ham oshib ketgan.
Mutaxassis bu holatni iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq jiddiy muammolardan biri sifatida baholamoqda. Rekord darajadagi harorat AQSHda iqlimdagi uzoq muddatli o‘zgarishlar tobora yaqqol namoyon bo‘layotganini ko‘rsatadi.
…