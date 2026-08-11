Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi

·63·Dunyo
Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi
Qisqacha

G'alayonlar va tartibsizliklar avj olgan paytda bir oyog'idan ayrilgan nepallik yigit masjid ostonasida yolg'iz turib, uni himoya qilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Uning jasorati e'tiboridan so'ng yigit topilib, Saudiya Arabistonining Makka shahriga taklif qilindi va unga Umra ziyoratini ado etish imkoniyati berildi. Saudiya Arabistonidagi tibbiyot mutaxassislari unga zamonaviy protez o'rnatib berishni o'z zimmalariga oldi.

Internet olamida millionlab qalblarni larzaga keltirgan mashhur videoni ko‘pchilik eslasa kerak. G‘alayonlar va tartibsizliklar avj olgan bir paytda, bir oyog‘idan ayrilgan nepallik yigitcha hech qanday qo‘rquvga berilmasdan, yolg‘iz o‘zi masjid ostonasida tik turgan va uni himoya qilgan edi. Uning bu jasorati va matonati qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, haqiqiy qahramonlik timsoliga aylangan.

Ushbu voqea nafaqat internet foydalanuvchilari, balki ezgu ishlari bilan tanilgan saxovatpesha insonlar va Saudiya Arabistoni hukumati e’tiboridan ham chetda qolmadi. Yigitning jasorati qadrlanib, uni qidirib topish ishlari amalga oshirildi.

Eng quvonarlisi, bu voqea uning hayotida yangi sahifa ochilishiga sabab bo‘ldi. Nepallik yigit muqaddas Makka shahriga taklif qilinib, unga Umra ziyoratini ado etish baxti hadya qilindi. Shu tariqa u nafaqat o‘z jasorati bilan e’tirof etildi, balki muqaddas zaminni ziyorat qilish imkoniyatiga ham ega bo‘ldi.

Biroq unga ko‘rsatilgan yordam bu bilan cheklanmadi. Saudiya Arabistonidagi tibbiyot mutaxassislari yigitga zamonaviy protez o‘rnatib berishni o‘z zimmalariga oldi. Bu esa uning kundalik hayotga yanada erkin qaytishi, mustaqil harakatlanishi va kelajakka ishonch bilan qadam tashlashi uchun katta imkoniyat yaratdi.

Shunday qilib, bir paytlar masjid ostonasida qo‘rqmasdan turgan bir oyoqli nepallik yigitning jasorati uning hayotini butunlay o‘zgartirdi. Uning matonati e’tiborsiz qolmadi va bu voqea ezgulik, insonparvarlik hamda jasorat har doim qadrlanishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Saudi ArabiaMecca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiIyulda okean harorati tarixiy rekordni yangiladiBugun, 01:18Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaQozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqdaKecha, 23:38AQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiAQSHda 130 yillik issiqlik rekordi yangilanib, tarixiy ko‘rsatkich qayd etildiKecha, 23:0035 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldi35 yildan keyin topilgan shokolad barchani hayratga soldiKecha, 22:44Janubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiJanubiy Koreyada ko‘chada bir metrlik kaltakesak paydo bo‘ldiKecha, 22:38Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiPolshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiKecha, 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi