Saudiya Arabistoni bir oyoqli nepallik yigit hayotini o‘zgartirdi
G'alayonlar va tartibsizliklar avj olgan paytda bir oyog'idan ayrilgan nepallik yigit masjid ostonasida yolg'iz turib, uni himoya qilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Uning jasorati e'tiboridan so'ng yigit topilib, Saudiya Arabistonining Makka shahriga taklif qilindi va unga Umra ziyoratini ado etish imkoniyati berildi. Saudiya Arabistonidagi tibbiyot mutaxassislari unga zamonaviy protez o'rnatib berishni o'z zimmalariga oldi.
Internet olamida millionlab qalblarni larzaga keltirgan mashhur videoni ko‘pchilik eslasa kerak. G‘alayonlar va tartibsizliklar avj olgan bir paytda, bir oyog‘idan ayrilgan nepallik yigitcha hech qanday qo‘rquvga berilmasdan, yolg‘iz o‘zi masjid ostonasida tik turgan va uni himoya qilgan edi. Uning bu jasorati va matonati qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, haqiqiy qahramonlik timsoliga aylangan.
Ushbu voqea nafaqat internet foydalanuvchilari, balki ezgu ishlari bilan tanilgan saxovatpesha insonlar va Saudiya Arabistoni hukumati e’tiboridan ham chetda qolmadi. Yigitning jasorati qadrlanib, uni qidirib topish ishlari amalga oshirildi.
Eng quvonarlisi, bu voqea uning hayotida yangi sahifa ochilishiga sabab bo‘ldi. Nepallik yigit muqaddas Makka shahriga taklif qilinib, unga Umra ziyoratini ado etish baxti hadya qilindi. Shu tariqa u nafaqat o‘z jasorati bilan e’tirof etildi, balki muqaddas zaminni ziyorat qilish imkoniyatiga ham ega bo‘ldi.
Biroq unga ko‘rsatilgan yordam bu bilan cheklanmadi. Saudiya Arabistonidagi tibbiyot mutaxassislari yigitga zamonaviy protez o‘rnatib berishni o‘z zimmalariga oldi. Bu esa uning kundalik hayotga yanada erkin qaytishi, mustaqil harakatlanishi va kelajakka ishonch bilan qadam tashlashi uchun katta imkoniyat yaratdi.
Shunday qilib, bir paytlar masjid ostonasida qo‘rqmasdan turgan bir oyoqli nepallik yigitning jasorati uning hayotini butunlay o‘zgartirdi. Uning matonati e’tiborsiz qolmadi va bu voqea ezgulik, insonparvarlik hamda jasorat har doim qadrlanishini yana bir bor ko‘rsatdi.
…