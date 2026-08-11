Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aytilmoqda
Qozog‘istonda bolaning singan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Videoni joylagan muallifning aytishicha, bola oyog‘ini sindirgach, ota-onasi uni shifoxonaga olib borgan, biroq gips sog‘lom oyoqqa qo‘yilgan. Holat foydalanuvchilar orasida keskin tanqidlarga sabab bo‘lgan, ayrimlar esa rasmiy izohni kutishga chaqirgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda Qozog‘istonda bolaning jarohatlangan oyog‘i o‘rniga sog‘lom oyog‘iga gips qo‘yilgani aks etgan video tarqalib, muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Videoni tarqatgan muallifning so‘zlariga ko‘ra, bola oyog‘ini sindirib olganidan so‘ng ota-onasi uni tibbiy yordam ko‘rsatish uchun shifoxonaga olib borgan. Biroq keyinchalik gips singan oyoqqa emas, sog‘lom oyoqqa qo‘yilgani ma’lum bo‘lgan.
Mazkur holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli fikrlarni keltirib chiqardi. Ayrimlar tibbiyot xodimlarining bunday xatosini keskin tanqid qilgan bo‘lsa, boshqalar voqeaning barcha tafsilotlari va shifoxona tomonidan beriladigan rasmiy izohni kutish lozimligini ta’kidladi.
Hozircha ushbu holat yuzasidan tibbiyot muassasasi yoki mas’ul idoralar tomonidan rasmiy munosabat berilgani haqida ma’lumot yo‘q.
…