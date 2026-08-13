Olimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladi

·35·Dunyo
Olimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladi
Qisqacha

Astronomlar yulduz singari nur taratadigan, biroq qora tuynuklarga xos energiya ajratadigan MoM-BH-1 kosmik obyektini aniqladi. Butun Quyosh tizimi hajmiga teng bu obyekt Kit yulduzi turkumida, Yerdan milliardlab yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan va Katta portlashdan taxminan 660 million yil o'tib shakllangan.

Astronomlar yulduz singari nur taratadigan, biroq energiyasi qora tuynuklarga xos bo‘lgan g‘ayrioddiy kosmik obyektni aniqladi. “Qora tuynuk yulduzi” deb atalgan mazkur obyekt butun Quyosh tizimi hajmiga teng bo‘lib, Yerdan milliardlab yorug‘lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu haqda xalqaro olimlar guruhining “Nature” jurnalida chop etilgan tadqiqotida ma’lum qilindi.

Qayd etilishicha, olimlar ushbu sirli obyektni NASA'ning “James Webb” kosmik teleskopi orqali olingan, Koinotning ilk davrlariga oid tasvirlarni o‘rganish jarayonida aniqlagan. MoM-BH-1* deb nomlangan obyekt Kit yulduzi turkumida joylashgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, u Katta portlashdan taxminan 660 million yil o‘tib shakllangan.

Tadqiqotchilar dastlab obyektni ulkan qizil yulduz sifatida qabul qilgan. Biroq uning energiya ajratish ko‘rsatkichlari bu taxminga mos kelmagan. Hisob-kitoblar obyekt ma’lum bo‘lgan har qanday yulduzdan 100 milliard marta ko‘proq energiya ajratayotganini ko‘rsatgan. Bu esa uning qora tuynuklarga xos xususiyatlarga ega ekanidan dalolat bergan.

“Biz astrofizik obyektning yangi turi — qora tuynuk yulduzini aniqladik”, — degan Massachusets texnologiya instituti qoshidagi Kavli astrofizika va kosmik tadqiqotlar instituti olimi Rohan Naydu.

Uning ta’kidlashicha, obyekt “odatda qora tuynuklar bilan bog‘liq bo‘lgan energiya bilan yoritiladi, bir vaqtning o‘zida esa klassik yulduzlarga xos belgilarni ham namoyon qiladi”.

Yulduz, qora tuynukning akkretsiya diski va kvaziyulduzning qiyosiy tasviri.

Kompyuter modellashtirish natijalari esa obyekt yadroviy sintez orqali energiya ishlab chiqaradigan ulkan yulduz emasligini ko‘rsatgan. Olimlarning taxminiga ko‘ra, MoM-BH-1 zich gaz qatlamlari bilan o‘ralgan qora tuynuk* bo‘lib, mazkur gaz uning nurlanishini oddiy yulduznikiga o‘xshatib ko‘rsatmoqda.

Tadqiqotchilar MoM-BH*-1 nuri deyarli to‘liq qizil ekanini va ma’lum bir to‘lqin uzunligidan keyin keskin yo‘qolishini ham qayd etgan. Nayduning aytishicha, ushbu xususiyatni hozirgacha ma’lum bo‘lgan boshqa kosmik obyektlar bilan taqqoslash ancha qiyin.

Astronomlarning fikricha, agar tadqiqot natijalari keyingi kuzatuvlar orqali tasdiqlansa, “James Webb” teleskopi tasvirlarida aniqlangan boshqa ko‘plab sirli “Kichik qizil nuqtalar” ham qora tuynuk yulduzlari bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchilar bunday obyektlar galaktikalar evolyutsiyasida muhim o‘rin tutgan bo‘lishi ehtimolini bildirmoqda. Xususan, ular bugungi kunda galaktikalar markazida mavjud bo‘lgan o‘ta ulkan qora tuynuklarning dastlabki shakllari bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Rohan Nayduning so‘zlariga ko‘ra, “qora tuynuk yulduzlari” deyarli har bir o‘ta ulkan qora tuynukning shakllanishidagi ilk bosqich bo‘lishi, shuningdek, yulduzlar paydo bo‘lishi va galaktikalarning keyingi rivojlanishiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan bo‘lishi mumkin.

NASAJames WebbNatureRohan NaiduMIT Kavli Institute
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:4540 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildi40 yillik dugonalar DNK orqali opa-singil ekanini bildiBugun, 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi