Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdi
Mutaxassislar Buyuk Britaniyadagi 10 ta asosiy elektromobil quvvatlash stansiyasini sinovdan o'tkazib, infratuzilma rivojlanayotganiga qaramay, to'lov tizimlari va tariflarda muammolar saqlanib qolayotganini aniqladi. Mamlakatda 30 mingdan ortiq tezkor va o'ta tezkor quvvatlash moslamasi 7 mingdan ziyod manzilda joylashgan bo'lib, ular 480 kW gacha quvvat bera oladi.
Bugungi kunda elektromobillar infratuzilmasining rivojlanishi ularning ommalashuvida hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniya hududida 30 mingdan ortiq tezkor va oʻta tezkor elektromobil quvvatlash moslamalari mavjud boʻlib, ular 7 mingdan ziyod manzilda joylashgan va 480 kW gacha quvvat yetkazib berish imkoniyatiga ega. Biroq ushbu stansiyalardan foydalanish haydovchilar uchun qanchalik qulay va ular amalda qanday ishlaydi? Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu savolga javob topish maqsadida mutaxassislar mamlakatdagi 10 ta asosiy quvvatlash stansiyasini sinovdan oʻtkazishdi. Sinov jarayonida tarmoqlarning qanchalik oson topilishi, joylashuv qulayligi, toʻlov tizimlarining ishlashi hamda qoʻshimcha qulayliklar darajasi oʻrganib chiqildi. Natijalar esa kutilmagan ijobiy jihatlar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar ham mavjudligini koʻrsatdi.
Banbury shahridagi Stroud Park stansiyasi sinoviOksfordshir grafligidagi Stroud Park avtoturargohida joylashgan yirik quvvatlash xabi 32 ta yorqin oq rangdagi tezkor qurilmalar bilan jihozlangan. Hududga kirish yoʻllarida maxsus koʻrsatkichlar oʻrnatilgan boʻlib, uni topish qiyin emas. Shuningdek, stansiyada haydovchilar uchun jarayonni osonlashtiradigan “Qanday quvvatlash kerak” nomli axborot taxtchasi ham mavjud.
Shunga qaramay, sinov davomida ayrim muammolarga duch kelindi. Xususan, tanlangan Kia EV9 elektromobilini quvvatlantirish vaqtida terminal bank kartasini oʻqishdan bosh tortgan. Boshqa bir haydovchining maslahati bilan yaqin atrofdagi kafelardan birida xarid amalga oshirilgandan keyingina tizimni “qayta ishga tushirish” imkoni tugʻilgan. Mutaxassis avtomobilni 79 foizdan 81 foizgacha toʻldirish uchun atigi besh vaqt sarflagan.
Cheshunt shahridagi Brookfield savdo markazi stansiyasiXertfordshir grafligidagi Brookfield savdo markazida joylashgan 16 tA quvvatlash moslamasidan iborat yana bir manzil ham sinovdan oʻtkazildi. A10 avtomagistrali yaqinida va M25 halqa yoʻliga yaqin joylashgan bu stansiya barcha turdagi elektromobillar uchun ochiq hisoblanadi. Tesla egalari uchun quvvatlash narxi 26–42 penni/kVtsoatni tashkil etsa, boshqa brendlar uchun bu koʻrsatkich 36–58 penni/kVtsoat atrofida.
Ushbu majmuada Tesla egalari uchun standart sharoitlar yaratilgan boʻlib, harakatlanish uchun yetarli joy mavjud. Bitta karta orqali amalga oshirilgan toʻlovdan soʻng Kia EV9 elektromobili taxminan 85 kW quvvat olishni boshlagan. Tashrif vaqtida stansiyada jami oltita avtomobil borligi qayd etilgan.
Oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, tezkor quvvatlash tarmoqlari tobora kengayib borayotganiga qaram viajeros toʻlov tizimlarining barqarorligi va tariflarning turlicha ekanligi kabi masalalar hali ham oʻz yechimini kutmoqda. Shunga qaramay, elektromobil haydovchilarining oʻzaro yordami va infratuzilmaning bosqichma-bosqich yaxshilanib borishi yoʻllardagi jarayonlarni borgan sari qulaylashtirmoqda.
…