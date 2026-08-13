Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdi

·16·Avto
Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdi
Qisqacha

Mutaxassislar Buyuk Britaniyadagi 10 ta asosiy elektromobil quvvatlash stansiyasini sinovdan o'tkazib, infratuzilma rivojlanayotganiga qaramay, to'lov tizimlari va tariflarda muammolar saqlanib qolayotganini aniqladi. Mamlakatda 30 mingdan ortiq tezkor va o'ta tezkor quvvatlash moslamasi 7 mingdan ziyod manzilda joylashgan bo'lib, ular 480 kW gacha quvvat bera oladi.

Bugungi kunda elektromobillar infratuzilmasining rivojlanishi ularning ommalashuvida hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Buyuk Britaniya hududida 30 mingdan ortiq tezkor va oʻta tezkor elektromobil quvvatlash moslamalari mavjud boʻlib, ular 7 mingdan ziyod manzilda joylashgan va 480 kW gacha quvvat yetkazib berish imkoniyatiga ega. Biroq ushbu stansiyalardan foydalanish haydovchilar uchun qanchalik qulay va ular amalda qanday ishlaydi? Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu savolga javob topish maqsadida mutaxassislar mamlakatdagi 10 ta asosiy quvvatlash stansiyasini sinovdan oʻtkazishdi. Sinov jarayonida tarmoqlarning qanchalik oson topilishi, joylashuv qulayligi, toʻlov tizimlarining ishlashi hamda qoʻshimcha qulayliklar darajasi oʻrganib chiqildi. Natijalar esa kutilmagan ijobiy jihatlar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar ham mavjudligini koʻrsatdi.

Banbury shahridagi Stroud Park stansiyasi sinovi

Oksfordshir grafligidagi Stroud Park avtoturargohida joylashgan yirik quvvatlash xabi 32 ta yorqin oq rangdagi tezkor qurilmalar bilan jihozlangan. Hududga kirish yoʻllarida maxsus koʻrsatkichlar oʻrnatilgan boʻlib, uni topish qiyin emas. Shuningdek, stansiyada haydovchilar uchun jarayonni osonlashtiradigan “Qanday quvvatlash kerak” nomli axborot taxtchasi ham mavjud.

Shunga qaramay, sinov davomida ayrim muammolarga duch kelindi. Xususan, tanlangan Kia EV9 elektromobilini quvvatlantirish vaqtida terminal bank kartasini oʻqishdan bosh tortgan. Boshqa bir haydovchining maslahati bilan yaqin atrofdagi kafelardan birida xarid amalga oshirilgandan keyingina tizimni “qayta ishga tushirish” imkoni tugʻilgan. Mutaxassis avtomobilni 79 foizdan 81 foizgacha toʻldirish uchun atigi besh vaqt sarflagan.

Cheshunt shahridagi Brookfield savdo markazi stansiyasi

Xertfordshir grafligidagi Brookfield savdo markazida joylashgan 16 tA quvvatlash moslamasidan iborat yana bir manzil ham sinovdan oʻtkazildi. A10 avtomagistrali yaqinida va M25 halqa yoʻliga yaqin joylashgan bu stansiya barcha turdagi elektromobillar uchun ochiq hisoblanadi. Tesla egalari uchun quvvatlash narxi 26–42 penni/kVtsoatni tashkil etsa, boshqa brendlar uchun bu koʻrsatkich 36–58 penni/kVtsoat atrofida.

Ushbu majmuada Tesla egalari uchun standart sharoitlar yaratilgan boʻlib, harakatlanish uchun yetarli joy mavjud. Bitta karta orqali amalga oshirilgan toʻlovdan soʻng Kia EV9 elektromobili taxminan 85 kW quvvat olishni boshlagan. Tashrif vaqtida stansiyada jami oltita avtomobil borligi qayd etilgan.

Oʻtkazilgan sinovlar shuni koʻrsatdiki, tezkor quvvatlash tarmoqlari tobora kengayib borayotganiga qaram viajeros toʻlov tizimlarining barqarorligi va tariflarning turlicha ekanligi kabi masalalar hali ham oʻz yechimini kutmoqda. Shunga qaramay, elektromobil haydovchilarining oʻzaro yordami va infratuzilmaning bosqichma-bosqich yaxshilanib borishi yoʻllardagi jarayonlarni borgan sari qulaylashtirmoqda.

ElektromobilQuvvatlash stansiyasiAvtomobilInfratuzilmaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiTesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladiBugun, 17:21Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi