Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladi
2026-yilgi JD Power tadqiqotida Tesla Supercharger 701 ball bilan to'rtinchi o'rinni egalladi, Ionna esa 807 ball bilan reytingda birinchi bo'ldi. Tesla ko'rsatkichlarining pasayishiga Supercharger stantsiyalaridan boshqa markadagi avtomobillar ham foydalanishi natijasida yuklama va navbatlar ortgani sabab bo'lgan.
AQShda elektr avtomobillarni tezkor quvvatlash tarmoqlari foydalanuvchilarining mamnuniyat darajasi boʻyicha 2026-yilgi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. Nufuzli JD Power agentligi tomonidan oʻtkazilgan ushbu tahlil avtomobil bozoridagi infratuzilma tendentsiyalarini yaqqol koʻrsatib berdi. Unga koʻra, ilgari mutlaq yetakchi boʻlgan Tesla Supercharger tarmogʻi oʻz mavqeyini yoʻqotib, pastroq pogʻonaga tushib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yildagi reytingda birinchi oʻrinni bir nechta avtoishlab chiqaruvchilar hamkorligida tashkil etilgan Ionna tarmogʻi egalladi. Ushbu tarmoq 1000 balldan 807 ball toʻplab, foydalanuvchilar oʻrtasida eng yuqori eʼtirofga sazovor boʻldi. Ikkinchi va uchinchi oʻrinlarni mos ravishda Mercedes-Benz hamda Rivian Adventurer quvvatlash stantsiyalari band etdi.
Tesla oʻrin pasayishining asosiy sabablariMashhur Tesla Supercharger tarmogʻi 701 ball natija bilan atigi toʻrtinchi oʻringa loyiq koʻrildi. Undan keyingi oʻrinlarni Red E, Electrify America, EVgo va ChargePoint kabi quvvatlash operatorlari egalladi. Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Tesla kompaniyasining koʻrsatkichlari yomonlashishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan.
Asosiy sabablardan biri sifatida Supercharger stantsiyalaridan boshqa markadagi elektr avtomobillar ham foydalanishi uchun imkoniyat kengaytirilgani koʻrsatilmoqda. Natijada stantsiyalardagi yuklama keskin ortib, eng qizgʻin va talab yuqori boʻlgan soatlarda navbatlar koʻpayib ketdi. Bu holat esa doimiy mijozlarning hafsalasini pir qildi.
Foydalanuvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklarTadqiqot davomida aniqlanishicha, tarmoq foydalanuvchilari quyidagi muammolarga duch kelishmoqda:
- Magic Dock adapterlarining oʻzaro moslik darajasidagi qiyinchiliklar
- Tesla egalari bilan solishtirganda ilovaning noqulayroq ekanligi
- Begona markadagi mashinalar uchun quvvatlash narxining qimmatligi
…