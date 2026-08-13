Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladi

·12·Avto
Tesla Supercharger tarmoqdagi yuklamalar ortgani bois reytingda pastladi
Qisqacha

2026-yilgi JD Power tadqiqotida Tesla Supercharger 701 ball bilan to'rtinchi o'rinni egalladi, Ionna esa 807 ball bilan reytingda birinchi bo'ldi. Tesla ko'rsatkichlarining pasayishiga Supercharger stantsiyalaridan boshqa markadagi avtomobillar ham foydalanishi natijasida yuklama va navbatlar ortgani sabab bo'lgan.

AQShda elektr avtomobillarni tezkor quvvatlash tarmoqlari foydalanuvchilarining mamnuniyat darajasi boʻyicha 2026-yilgi tadqiqot natijalari eʼlon qilindi. Nufuzli JD Power agentligi tomonidan oʻtkazilgan ushbu tahlil avtomobil bozoridagi infratuzilma tendentsiyalarini yaqqol koʻrsatib berdi. Unga koʻra, ilgari mutlaq yetakchi boʻlgan Tesla Supercharger tarmogʻi oʻz mavqeyini yoʻqotib, pastroq pogʻonaga tushib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yildagi reytingda birinchi oʻrinni bir nechta avtoishlab chiqaruvchilar hamkorligida tashkil etilgan Ionna tarmogʻi egalladi. Ushbu tarmoq 1000 balldan 807 ball toʻplab, foydalanuvchilar oʻrtasida eng yuqori eʼtirofga sazovor boʻldi. Ikkinchi va uchinchi oʻrinlarni mos ravishda Mercedes-Benz hamda Rivian Adventurer quvvatlash stantsiyalari band etdi.

Tesla oʻrin pasayishining asosiy sabablari

Mashhur Tesla Supercharger tarmogʻi 701 ball natija bilan atigi toʻrtinchi oʻringa loyiq koʻrildi. Undan keyingi oʻrinlarni Red E, Electrify America, EVgo va ChargePoint kabi quvvatlash operatorlari egalladi. Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Tesla kompaniyasining koʻrsatkichlari yomonlashishiga bir nechta jiddiy omillar sabab boʻlgan.

Asosiy sabablardan biri sifatida Supercharger stantsiyalaridan boshqa markadagi elektr avtomobillar ham foydalanishi uchun imkoniyat kengaytirilgani koʻrsatilmoqda. Natijada stantsiyalardagi yuklama keskin ortib, eng qizgʻin va talab yuqori boʻlgan soatlarda navbatlar koʻpayib ketdi. Bu holat esa doimiy mijozlarning hafsalasini pir qildi.

Foydalanuvchilar duch kelayotgan qiyinchiliklar

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, tarmoq foydalanuvchilari quyidagi muammolarga duch kelishmoqda:

  • Magic Dock adapterlarining oʻzaro moslik darajasidagi qiyinchiliklar
  • Tesla egalari bilan solishtirganda ilovaning noqulayroq ekanligi
  • Begona markadagi mashinalar uchun quvvatlash narxining qimmatligi
Mazkur holat elektromobil bozorida infratuzilmani ochiqlashtirish va barcha uchun qulay qilish nafaqat ijobiy, balki yangi muammolarni ham keltirib chiqarishini koʻrsatdi. Tesla kompaniyasi oʻz mavqeini qayta tiklash uchun xizmat koʻrsatish sifatini yaxshilashi va texnik nomuvofiqliklarni bartaraf etishi lozim boʻladi.

TeslaSuperchargerJD PowerElektr avtomobilAvtoinfratuzilma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBuyuk Britaniyadagi tezkor quvvatlash stansiyalari sinovdan oʻtdiBugun, 17:21Xiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiXiaomi avtomobillar uchun oʻzgacha logotip mexanizmini patentladiBugun, 15:29Britaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBritaniyadagi Milliy avtomobil muzeyi oʻz manzilini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 15:27Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiOʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildiBugun, 15:21Mercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiMercedes-AMG GT Black Series yangi superkari “aqldan ozdiruvchi” quvvatga ega boʻladiBugun, 13:27Britaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBritaniyaning WEVC kompaniyasi Qatarda elektromobillar zavodini quradiBugun, 12:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi
Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdi