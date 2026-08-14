Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?
AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyatida navbatdagi yirik va muhim kadrlar o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Oq uy Milliy xavfsizlik bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari Endi Beyker yaqin haftalar ichida o‘z lavozimini rasman tark etadi.
Bu haqda AQSHning nufuzli Axios nashri ma’muriyatdagi ishonchli manbalariga tayangan holda xabar bermoqda.
Oq uyning soyadagi yetakchisi: Ukraina va Eron bo‘yicha hal qiluvchi shaxs
Endi Beyker jamoatchilikka ko‘p ko‘rinish bermasa-da, Vashingtonning eng muhim tashqi siyosiy qarorlari va milliy xavfsizlik masalalarida «asosiy rol» o‘ynagan shaxs sifatida baholanadi. U avval vitse-prezident Jey Di Vensning milliy xavfsizlik bo‘yicha bosh maslahatchisi bo‘lgan, 2026 yil bahoridan esa Oq uyda maslahatchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.
Rus, bolgar va fors tillarini mukammal biladigan Beykerning strategik ta’siri juda keng qamrovli bo‘lgan:
Ukraina inqirozi: Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi muzokaralar parametrlarini ishlab chiqish, foydali qazilmalar kelishuvi va mojaroni hal etish bo‘yicha «ijodiy» tinchlik g‘oyalarini taklif qilgan;
Eron masalasi: Tehron bilan kechgan murakkab muzokaralarda shaxsan ishtirok etgan hamda AQSHning Eron yadroviy infratuzilmasiga zarbalari chog‘ida qaror qabul qilish markazida turgan;
Yangi xavfsizlik strategiyasi: Vensning 2025 yilgi Myunxen konferensiyasidagi rezonansli nutqini va AQSHning yangi Milliy xavfsizlik strategiyasini yozishda qatnashgan.
«Bu ajoyib sayohat bo‘ldi»: Ketish sababi va keyingi rejalar
2010–2023 yillarda Davlat departamenti tizimida, jumladan Afg‘oniston va NATO shtab-kvartirasida faoliyat yuritgan tajribali diplomat o‘z ixtiyori bilan davlat xizmatidan ketishga qaror qilgan.
Beykerning yaqinlariga ko‘ra, u oilasi bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish niyatida va yangi rahbarlarga ishlarni to‘liq topshirish uchun rejadagidan bir necha oy ko‘proq ma’muriyatda qolib ketgan:
«Bu chinakam ajoyib sayohat bo‘ldi. Men erishgan barcha ulkan yutuqlarimizdan cheksiz faxrlanaman va Prezident, vitse-prezident hamda Davlat kotibi Marko Rubiodan nihoyatda minnatdorman», — dedi Beyker Axios'ga bergan intervyusida.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Beykerning o‘rnida vitse-prezident maslahatchisi sifatida Kliff Sims, Oq uy maslahatchisi o‘rinbosari sifatida esa Mayk Nidham faoliyatini davom ettiradi. Beykerning o‘zi esa xususiy sektorga o‘tib, Trampning sobiq maslahatchisi Robert O'Brayen bilan birga ishlashi kutilmoqda.
Oq uy jamoasidagi ketma-ket iste’folar
Beykerning ketishi Tramp jamoasidagi yagona yo‘qotish emas. 12 avgust kuni Tramp Oq uy matbuot kotibi Kerolayn Livitt ham oilasi sababli avgust oyi oxirida o‘z lavozimidan ketishini e’lon qilgan edi. Bunday o‘zgarishlar Oq uyning tashqi va ichki kommunikatsiya tizimida yangi bosqich boshlanayotganini anglatadi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…