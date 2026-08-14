Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?

·0·Dunyo
Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?

AQSH Prezidenti Donald Tramp ma’muriyatida navbatdagi yirik va muhim kadrlar o‘zgarishi ro‘y bermoqda. Oq uy Milliy xavfsizlik bo‘yicha maslahatchisi o‘rinbosari Endi Beyker yaqin haftalar ichida o‘z lavozimini rasman tark etadi.

Bu haqda AQSHning nufuzli Axios nashri ma’muriyatdagi ishonchli manbalariga tayangan holda xabar bermoqda.

Oq uyning soyadagi yetakchisi: Ukraina va Eron bo‘yicha hal qiluvchi shaxs

Endi Beyker jamoatchilikka ko‘p ko‘rinish bermasa-da, Vashingtonning eng muhim tashqi siyosiy qarorlari va milliy xavfsizlik masalalarida «asosiy rol» o‘ynagan shaxs sifatida baholanadi. U avval vitse-prezident Jey Di Vensning milliy xavfsizlik bo‘yicha bosh maslahatchisi bo‘lgan, 2026 yil bahoridan esa Oq uyda maslahatchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlangan edi.

Rus, bolgar va fors tillarini mukammal biladigan Beykerning strategik ta’siri juda keng qamrovli bo‘lgan:

  • Ukraina inqirozi: Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi muzokaralar parametrlarini ishlab chiqish, foydali qazilmalar kelishuvi va mojaroni hal etish bo‘yicha «ijodiy» tinchlik g‘oyalarini taklif qilgan;

  • Eron masalasi: Tehron bilan kechgan murakkab muzokaralarda shaxsan ishtirok etgan hamda AQSHning Eron yadroviy infratuzilmasiga zarbalari chog‘ida qaror qabul qilish markazida turgan;

  • Yangi xavfsizlik strategiyasi: Vensning 2025 yilgi Myunxen konferensiyasidagi rezonansli nutqini va AQSHning yangi Milliy xavfsizlik strategiyasini yozishda qatnashgan.

«Bu ajoyib sayohat bo‘ldi»: Ketish sababi va keyingi rejalar

2010–2023 yillarda Davlat departamenti tizimida, jumladan Afg‘oniston va NATO shtab-kvartirasida faoliyat yuritgan tajribali diplomat o‘z ixtiyori bilan davlat xizmatidan ketishga qaror qilgan.

Beykerning yaqinlariga ko‘ra, u oilasi bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish niyatida va yangi rahbarlarga ishlarni to‘liq topshirish uchun rejadagidan bir necha oy ko‘proq ma’muriyatda qolib ketgan:

«Bu chinakam ajoyib sayohat bo‘ldi. Men erishgan barcha ulkan yutuqlarimizdan cheksiz faxrlanaman va Prezident, vitse-prezident hamda Davlat kotibi Marko Rubiodan nihoyatda minnatdorman», — dedi Beyker Axios'ga bergan intervyusida.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Beykerning o‘rnida vitse-prezident maslahatchisi sifatida Kliff Sims, Oq uy maslahatchisi o‘rinbosari sifatida esa Mayk Nidham faoliyatini davom ettiradi. Beykerning o‘zi esa xususiy sektorga o‘tib, Trampning sobiq maslahatchisi Robert O'Brayen bilan birga ishlashi kutilmoqda.

Oq uy jamoasidagi ketma-ket iste’folar

Beykerning ketishi Tramp jamoasidagi yagona yo‘qotish emas. 12 avgust kuni Tramp Oq uy matbuot kotibi Kerolayn Livitt ham oilasi sababli avgust oyi oxirida o‘z lavozimidan ketishini e’lon qilgan edi. Bunday o‘zgarishlar Oq uyning tashqi va ichki kommunikatsiya tizimida yangi bosqich boshlanayotganini anglatadi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14Xitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiXitoylik erkak qamoqdan qochish uchun o‘limini soxtalashtirdiBugun, 18:04Ona chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiOna chaqalog‘ini fen issig‘ida o‘ldirib, 6 yilga qamaldiBugun, 17:2353 yil avval dengizga tashlangan maktub topildi53 yil avval dengizga tashlangan maktub topildiBugun, 16:53Turkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiTurkiya 2027 yilda ilk bor Oyga kosmik apparat yubormoqchiBugun, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi