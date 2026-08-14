«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi

·76·Dunyo
«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi
Qisqacha

Sadir Japarov «Xitoy—Qirg'iziston—O'zbekiston» temiryo'li loyihasini boshlash uchun avval Xitoy elchisi bilan gaplashib, keyin Moskvaga yolg'iz borib Vladimir Putinning roziligini olganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, temiryo'l Qirg'izistonga tranzitdan yiliga 400–500 million dollar sof foyda keltirishi va Qumtor koni tugaganidan keyin mamlakatning yangi daromad manbaiga aylanishi mumkin.

Markaziy Osiyoning eng yirik transport arteriyasi bo‘lishi kutilayotgan «Xitoy—Qirg‘iziston—O‘zbekiston» temiryo‘li qurilishi boshlanishi ortida qanday diplomatik jarayonlar yotgani oshkor bo‘ldi.

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov jurnalist Ali To‘ktakunovga bergan batafsil intervyusida ushbu megaloyiha start olishi uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsan qanday muzokaralar olib borgani va Pekin qo‘ygan shartlar haqida ilk bor ochiq gapirdi.

«Kuchingiz yetadimi?»: Xitoy elchisi bilan kechgan keskin suhbat

Sadir Japarov 2020 yilda hokimiyatga kelishi bilanoq, Sovet Ittifoqi tarqalganidan beri qog‘ozda qolib kelayotgan ushbu loyihani amalga oshirishga kirishganini eslaydi:

«O‘sha paytdagi Xitoy elchisi Du Devenni huzurimga chaqirdim. Xonada ikkimiz qolganimizda: "Keling, loyihani boshlaylik. Texnik-iqtisodiy asoslarni tayyorlab, O‘zbekiston bilan ham shartlarni kelishib olaylik", dedim.

Biroq elchi mendan to‘g‘ridan to‘g‘ri: "Buni boshlay olasizmi, kuchingiz yetadimi?", deb so‘radi. Men o‘z hududim uchun mas’ul ekanimni aytganimda, u shunday javob qaytardi: "Agar Rossiya rozi bo‘lmasa, biz bu qurilishni boshlay olmaymiz. Siz Yevrosiyo hududidasiz, KXSHT a’zosisiz"»*.

Moskvaga maxsus parvoz va Putinning roziligi

Xitoyning bu pozitsiyasidan so‘ng Japarov zudlik bilan Rossiya rahbari bilan uchrashuv so‘ragan:

«Ertasi kuniyoq Vladimir Putin qabul qilishga rozi bo‘ldi. Moskvaga yolg‘iz o‘zim uchib bordim. Biz 35–40 daqiqa davomida aynan shu mavzuni yuzma-yuz, juda jiddiy muhokama qildik.

Men unga: "Biz transport berk ko‘chasida qolganmiz. Bu yo‘l bizga havo va suvdek zarur, shundagina erkin nafas olamiz", deb tushuntirdim. Yakunda Putinning roziligini oldim va qaytib kelib xitoylik hamkorlarga ishni boshlashni aytdim. Buyuk davlatlar bir-birining fikrini hisobga olishi tabiiy hol».

Temiryo‘l — yangi «Qumtor» va yiliga $500 millionlik sof foyda

Davlat rahbari ushbu megaloyiha nafaqat xalqaro tranzit, balki mamlakatning ichki iqtisodiyoti uchun ham hayotiy ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi:

  • Sof daromad: Qirg‘iziston orqali yuklar tranziti hisobiga davlat budjetiga yiliga 400–500 million dollar sof foyda tushadi;

  • Resurslar muqobili: «Qachondir Qumtor oltin koni tugaydi. Bu temiryo‘l bizning yangi "Qumtorimiz"ga aylanadi. Bu ming yilliklarga xizmat qiladigan loyiha»;

  • Ichki bog‘liqlik: Mamlakat ichki transport tupigidan chiqadi — shimol (Bishkek) va janub (O‘sh, Jalolobod) o‘rtasida tovar tashish sezilarli darajada arzonlashadi va tezlashadi.

Qurilish muddatlari va moliyalashtirish

Japarovning qayd etishicha, tashqi kuchlar ta’siridagi ayrim guruhlar va blogerlarning Xitoy mavzusini sun’iy ravishda vahimaga aylantirishi asossiz bo‘lib, mutaxassislar qurilish tugashi bilan o‘z yurtiga qaytadi.

Loyihaning moliyaviy qiymati taxminan 1 milliard dollar atrofida baholanmoqda:

  • Investorlar va xalqaro moliyalashtirish manbalari to‘liq jalb qilinsa, qurilish ishlari 2032–2035 yillargacha yakunlanishi rejalashtirilgan;

  • Agar mamlakat faqat o‘z kuchi bilan harakat qilsa, jarayon 2037 yilgacha cho‘zilishi mumkin.

Prezident buning uchun yana katta miqdorda mablag‘ talab etilishini ta’kidlab, ehtiyojni taxminan 1 milliard dollar atrofida baholadi. U bu raqam hozircha taxminiy ekanini ham qayd etdi.

Uch davlatni bog‘laydigan loyihadan kutilmalar katta

Xitoy—Qirg‘iziston—O‘zbekiston temir yo‘li mintaqa transport xaritasini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri sifatida qaralmoqda.

Japarovning so‘zlari esa uning ortida faqat iqtisodiy hisob-kitob emas, yirik geosiyosiy kelishuvlar ham bo‘lganini ko‘rsatmoqda.

Eng diqqatga sazovor nuqta shu: Qirg‘iziston rahbarining aytishicha, yillar davomida muhokama qilingan loyihani amaliy bosqichga o‘tkazish uchun u Pekin bilan muzokaradan keyin Moskvaga borib, Vladimir Putin bilan shaxsan gaplashishiga to‘g‘ri kelgan.

Endi esa asosiy savol boshqa: qurilish belgilangan muddatlarda yakunlanib, Japarov aytganidek, temir yo‘l Qirg‘iziston uchun haqiqatan ham «yangi Qumtor»ga aylana oladimi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Sadyr JaparovVladimir PutinXitoyQirg'izistonO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiSulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiBugun, 21:32Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiIspaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiBugun, 21:31Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 21:00Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 19:027 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi