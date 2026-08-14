Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladi

·58·Dunyo
Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladi
Qisqacha

Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hozirgi to'qnashuv chizig'i bo'ylab jangovar harakatlarni to'xtatib bo'lmasligini aytib, Rossiya harakatlarini kuchaytirayotganini bildirdi. Ukraina 13 avgust kuni Qora dengizdagi fuqarolik obyektlariga hujumlarni o'zaro to'xtatishni taklif qildi, Turkiya esa tijorat kemalariga zarba berishga moratoriy joriy etish tashabbusini ilgari surdi.

Kelgusi qish mavsumi yaqinlashgani sari Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi energetika va infratuzilma urushi yangi, yanada xavfli bosqichga kirdi. 14 avgust kuni tomonlar harbiy zarbalar va rasmiy bayonotlar orqali keskin javob almashishdi.

Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy kanalida dronlar tasviri ostida «Qishda sizni muzqotish kutmoqda» degan ochiq ogohlantirish e’lon qilindi. Ushbu post Ukraina port infratuzilmasi va dengiz kemalariga berilgan navbatdagi zarbalardan so‘ng chiqarildi.

Bir necha soat o‘tib, Ukraina Qurolli kuchlari Strategik kommunikatsiyalar markazi bunga o‘z munosabatini bildirdi: «Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlari olovi bilan isinamiz».

«Janglarni to‘xtatib bo‘lmaydi»: Lavrovning qat’iy pozitsiyasi

Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hozirgi to‘qnashuv chizig‘i bo‘ylab jangovar harakatlarni to‘xtatishga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmasligini ma’lum qildi.

«Gap bugun kimningdir qanday qulay yashayotganida emas, bizning odamlarimiz azob chekmoqda, bu harakatlardan halok bo‘lmoqda. Gap Rossiya davlatining ming yillik tarixi oldidagi mas’uliyatimiz haqida bormoqda. Biz harakatlarimizni kuchaytirmoqdamiz va buni allaqachon boshladik», — deya ta’kidladi Lavrov.

Qora dengizdagi tashabbuslar va diplomatik to‘siqlar

Frontdagi shiddatli qarama-qarshilik fonida mintaqaviy xavfsizlik bo‘yicha bir qator takliflar ilgari surilmoqda:

  • Ukrainaning taklifi: Reuters xabariga ko‘ra, 13 avgust kuni Ukraina uchinchi tomon orqali Rossiyaga Qora dengizdagi fuqarolik obyektlariga hujumlarni o‘zaro to‘xtatish tashabbusini bildirgan. Bu global oziq-ovqat ta’minoti zanjiridagi xavfni kamaytirish maqsadida qilingan.

  • Turkiyaning vositachiligi: Turkiya TIV rahbari Hoqon Fidon tijorat kemalariga zarba berishga moratoriy joriy etish taklifini ilgari surgan edi. Ammo 14 avgust kuni Rossiya TIV vakili Mariya Zaxarova Moskva bu borada hali rasmiylashtirilgan turk murojaatini olmaganini bildirdi.

  • Zelenskiyning maktubi: Iyun oyida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga ochiq murojaat yo‘llab, yetakchilarning yuzma-yuz uchrashuvi va muzokaralar davrida butun front bo‘ylab o‘t ochishni to‘xtatishni taklif qilgan edi.

Energetika infratuzilmasiga qishki xavf

2022 yildan boshlab har kuzda energetika obyektlariga zarbalar kuchayishi kuzatiladi. Jumladan, 2024 yil kuzida berilgan og‘ir zarbalar natijasida Ukrainaning deyarli barcha yirik issiqlik elektr stansiyalari zarar ko‘rib, umumiy elektr ishlab chiqarish quvvatlarining salkam 80 foizi ishdan chiqqan edi.

Bu yilgi qish arafasida esa asosiy zarbalar Sumi, Chernigov va Xarkov viloyatlaridagi nimstansiyalar va elektr uzatish tarmoqlariga qaratilmoqda, bu esa oldindagi sovuq oylarda energetika tizimi uchun yana bir og‘ir sinov bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

RossiyaUkrainaSergey LavrovTurkiyaReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladiBugun, 21:49Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiIspaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiBugun, 21:31Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 21:00Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 19:027 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi