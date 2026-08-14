Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladi
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hozirgi to'qnashuv chizig'i bo'ylab jangovar harakatlarni to'xtatib bo'lmasligini aytib, Rossiya harakatlarini kuchaytirayotganini bildirdi. Ukraina 13 avgust kuni Qora dengizdagi fuqarolik obyektlariga hujumlarni o'zaro to'xtatishni taklif qildi, Turkiya esa tijorat kemalariga zarba berishga moratoriy joriy etish tashabbusini ilgari surdi.
Kelgusi qish mavsumi yaqinlashgani sari Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi energetika va infratuzilma urushi yangi, yanada xavfli bosqichga kirdi. 14 avgust kuni tomonlar harbiy zarbalar va rasmiy bayonotlar orqali keskin javob almashishdi.
Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy kanalida dronlar tasviri ostida «Qishda sizni muzqotish kutmoqda» degan ochiq ogohlantirish e’lon qilindi. Ushbu post Ukraina port infratuzilmasi va dengiz kemalariga berilgan navbatdagi zarbalardan so‘ng chiqarildi.
Bir necha soat o‘tib, Ukraina Qurolli kuchlari Strategik kommunikatsiyalar markazi bunga o‘z munosabatini bildirdi: «Rossiyaning neftni qayta ishlash zavodlari olovi bilan isinamiz».
«Janglarni to‘xtatib bo‘lmaydi»: Lavrovning qat’iy pozitsiyasi
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hozirgi to‘qnashuv chizig‘i bo‘ylab jangovar harakatlarni to‘xtatishga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmasligini ma’lum qildi.
«Gap bugun kimningdir qanday qulay yashayotganida emas, bizning odamlarimiz azob chekmoqda, bu harakatlardan halok bo‘lmoqda. Gap Rossiya davlatining ming yillik tarixi oldidagi mas’uliyatimiz haqida bormoqda. Biz harakatlarimizni kuchaytirmoqdamiz va buni allaqachon boshladik», — deya ta’kidladi Lavrov.
Qora dengizdagi tashabbuslar va diplomatik to‘siqlar
Frontdagi shiddatli qarama-qarshilik fonida mintaqaviy xavfsizlik bo‘yicha bir qator takliflar ilgari surilmoqda:
Ukrainaning taklifi: Reuters xabariga ko‘ra, 13 avgust kuni Ukraina uchinchi tomon orqali Rossiyaga Qora dengizdagi fuqarolik obyektlariga hujumlarni o‘zaro to‘xtatish tashabbusini bildirgan. Bu global oziq-ovqat ta’minoti zanjiridagi xavfni kamaytirish maqsadida qilingan.
Turkiyaning vositachiligi: Turkiya TIV rahbari Hoqon Fidon tijorat kemalariga zarba berishga moratoriy joriy etish taklifini ilgari surgan edi. Ammo 14 avgust kuni Rossiya TIV vakili Mariya Zaxarova Moskva bu borada hali rasmiylashtirilgan turk murojaatini olmaganini bildirdi.
Zelenskiyning maktubi: Iyun oyida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Vladimir Putinga ochiq murojaat yo‘llab, yetakchilarning yuzma-yuz uchrashuvi va muzokaralar davrida butun front bo‘ylab o‘t ochishni to‘xtatishni taklif qilgan edi.
Energetika infratuzilmasiga qishki xavf
2022 yildan boshlab har kuzda energetika obyektlariga zarbalar kuchayishi kuzatiladi. Jumladan, 2024 yil kuzida berilgan og‘ir zarbalar natijasida Ukrainaning deyarli barcha yirik issiqlik elektr stansiyalari zarar ko‘rib, umumiy elektr ishlab chiqarish quvvatlarining salkam 80 foizi ishdan chiqqan edi.
Bu yilgi qish arafasida esa asosiy zarbalar Sumi, Chernigov va Xarkov viloyatlaridagi nimstansiyalar va elektr uzatish tarmoqlariga qaratilmoqda, bu esa oldindagi sovuq oylarda energetika tizimi uchun yana bir og‘ir sinov bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…