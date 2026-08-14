Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi qarorgohida yopiq fuqarolik nikoh marosimi orqali rasman oila qurdi. Nikohdan bir kun avval, 10 avgust kuni ular Lissabondagi notarial idorada mol-mulkni alohida boshqarish rejimini belgilovchi shartnomani imzoladi. Marosimda juftlikning besh nafar farzandi va to‘rt nafar guvoh — Migel Payshau, Ivana Rodriges, Xose Rodriges Sangil va Monika Gonsales Martines ishtirok etdi.
Krishtianu Ronaldu va Jorjina Rodriges qariyb o‘n yillik munosabatlaridan so‘ng rasman oila qurdi. Juftlik 11 avgust kuni Portugaliyaning Kashkaysh shahridagi o‘z qarorgohida yopiq fuqarolik nikoh marosimini o‘tkazgan. Marosim shunchalik maxfiy tashkil etilganki, unda futbolchining onasi va aka-opa-singillari ham ishtirok etmagan. Nikoh fakti Ronalduning vakillari tomonidan ham tasdiqlangan.
Biroq marosimning o‘zidan ham ko‘proq qiziqish uyg‘otgan jihat bor: Ronaldu va Jorjina nikohdan bir kun oldin maxsus shartnoma imzolagan. Unga ko‘ra, ularning mol-mulki alohida tartibda boshqariladi.
Hammasi 11 avgust kuni Kashkayshda bo‘ldi
Portugaliyaning “Jornal de Notícias” nashri qo‘lga kiritgan nikoh hujjatlariga ko‘ra, fuqarolik marosimi 11 avgust kuni juftlikning Kashkayshdagi uyida o‘tkazilgan. Bu sana ham tasodifiy emas — Ronaldu va Jorjina bir yil avval, 2025 yil 11 avgustda unashtirilganini ma’lum qilgan edi.
Nikoh ommaviy tantana yoki yuzlab mehmonlar ishtirokidagi shou emas, balki juda tor doirada tashkil etilgan.
Marosimda juftlikning besh nafar farzandi — Krishtianu Junior, Yeva, Mateo, Alana Martina va Bella Esmeralda ham ishtirok etgan.
To‘rt nafar guvoh kim edi?
Nikoh hujjatida to‘rt nafar guvoh ko‘rsatilgan.
Ular orasida Ronalduning “Sporting”dagi davridan beri do‘sti bo‘lgan Migel Payshau, Jorjinaning opasi Ivana Rodriges, zargar Xose Rodriges Sangil va uning rafiqasi Monika Gonsales Martines bor.
Shunday qilib, futbol olamining eng mashhur juftliklaridan biri hayotidagi eng muhim kunni katta tantanadan ko‘ra oila va eng yaqin insonlar davrasida o‘tkazishni tanlagan.
Ronalduning onasi nega marosimga kelmadi?
Eng ko‘p muhokama qilingan detallardan biri — Ronalduning onasi Dolores Aveyru hamda aka-opa-singillarining marosimda ko‘rinmagani bo‘ldi.
Bu holat Portugaliya matbuotida oila ichida kelishmovchilik borligi haqida turli taxminlarni paydo qildi. Biroq hozircha bunday ziddiyatni tasdiqlovchi ishonchli ma’lumot yo‘q.
Aksincha, Dolores va Ronalduning opasi Katya juftlikning nikoh haqidagi ijtimoiy tarmoq postiga iliq munosabat bildirib, yurakcha qoldirgan. Shu bois ularning marosimda qatnashmaganini avtomatik ravishda oilaviy janjal bilan bog‘lashga asos yo‘q.
Nikohdan bir kun oldin imzolangan muhim hujjat
Ronaldu va Jorjina 10 avgust kuni, ya’ni nikohdan bir kun avval Lissabondagi notarial idorada nikoh shartnomasini rasmiylashtirgan.
Hujjatda mol-mulkni alohida saqlash rejimi tanlangan. Bu tartibga ko‘ra, har bir tomon nikohgacha o‘ziga tegishli bo‘lgan mol-mulkni o‘z nomida saqlab qoladi. Nikohdan keyin shaxsan sotib olingan aktivlar ham avtomatik ravishda umumiy mulkka aylanmaydi. Birgalikda sotib olingan mol-mulk esa har ikki tomonga tegishli bo‘lishi mumkin.
Bu tanlov ayniqsa Ronaldu kabi ulkan aktivlarga ega sportchi uchun muhim yuridik qadam hisoblanadi.
Jorjina Ronaldu familiyasini olmadi
Nikoh hujjatlarida yana bir qiziq detal bor.
Ronaldu ham, Jorjina ham nikohdan keyin o‘z familiyasini o‘zgartirmagan. Jorjina Rodriges avvalgi familiyasi bilan qolgan.
Hujjatda juftlikning doimiy yashash manzili Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod sifatida ko‘rsatilgan. Bu yerda Ronaldu “An-Nassr” klubi safida faoliyat yuritmoqda.
Uzuklarda bitta kichik belgi
Juftlik nikohdan keyin ijtimoiy tarmoqda qo‘llaridagi uzuklar aks etgan suratni e’lon qildi.
Unda ularning ismlariga ishora qiluvchi “C ❤️ G” belgisi ko‘ringan. Bu oddiy detal juda katta qiziqish uyg‘otdi va ko‘p yillik munosabatlarning rasmiy nikoh bilan yakunlanganini ramziy tarzda ko‘rsatdi.
To‘ydan keyin yana futbol
Katta tantanadan keyin uzoq asal oyi ham bo‘lmagan.
Xabarlarga ko‘ra, Ronaldu tez orada Saudiya Arabistoniga qaytib, “An-Nassr” bilan mashg‘ulotlarga qo‘shilgan. 41 yoshli futbolchi yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda.
Shunday qilib, qariyb o‘n yil davom etgan munosabat, besh farzandli katta oila va uzoq vaqt davomida muhokama qilingan nikoh mavzusi nihoyat rasmiy nuqtaga yetdi.
Ammo Ronaldu va Jorjina bu voqeani ham o‘z uslubida o‘tkazdi: hashamatli ommaviy shou o‘rniga yopiq marosim, kam sonli guvohlar va nikohdan bir kun avval puxta rasmiylashtirilgan moliyaviy shartnoma.
Eng qizig‘i, dunyodagi eng mashhur futbolchilardan birining to‘yi millionlab muxlislar oldida emas, o‘z uyida va eng tor doirada bo‘lib o‘tdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…