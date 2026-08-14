Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdi
Aston Martin Vanquish modeli asosida 838 ot kuchiga ega Valen giper-GT avtomobilini taqdim etdi. U 5,2 litr hajmli egizak turboli V12 dvigateli, 738 funt-fut aylanish momenti va soatiga 62 mil tezlikka 3,1 soniyada chiqish imkoniyatiga ega. Valen tashqi va ichki jihatdan tubdan qayta ishlangan bo'lib, unda ulkan old panjara, ducktail spoyleri, ingichka LED chiroqlar va GT3 uslubidagi uglerod tolali aerodinamik elementlar qo'llangan.
Britaniyaning mashhur Aston Martin kompaniyasi Vanquish modelini asos qilib olgan holda oʻta eksklyuziv Valen giper-GT avtomobilini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur transport vositasi bugungi kunda sotuvda mavjud boʻlgan har qanday old motorli yoʻl avtomobillari orasida eng yuqori quvvat koʻrsatkichiga ega ekani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model avtomobilsozlik brendining maxsus transport vositalarini yaratish boʻlimi — Special Vehicles Operations tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u avvalroq Vulcan treklashi, DBR22 spidsteri va Victor giperkarini yaratish bilan tanilgan edi. Valen modeli Vanquish rusumidagi 5,2 litr hajmli egizak turboli V12 dvigatelidan foydalanadi, biroq uning quvvati 838 ot kuchiga yetkazilgan.
Texnik imkoniyatlar va dinamikaMazkur kuch agregati tufayli yangi giperkar oʻrta motorli Valhalla va Valkyrie modellaridan tashqari barcha Aston Martin avtomobillaridan qudratliroq chiqdi. Avtomobilning aylanish momenti 738 funt-futni tashkil etadi va u noldan soatiga 62 mil tezlikka bor-yoʻgʻi 3,1 soniyada erishadi. Ushbu tezlanish koʻrsatkichi Porsche 911 GT3 RS modeli bilan bir xil ekani mutaxassislarni hayratda qoldirdi.
Valen tashqi koʻrinishidan oʻzining Vanquish ildizlarini saqlab qolgan boʻlsa-da, uning tashqi va ichki qismi yuqori unumdorlik hamda eksklyuzivlik talablaridan kelib chiqqan holda tubdan qayta ishlandi. Xaridorlar uchun yuqori darajadagi tabaqalashtirish imkoniyatlari taqdim etiladi, bu esa ishlab chiqariladigan 150 ta mashinaning birortasi bir-biriga oʻxshamasligini taʼminlaydi.
Dizayn va aerodinamikaAvtomobilning koʻrkam tashqi qiyofasi dastlabki DBS va uning davomchisi Vantage modellariga ishora qilsa-da, Aston Martin ijodiy direktori Marek Reyxman bu oʻtmishdagi modellardan sezilarli darajada farq qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Valen yangi shakl tili orqali yanada ekstremal hissiyotlarni ifodalash imkonini bergan.
Asosiy oʻziga xos xususiyatlar sirasiga anʼanaviy Aston panjara motifini butun old qism boʻylab kengaytirgan oʻta yirik burun qismi, qalin ducktail spoyleri, agressiv ingichka LED chiroqlari va eng asosiysi, GT3 uslubidagi uglerod tolali aerodinamik elementlar kiradi. Bular qatoriga ulkan orqa diffuzor va pastga bosish kuchini oshiruvchi yon etaklar ham kiritilgan.
…