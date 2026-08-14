Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdi

·19·Avto
Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdi
Qisqacha

Aston Martin Vanquish modeli asosida 838 ot kuchiga ega Valen giper-GT avtomobilini taqdim etdi. U 5,2 litr hajmli egizak turboli V12 dvigateli, 738 funt-fut aylanish momenti va soatiga 62 mil tezlikka 3,1 soniyada chiqish imkoniyatiga ega. Valen tashqi va ichki jihatdan tubdan qayta ishlangan bo'lib, unda ulkan old panjara, ducktail spoyleri, ingichka LED chiroqlar va GT3 uslubidagi uglerod tolali aerodinamik elementlar qo'llangan.

Britaniyaning mashhur Aston Martin kompaniyasi Vanquish modelini asos qilib olgan holda oʻta eksklyuziv Valen giper-GT avtomobilini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur transport vositasi bugungi kunda sotuvda mavjud boʻlgan har qanday old motorli yoʻl avtomobillari orasida eng yuqori quvvat koʻrsatkichiga ega ekani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model avtomobilsozlik brendining maxsus transport vositalarini yaratish boʻlimi — Special Vehicles Operations tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u avvalroq Vulcan treklashi, DBR22 spidsteri va Victor giperkarini yaratish bilan tanilgan edi. Valen modeli Vanquish rusumidagi 5,2 litr hajmli egizak turboli V12 dvigatelidan foydalanadi, biroq uning quvvati 838 ot kuchiga yetkazilgan.

Texnik imkoniyatlar va dinamika

Mazkur kuch agregati tufayli yangi giperkar oʻrta motorli Valhalla va Valkyrie modellaridan tashqari barcha Aston Martin avtomobillaridan qudratliroq chiqdi. Avtomobilning aylanish momenti 738 funt-futni tashkil etadi va u noldan soatiga 62 mil tezlikka bor-yoʻgʻi 3,1 soniyada erishadi. Ushbu tezlanish koʻrsatkichi Porsche 911 GT3 RS modeli bilan bir xil ekani mutaxassislarni hayratda qoldirdi.

Valen tashqi koʻrinishidan oʻzining Vanquish ildizlarini saqlab qolgan boʻlsa-da, uning tashqi va ichki qismi yuqori unumdorlik hamda eksklyuzivlik talablaridan kelib chiqqan holda tubdan qayta ishlandi. Xaridorlar uchun yuqori darajadagi tabaqalashtirish imkoniyatlari taqdim etiladi, bu esa ishlab chiqariladigan 150 ta mashinaning birortasi bir-biriga oʻxshamasligini taʼminlaydi.

Dizayn va aerodinamika

Avtomobilning koʻrkam tashqi qiyofasi dastlabki DBS va uning davomchisi Vantage modellariga ishora qilsa-da, Aston Martin ijodiy direktori Marek Reyxman bu oʻtmishdagi modellardan sezilarli darajada farq qilishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Valen yangi shakl tili orqali yanada ekstremal hissiyotlarni ifodalash imkonini bergan.

Asosiy oʻziga xos xususiyatlar sirasiga anʼanaviy Aston panjara motifini butun old qism boʻylab kengaytirgan oʻta yirik burun qismi, qalin ducktail spoyleri, agressiv ingichka LED chiroqlari va eng asosiysi, GT3 uslubidagi uglerod tolali aerodinamik elementlar kiradi. Bular qatoriga ulkan orqa diffuzor va pastga bosish kuchini oshiruvchi yon etaklar ham kiritilgan.

Aston MartinValenGiperkarV12Avto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaMcLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqdaBugun, 21:27Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinPorsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinBugun, 18:29Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaHukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi