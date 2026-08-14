Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldi

·38·Sport
Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldi
Qisqacha

Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizligiga jamoaga kelganidan keyin bir oy ichida uch-to'rt nafar yangi futbolchining og'ir jarohat olishi va kadrlar muammosi sabab bo'lgan. Geri Makallisterning aytishicha, bu holatlar jamoaning o'yin tizimini shakllantirishni qiyinlashtirgan, biroq har qanday izoh bahona sifatida qabul qilinishidan xavotirlanishgan.

Stiven Jerrardning murabbiylik faoliyatidagi eng ogʻir davrlardan biri boʻlgan “Aston Villa”dagi faoliyati nima sabamdan kutilganidek kechmagani maʼlum boʻldi. Shotlandiyaning Reynjers klubida katta muvaffaqiyatlarga erishib, Premer-ligaga kelgan murabbiylar shtabi Birmingem klubida jiddiy toʻsiqlarga uchragandi. Daily Star Sport nashriga eksklyuziv intervyu bergan Jerrardning sobiq yordamchisi Geri Makallister oʻsha davrdagi muammolar va jarohatlar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Makallister va Jerrardtandemining Shotlandiyadagi faoliyati juda yorqin oʻtgan va ular Seltikning mamlakatdagi hukmronligiga barham berishgandi. Shundan soʻng Premer-ligaga yoʻl olgan mutaxassislar ingliz futbolida ham xuddi shunday natijalarni takrorlashni maqsad qilishgan edi. Biroq, Angliya chempionatidagi raqobat va shiddat kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi va kutilgan muvaffaqiyat toʻla namoyon boʻlmadi.

Jarohatlar va kadrlar muammosi

Daily Star Sport xabar berishicha, jamoa Birmingemga keliboq darhol jiddiy kadrlar muammosiga duch kelgan. Jamoaga olib kelingan yangi futbolchilar deyarli bir oy ichida ogʻir jarohatlar olib safdan chiqqan. Ushbu omillar jamoaning oʻyin tizimini shakllantirishda katta qiyinchiliklar tugʻdirgan.

Geri Makallister bu haqida gapirarkan, har qanday izoh bahona sifatida qabul qilinishidan choʻchiganliklarini taʼkidladi: «Aston Villa tarkibiga qoʻshilgan uch-toʻrt nafar yangi futbolchi kelganidan keyin bir oy ichida jarohat oldi. Lekin futbol olamida har qanday sababni tushuntirish bahonadek tuyuladi, shuning uchun biz bu haqda koʻp gapirmaslikni afzal koʻrdik», — deydi murabbiy.

Xos izchillik va keyingi qadamlar

Ajablanarlisi shundaki, Jerrard isteʼfoga chiqarilib, uning oʻrniga Unai Emeri kelganidan soʻng, ispan mutaxassisi asosan aynan Stiven davrida shakllantirilgan oʻzak futbolchilarga tayanib jamoani yuqori marralarga olib chiqdi. Makallister bu holatni shunchaki omadsizlik deb atab, “Baribir ish oʻxshamadi, yangi murabbiy foydalangan futbolchilarning asosiy qismi asosan Stiven ishlagan oʻyinchilar edi”, deya qoʻshimcha qildi.

Xotirlab oʻtamiz, Aston Villadagi 40 ta oʻyindan atigi 13 tasida gʻalaba qozonganidan soʻng Jerrard isteʼfoga chiqarilgandi. Klubdagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin u Saudiya Arabistonining Al-Ettifaq klubida faoliyat boshlagan va eʼtiborni oʻzgartirishga harakat qilgan edi. Biroq, bu sarguzasht ham kutilgan natijani bermay, 2025 yilning yanvarida, shartnoma muddati tugashidan 18 oy oldin oʻzaro kelishuvga koʻra yakunlandi.

Oʻrta Sharqdagi faoliyatini yakunlagach, 46 yoshli mutaxassisning nomi bir qator nufuzli boʻsh ish oʻrinlari, jumladan Reynjersga qaytish va hatto Liverpulni qisqa muddatga boshqarish ehtimoli bilan bogʻlandi. Hozircha murabbiylik faoliyatiga biroz tanaffus bergan Jerrard oʻzini telekoʻrsatuvlarda sinab koʻrmoqda. Uning ushbu mavsumda TNT Sports kanalining Premer-liga va Chempionlar ligasi oʻyinlari yoritilishiga boshchilik qilishi tasdiqlandi.

Stiven JerrardAston VillaGeri MakallisterPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiBugun, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Bugun, 21:24Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiBugun, 20:54Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:1216-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?