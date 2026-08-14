Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldi
Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizligiga jamoaga kelganidan keyin bir oy ichida uch-to'rt nafar yangi futbolchining og'ir jarohat olishi va kadrlar muammosi sabab bo'lgan. Geri Makallisterning aytishicha, bu holatlar jamoaning o'yin tizimini shakllantirishni qiyinlashtirgan, biroq har qanday izoh bahona sifatida qabul qilinishidan xavotirlanishgan.
Stiven Jerrardning murabbiylik faoliyatidagi eng ogʻir davrlardan biri boʻlgan “Aston Villa”dagi faoliyati nima sabamdan kutilganidek kechmagani maʼlum boʻldi. Shotlandiyaning Reynjers klubida katta muvaffaqiyatlarga erishib, Premer-ligaga kelgan murabbiylar shtabi Birmingem klubida jiddiy toʻsiqlarga uchragandi. Daily Star Sport nashriga eksklyuziv intervyu bergan Jerrardning sobiq yordamchisi Geri Makallister oʻsha davrdagi muammolar va jarohatlar haqida ilk bor ochiq gapirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Makallister va Jerrardtandemining Shotlandiyadagi faoliyati juda yorqin oʻtgan va ular Seltikning mamlakatdagi hukmronligiga barham berishgandi. Shundan soʻng Premer-ligaga yoʻl olgan mutaxassislar ingliz futbolida ham xuddi shunday natijalarni takrorlashni maqsad qilishgan edi. Biroq, Angliya chempionatidagi raqobat va shiddat kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi va kutilgan muvaffaqiyat toʻla namoyon boʻlmadi.
Jarohatlar va kadrlar muammosiDaily Star Sport xabar berishicha, jamoa Birmingemga keliboq darhol jiddiy kadrlar muammosiga duch kelgan. Jamoaga olib kelingan yangi futbolchilar deyarli bir oy ichida ogʻir jarohatlar olib safdan chiqqan. Ushbu omillar jamoaning oʻyin tizimini shakllantirishda katta qiyinchiliklar tugʻdirgan.
Geri Makallister bu haqida gapirarkan, har qanday izoh bahona sifatida qabul qilinishidan choʻchiganliklarini taʼkidladi: «Aston Villa tarkibiga qoʻshilgan uch-toʻrt nafar yangi futbolchi kelganidan keyin bir oy ichida jarohat oldi. Lekin futbol olamida har qanday sababni tushuntirish bahonadek tuyuladi, shuning uchun biz bu haqda koʻp gapirmaslikni afzal koʻrdik», — deydi murabbiy.
Xos izchillik va keyingi qadamlarAjablanarlisi shundaki, Jerrard isteʼfoga chiqarilib, uning oʻrniga Unai Emeri kelganidan soʻng, ispan mutaxassisi asosan aynan Stiven davrida shakllantirilgan oʻzak futbolchilarga tayanib jamoani yuqori marralarga olib chiqdi. Makallister bu holatni shunchaki omadsizlik deb atab, “Baribir ish oʻxshamadi, yangi murabbiy foydalangan futbolchilarning asosiy qismi asosan Stiven ishlagan oʻyinchilar edi”, deya qoʻshimcha qildi.
Xotirlab oʻtamiz, Aston Villadagi 40 ta oʻyindan atigi 13 tasida gʻalaba qozonganidan soʻng Jerrard isteʼfoga chiqarilgandi. Klubdagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin u Saudiya Arabistonining Al-Ettifaq klubida faoliyat boshlagan va eʼtiborni oʻzgartirishga harakat qilgan edi. Biroq, bu sarguzasht ham kutilgan natijani bermay, 2025 yilning yanvarida, shartnoma muddati tugashidan 18 oy oldin oʻzaro kelishuvga koʻra yakunlandi.
Oʻrta Sharqdagi faoliyatini yakunlagach, 46 yoshli mutaxassisning nomi bir qator nufuzli boʻsh ish oʻrinlari, jumladan Reynjersga qaytish va hatto Liverpulni qisqa muddatga boshqarish ehtimoli bilan bogʻlandi. Hozircha murabbiylik faoliyatiga biroz tanaffus bergan Jerrard oʻzini telekoʻrsatuvlarda sinab koʻrmoqda. Uning ushbu mavsumda TNT Sports kanalining Premer-liga va Chempionlar ligasi oʻyinlari yoritilishiga boshchilik qilishi tasdiqlandi.
…