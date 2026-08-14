Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradi
Milan shveytsariyalik qanot himoyachisi Zaxari Atekameni joriy mavsum oxirigacha Fransiyaning Lyon klubiga ijaraga berdi. Klub rahbariyati futbolchini kelajak uchun muhim deb hisoblaydi, biroq maydondagi vaqti cheklangani sababli unga ko'proq o'yin amaliyoti berishni maqsad qilgan. Atekame Lyon safida o'zini ko'rsatish va Yevropa maydonlarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Italiyaning Milan klubi transfer oynasining soʻnggi haftalarida tarkibni optimallashtirish va ortiqcha futbolchilardan qutulish borasidagi ishlarini davom ettirmoqda. Ushbu saʼy-harakatlar doirasida jamoaning shveytsariyalik qanot himoyachisi Zaxari Atekame rasman Fransiyaning Lyon klubiga ijaraga berildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, milanliklar tarkibida oʻyin amaliyotidan qiynalayotgan va bosh murabbiy Ruben Amorim kelgusida hisobga olmayotgan futbolchilar bilan xayrlashish choralarini koʻrmoqda. Biroq Zaxari Atekamening vaziyat biroz oʻzgacha boʻlib, klub rahbariyati uni kelajak uchun muhim futbolchi sifatida koʻradi.
Shveysariyalik iqtidorli oʻyinchi bundan bir yil avval Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. Shunga qaramay, joriy mavsumda uning maydonda oʻtkazgan vaqti cheklangani bois, klub rahbariyati futbolchining toʻlaqonli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi va rivojlanishdan toʻxtab qolmasligi uchun uni boshqa jamoaga ijaraga berish maʼqul deb topdi.
Fransiya chempionatiga ijara asosidagi oʻtishMilan rasmiy bayonotida Zaxari Atekamening sportga oid roʻyxatdan oʻtish huquqi vaqtincha Olympique Lyonnais klubiga oʻtkazilgani tasdiqlangan. Klub futbolchiga joriy mavsumning qolgan qismida omad tilab, uning keyingi faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladi.
Fransiya chempionatida ishtirok etuvchi Lyon safida Atekame oʻzini koʻrsatish va Yevropa maydonlarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qaror yosh himoyachining individual mahoratini oshirish uchun toʻgʻri qadam hisoblanadi.
Transfer oynasining yakunlanishi arafasida Milan boshqa zaxira oʻyinchilarini ham sotish yoki ijaraga berish boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan. Klub rahbariyati bosh murabbiy Ruben Amorim talabiga binoan tarkibni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan.
…