Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradi

·17·Sport
Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradi
Qisqacha

Milan shveytsariyalik qanot himoyachisi Zaxari Atekameni joriy mavsum oxirigacha Fransiyaning Lyon klubiga ijaraga berdi. Klub rahbariyati futbolchini kelajak uchun muhim deb hisoblaydi, biroq maydondagi vaqti cheklangani sababli unga ko'proq o'yin amaliyoti berishni maqsad qilgan. Atekame Lyon safida o'zini ko'rsatish va Yevropa maydonlarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Italiyaning Milan klubi transfer oynasining soʻnggi haftalarida tarkibni optimallashtirish va ortiqcha futbolchilardan qutulish borasidagi ishlarini davom ettirmoqda. Ushbu saʼy-harakatlar doirasida jamoaning shveytsariyalik qanot himoyachisi Zaxari Atekame rasman Fransiyaning Lyon klubiga ijaraga berildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, milanliklar tarkibida oʻyin amaliyotidan qiynalayotgan va bosh murabbiy Ruben Amorim kelgusida hisobga olmayotgan futbolchilar bilan xayrlashish choralarini koʻrmoqda. Biroq Zaxari Atekamening vaziyat biroz oʻzgacha boʻlib, klub rahbariyati uni kelajak uchun muhim futbolchi sifatida koʻradi.

Shveysariyalik iqtidorli oʻyinchi bundan bir yil avval Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. Shunga qaramay, joriy mavsumda uning maydonda oʻtkazgan vaqti cheklangani bois, klub rahbariyati futbolchining toʻlaqonli oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi va rivojlanishdan toʻxtab qolmasligi uchun uni boshqa jamoaga ijaraga berish maʼqul deb topdi.

Fransiya chempionatiga ijara asosidagi oʻtish

Milan rasmiy bayonotida Zaxari Atekamening sportga oid roʻyxatdan oʻtish huquqi vaqtincha Olympique Lyonnais klubiga oʻtkazilgani tasdiqlangan. Klub futbolchiga joriy mavsumning qolgan qismida omad tilab, uning keyingi faoliyatiga muvaffaqiyatlar tiladi.

Fransiya chempionatida ishtirok etuvchi Lyon safida Atekame oʻzini koʻrsatish va Yevropa maydonlarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega boʻladi. Mutaxassislarning fikricha, bu qaror yosh himoyachining individual mahoratini oshirish uchun toʻgʻri qadam hisoblanadi.

Transfer oynasining yakunlanishi arafasida Milan boshqa zaxira oʻyinchilarini ham sotish yoki ijaraga berish boʻyicha muzokaralarni faollashtirgan. Klub rahbariyati bosh murabbiy Ruben Amorim talabiga binoan tarkibni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan.

AC MilanLyonZaxari AtekameTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiBugun, 21:33Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Bugun, 21:24Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiBugun, 20:54Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:1216-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?