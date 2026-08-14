Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildi
Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan to'liq Quyosh tutilishidan so'ng kamida 511 kishi tibbiy yordam so'radi. Murojaatlarning aksariyati yengil kechib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish bilan bog'liq shikoyatlar qayd etildi; eng ko'p holat Kataloniyada — 115 kishi, Madridda — 101 kishi va Basklar avtonom jamiyatida — 58 kishi kuzatildi.
Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan to‘liq Quyosh tutilishi kutilmagan holatlarga sabab bo‘ldi. Hodisadan so‘ng mamlakat bo‘ylab kamida 511 kishi tibbiy yordam so‘rab murojaat qildi.
Murojaatlarning aksariyati yengil kechgan. Odamlarda bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar hamda ko‘rish bilan bog‘liq shikoyatlar qayd etilgan.
Eng ko‘p holat Kataloniyada — 115 kishi, Madridda — 101 kishi va Basklar avtonom jamiyatida — 58 kishi kuzatilgan. Kataloniyada 37 nafar odam ko‘z og‘rig‘idan shikoyat qilgan, ammo ulardan faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan.
Shifokorlar Quyosh tutilishi paytida odamlar yorug‘likning pasayishi tufayli ko‘zga xavf kamaygan, deb o‘ylab qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Aslida esa Quyoshga himoyasiz tik qarash ko‘z to‘r pardasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.
Mutaxassislar bunday osmon hodisalarini kuzatishda faqat maxsus sertifikatlangan himoya ko‘zoynaklaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.
12 avgustdagi tutilish Yevropa uchun ham muhim voqea bo‘ldi. Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyaning ayrim hududlarida Quyosh to‘liq Oy ortida qolgan. G‘arbiy Yevropaning yirik shaharlarida esa Quyosh diskining 85–95 foizi to‘silgan.
…