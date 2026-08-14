Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildi

·38·Dunyo
Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildi
Qisqacha

Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan to'liq Quyosh tutilishidan so'ng kamida 511 kishi tibbiy yordam so'radi. Murojaatlarning aksariyati yengil kechib, bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar va ko'rish bilan bog'liq shikoyatlar qayd etildi; eng ko'p holat Kataloniyada — 115 kishi, Madridda — 101 kishi va Basklar avtonom jamiyatida — 58 kishi kuzatildi.

Ispaniyada 12 avgust kuni kuzatilgan to‘liq Quyosh tutilishi kutilmagan holatlarga sabab bo‘ldi. Hodisadan so‘ng mamlakat bo‘ylab kamida 511 kishi tibbiy yordam so‘rab murojaat qildi.

Murojaatlarning aksariyati yengil kechgan. Odamlarda bosh aylanishi, xavotir, yengil jarohatlar hamda ko‘rish bilan bog‘liq shikoyatlar qayd etilgan.

Eng ko‘p holat Kataloniyada — 115 kishi, Madridda — 101 kishi va Basklar avtonom jamiyatida — 58 kishi kuzatilgan. Kataloniyada 37 nafar odam ko‘z og‘rig‘idan shikoyat qilgan, ammo ulardan faqat 10 nafari shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo‘lgan.

Shifokorlar Quyosh tutilishi paytida odamlar yorug‘likning pasayishi tufayli ko‘zga xavf kamaygan, deb o‘ylab qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Aslida esa Quyoshga himoyasiz tik qarash ko‘z to‘r pardasiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Mutaxassislar bunday osmon hodisalarini kuzatishda faqat maxsus sertifikatlangan himoya ko‘zoynaklaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda.

12 avgustdagi tutilish Yevropa uchun ham muhim voqea bo‘ldi. Grenlandiya, Islandiya, Portugaliya va Ispaniyaning ayrim hududlarida Quyosh to‘liq Oy ortida qolgan. G‘arbiy Yevropaning yirik shaharlarida esa Quyosh diskining 85–95 foizi to‘silgan.

IspaniyaKataloniyaMadridGrenlandiyaIslandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladiBugun, 21:49Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiSulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiBugun, 21:32Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 21:00Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 19:027 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!7 yil oldin tushida ko‘rgan: Rossiyalik dengizchi 1 mln dollar yutib oldi!Bugun, 18:25Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiBugun, 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi