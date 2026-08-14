McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqda

·14·Avto
McLaren mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqda
Qisqacha

McLaren yangi McLaren McL 6GT modeli orqali an'anaviy mexanik uzatmalar qutisini qaytarmoqda. Avtomatik uzatmalar tezlik, qulaylik va yoqilg'i samaradorligida ustun bo'lsa-da, mexanik tizim haydovchi va avtomobil o'rtasidagi hissiy bog'liqlikni kuchaytiradi. Mutaxassislar bu qaytishni avtomobil sanoatidagi noyob hodisa deb baholamoqda.

Zamonaviy avtomobilsozlik sanoatida mexanik uzatmalar qutisi davri asta-sekin ortda qolayotgandek tuyulgan edi. Biroq, ixbt.com xabar berishicha, mashhur sport avtomobillari ishlab chiqaruvchisi McLaren oʻzining yangi McLaren McL 6GT modeli orqali anʼanaviy mexanik uzatmalar qutisini katta sahnaga qaytarmoqda. Ushbu qadam avtomobil ixlosmandlari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlib, haydash madaniyatidagi hissiyotlar muhimligini yana bir bor yuzaga chiqardi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirgi kunda avtomatik uzatmalar qutilari — xoh ikki muftali, xoh anʼanaviy sayyoraviy mexanizmli boʻlsin — texnik jihatdan har qanday mexanik uzatmadan ustun kelmoqda. Ular tezkorroq ishlashi, silliq harakatlanishi, qulayligi hamda yoqilgʻi samaradorligi bois eski H-shaklidagi dastak va ilashish pedali tizimini ortda qoldirgan. Obyektiv nuqtai nazardan, mexanik uzatmani yoqlash uchun mantiqiy asos qolmagan.

Hissiyotlar ustun kelganda

Biroq avtomobil boshqarish faqat raqamlar va quruq hisob-kitobdan iborat emas. Bu jarayon koʻpincha haydovchi va mashina oʻrtasidagi hissiy bogʻliqlikka asoslanadi. Yangi McLaren McL 6GT modeli aynan ana shu emotsional jihatni birinchi oʻringa olib chiqib, haqiqiy haydash zavqini sogʻinganlar uchun oʻziga xos sovgʻa boʻldi.

Mutaxassislarning fikricha, mexanik uzatmalar qutisining qaytishi avtomobil sanoatida noyob hodisa hisoblanadi. Garchi avtomatlashtirilgan tizimlar tezlik va samaradorlikda raqobatdan tashqari boʻlsa-da, pedallarni oʻzi boshqarish va dastakni qoʻlda oʻtkazish jarayoni beradigan kayfiyatni hech qanday elektronika almashtira olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, McLaren kompaniyasining bu tashabbusi qoʻlda boshqariladigan uzatmalar sanʼati hali oʻlmaganini va kelajakda ham oʻzining sodiq muxlislariga ega boʻlishini isbotladi. Texnologiyalar rivojlangan davrda ham inson va mashina oʻrtasidagi tirik aloqani saqlab qolish har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

McLarenMexanik uzatmalarAvtomobillarMcLaren McL 6GTYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiAston Martin 838 ot kuchiga ega yangi Valen giperkarini namoyish etdiBugun, 21:23Porsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinPorsche Taycan modeli 2030-yilgacha ishlab chiqarishdan olinishi mumkinBugun, 18:29Hukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaHukumat elektromobillar savdosi boʻyicha ZEV talablarini qayta koʻrib chiqmoqdaBugun, 18:29McLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiMcLaren afsonaviy F1 dan beri ilk mexanik uzatmali sportkarini namoyish etdiBugun, 17:26Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiFerrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildiBugun, 13:27Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikIkkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylikBugun, 12:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi