Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...
«Navbahor» Superliganing 17-turida «Bunyodkor»ni 89-daqiqadagi Ruslanbek Jiyanovning penaltisi evaziga 4:3 hisobida mag'lub etdi. Namanganda o'tgan bahsda Muhammadali G'iyosov, Husayn Norchayev, Diyor Xolmatov va Ruslanbek Jiyanov «Navbahor» safida, Sardor Abdunabiyev, Dmitriy Pletnyov va Faxriddin Muhammadov esa «Bunyodkor» tarkibida gol urdi.
Superliganing 17-turida Namanganda haqiqiy futbol trilleri kuzatildi. «Navbahor» ikki marta ustunlikni boy berganiga qaramay, 89-daqiqadagi penalti evaziga «Bunyodkor»ni 4:3 hisobida mag‘lub etdi.
Yettita gol urilgan bahsda Husayn Norchayev ham yana o‘z nomini tabloga yozdirdi. Ushbu g‘alaba «lochinlar»ni turnir jadvalida 3-o‘ringa olib chiqdi.
«Navbahor» 19 daqiqadayoq hisobni 2:0 qildi
Mezbonlar uchrashuvni juda faol boshladi. 5-daqiqada Muhammadali G‘iyosov hisobni ochib, Namangan tribunalarini oyoqqa turg‘izdi — 1:0.
Oradan 14 daqiqa o‘tib, «Navbahor» penalti ishlab oldi. 11 metrlik nuqtaga kelgan Husayn Norchayev imkoniyatdan unumli foydalanib, farqni ikkita to‘pga yetkazdi — 2:0.
Shu pallada mezbonlar o‘yinni to‘liq nazoratga olgandek ko‘ringan edi. Ammo «Bunyodkor» taslim bo‘lmadi.
«Bunyodkor» ikki marta hisobni tenglashtirdi
38-daqiqada Sardor Abdunabiyev mehmonlarni o‘yinga qaytardi — 2:1.
Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay, 52-daqiqada Dmitriy Pletnyov hisobni tenglashtirdi. Shunday qilib, «Navbahor»ning ikki to‘plik ustunligi yo‘qqa chiqdi — 2:2.
63-daqiqada Diyor Xolmatov namanganliklarni yana oldinga olib chiqdi — 3:2. Biroq bu safar ham «Bunyodkor» javobsiz qolmadi.
70-daqiqada Faxriddin Muhammadov gol urib, tabloda yana muvozanatni tikladi — 3:3.
Hal qiluvchi nuqtani Jiyanov qo‘ydi
O‘yin durang bilan tugaydigandek tuyulayotgan edi. Ammo asosiy vaqt tugashiga bir daqiqa qolganda «Navbahor» yana penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi.
89-daqiqada Ruslanbek Jiyanov mas’uliyatni zimmasiga oldi va 11 metrlik zarbani golga aylantirdi.
4:3 — «Navbahor» dramatik bahsda uch ochkoni ilib ketdi.
Mehmonlarda yana javob qaytarish uchun deyarli vaqt qolmagan edi.
Yetti golning xronologiyasi
5' — Muhammadali G‘iyosov — 1:0
19' — Husayn Norchayev, penalti — 2:0
38' — Sardor Abdunabiyev — 2:1
52' — Dmitriy Pletnyov — 2:2
63' — Diyor Xolmatov — 3:2
70' — Faxriddin Muhammadov — 3:3
89' — Ruslanbek Jiyanov, penalti — 4:3
«Navbahor» kuchli uchlikka kirdi
Mazkur g‘alabadan keyin «Navbahor» ochkolari sonini 31 taga yetkazdi va turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi.
«Bunyodkor» esa Namanganda ikki marta hisobni tenglashtirganiga qaramay, ochkosiz qoldi. Toshkentliklar 19 ochko bilan 11-pog‘onada bormoqda.
«Navbahor» uchun bu shunchaki navbatdagi g‘alaba emas. Jamoa ikki to‘plik ustunlikni yo‘qotib, raqibning ikki marta hisobni tenglashtirishiga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda xarakter ko‘rsatib, muhim uch ochkoni saqlab qoldi.
Namangandagi 4:3 esa Superliganing 17-turidagi eng tomoshabop uchrashuvlardan biri bo‘lib qoldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…