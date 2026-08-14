Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...

·45·Sport
Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...
Qisqacha

«Navbahor» Superliganing 17-turida «Bunyodkor»ni 89-daqiqadagi Ruslanbek Jiyanovning penaltisi evaziga 4:3 hisobida mag'lub etdi. Namanganda o'tgan bahsda Muhammadali G'iyosov, Husayn Norchayev, Diyor Xolmatov va Ruslanbek Jiyanov «Navbahor» safida, Sardor Abdunabiyev, Dmitriy Pletnyov va Faxriddin Muhammadov esa «Bunyodkor» tarkibida gol urdi.

Superliganing 17-turida Namanganda haqiqiy futbol trilleri kuzatildi. «Navbahor» ikki marta ustunlikni boy berganiga qaramay, 89-daqiqadagi penalti evaziga «Bunyodkor»ni 4:3 hisobida mag‘lub etdi.

Yettita gol urilgan bahsda Husayn Norchayev ham yana o‘z nomini tabloga yozdirdi. Ushbu g‘alaba «lochinlar»ni turnir jadvalida 3-o‘ringa olib chiqdi.

«Navbahor» 19 daqiqadayoq hisobni 2:0 qildi

Mezbonlar uchrashuvni juda faol boshladi. 5-daqiqada Muhammadali G‘iyosov hisobni ochib, Namangan tribunalarini oyoqqa turg‘izdi — 1:0.

Oradan 14 daqiqa o‘tib, «Navbahor» penalti ishlab oldi. 11 metrlik nuqtaga kelgan Husayn Norchayev imkoniyatdan unumli foydalanib, farqni ikkita to‘pga yetkazdi — 2:0.

Shu pallada mezbonlar o‘yinni to‘liq nazoratga olgandek ko‘ringan edi. Ammo «Bunyodkor» taslim bo‘lmadi.

«Bunyodkor» ikki marta hisobni tenglashtirdi

38-daqiqada Sardor Abdunabiyev mehmonlarni o‘yinga qaytardi — 2:1.

Ikkinchi bo‘lim boshlanganidan ko‘p o‘tmay, 52-daqiqada Dmitriy Pletnyov hisobni tenglashtirdi. Shunday qilib, «Navbahor»ning ikki to‘plik ustunligi yo‘qqa chiqdi — 2:2.

63-daqiqada Diyor Xolmatov namanganliklarni yana oldinga olib chiqdi — 3:2. Biroq bu safar ham «Bunyodkor» javobsiz qolmadi.

70-daqiqada Faxriddin Muhammadov gol urib, tabloda yana muvozanatni tikladi — 3:3.

Hal qiluvchi nuqtani Jiyanov qo‘ydi

O‘yin durang bilan tugaydigandek tuyulayotgan edi. Ammo asosiy vaqt tugashiga bir daqiqa qolganda «Navbahor» yana penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi.

89-daqiqada Ruslanbek Jiyanov mas’uliyatni zimmasiga oldi va 11 metrlik zarbani golga aylantirdi.

4:3 — «Navbahor» dramatik bahsda uch ochkoni ilib ketdi.

Mehmonlarda yana javob qaytarish uchun deyarli vaqt qolmagan edi.

Yetti golning xronologiyasi

  • 5' — Muhammadali G‘iyosov — 1:0

  • 19' — Husayn Norchayev, penalti — 2:0

  • 38' — Sardor Abdunabiyev — 2:1

  • 52' — Dmitriy Pletnyov — 2:2

  • 63' — Diyor Xolmatov — 3:2

  • 70' — Faxriddin Muhammadov — 3:3

  • 89' — Ruslanbek Jiyanov, penalti — 4:3

«Navbahor» kuchli uchlikka kirdi

Mazkur g‘alabadan keyin «Navbahor» ochkolari sonini 31 taga yetkazdi va turnir jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi.

«Bunyodkor» esa Namanganda ikki marta hisobni tenglashtirganiga qaramay, ochkosiz qoldi. Toshkentliklar 19 ochko bilan 11-pog‘onada bormoqda.

«Navbahor» uchun bu shunchaki navbatdagi g‘alaba emas. Jamoa ikki to‘plik ustunlikni yo‘qotib, raqibning ikki marta hisobni tenglashtirishiga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa-da, so‘nggi daqiqalarda xarakter ko‘rsatib, muhim uch ochkoni saqlab qoldi.

Namangandagi 4:3 esa Superliganing 17-turidagi eng tomoshabop uchrashuvlardan biri bo‘lib qoldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

NavbahorBunyodkorNamanganHusayn NorchayevRuslanbek Jiyanov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiBugun, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiBugun, 21:32Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiBugun, 20:54Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:1216-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?