Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Fransiya Liga 1 vitse-chempioni «Lans» 22 yoshli Umarali Rahmonaliyevni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakatlarni boshladi. «Bunyodkor» tarbiyalanuvchisi bo'lgan yarimhimoyachi «Sabax» bilan Ozarbayjon chempioni va ikki karra mamlakat kubogi sohibiga aylandi. U o'tgan mavsumda 36 ta uchrashuvda 6 ta gol va 2 ta golli uzatma qayd etgan, 2026/2027 yilgi mavsumda esa UYEFA Chempionlar ligasi saralashidagi 6 ta o'yinda qatnashgan.
O‘zbek futbolining eng yorqin va iste’dodli vakillaridan biri — Umarali Rahmonaliyev faoliyatida katta burilish yasalishi mumkin. Fransiya Liga 1 vitse-chempioni «Lans» 22 yoshli hamyurtimizni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakatlarni boshlab yubordi.
Yevropaning nufuzli sport nashrlari, jumladan les-transferts.com, topmercato.com va 433foot.fr tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, fransuz klubi rahbariyati O‘zbekiston bozoridagi muvaffaqiyatli transfer tajribasini yana davom ettirish niyatida.
Husanov izidan: «Lans»ning o‘zbek futboliga ishonchi
Fransiyalik jurnalist Kevin Karrerning yozishicha, «Lans» sport direktori Jan-Lui Leka shaxsan Rahmonaliyevning o‘yinlarini kuzatib, uni asosiy nishonga aylantirgan.
Bu qiziqish bejiz emas:
2023 yilning yozida «Lans» markaziy himoyachi Abduqodir Husanovni atigi 450 ming yevroga sotib olgan edi;
Bir yarim yil davomida Liga 1 va Chempionlar ligasida porlagan Husanov 2025 yilning yanvarida «Manchester Siti»ga 40 million yevro va yana 10 million yevro bonus evaziga sotildi;
Ushbu rekord darajadagi foydadan so‘ng fransuz klubi yana bir o‘zbek iqtidorini katta sahnaga olib chiqishni rejalashtirmoqda.
Ozarbayjon chempioni va Chempionlar ligasidagi yorqin start
Ozarbayjonning nufuzli 90plus nashri ham Rahmonaliyevga bo‘layotgan qiziqishni tasdiqladi. «Bunyodkor» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan va keyinchalik Qozonning «Rubin» klubidan Bokuning «Sabax» jamoasiga ko‘chib o‘tgan yarimhimoyachi Ozarbayjonda haqiqiy yetakchiga aylandi.
Umarali «Sabax» bilan birga Ozarbayjon chempioni va ikki karra mamlakat kubogi sohibi bo‘ldi. Tayanch yarimhimoyachi pozitsiyasida harakat qilishiga qaramay, u o‘tgan mavsumda 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
2026/2027 yilgi yangi mavsumda esa u UYEFA Chempionlar ligasi saralashida 6 ta o‘yinda qatnashib, jamoasining pley-off bosqichiga chiqishiga ulkan hissa qo‘shdi. 19 va 25 avgust kunlari «Sabax» guruh bosqichi yo‘llanmasi uchun Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» klubiga qarshi bahs olib boradi.
Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Rahmonaliyev Abduqodir Husanov singari Fransiya chempionati orqali jahon futboli elitasiga dadil qadam tashlaydi.
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…