Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi

·71·Sport
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Qisqacha

Fransiya Liga 1 vitse-chempioni «Lans» 22 yoshli Umarali Rahmonaliyevni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakatlarni boshladi. «Bunyodkor» tarbiyalanuvchisi bo'lgan yarimhimoyachi «Sabax» bilan Ozarbayjon chempioni va ikki karra mamlakat kubogi sohibiga aylandi. U o'tgan mavsumda 36 ta uchrashuvda 6 ta gol va 2 ta golli uzatma qayd etgan, 2026/2027 yilgi mavsumda esa UYEFA Chempionlar ligasi saralashidagi 6 ta o'yinda qatnashgan.

O‘zbek futbolining eng yorqin va iste’dodli vakillaridan biri — Umarali Rahmonaliyev faoliyatida katta burilish yasalishi mumkin. Fransiya Liga 1 vitse-chempioni «Lans» 22 yoshli hamyurtimizni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakatlarni boshlab yubordi.

Yevropaning nufuzli sport nashrlari, jumladan les-transferts.com, topmercato.com va 433foot.fr tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, fransuz klubi rahbariyati O‘zbekiston bozoridagi muvaffaqiyatli transfer tajribasini yana davom ettirish niyatida.

Husanov izidan: «Lans»ning o‘zbek futboliga ishonchi

Fransiyalik jurnalist Kevin Karrerning yozishicha, «Lans» sport direktori Jan-Lui Leka shaxsan Rahmonaliyevning o‘yinlarini kuzatib, uni asosiy nishonga aylantirgan.

Bu qiziqish bejiz emas:

  • 2023 yilning yozida «Lans» markaziy himoyachi Abduqodir Husanovni atigi 450 ming yevroga sotib olgan edi;

  • Bir yarim yil davomida Liga 1 va Chempionlar ligasida porlagan Husanov 2025 yilning yanvarida «Manchester Siti»ga 40 million yevro va yana 10 million yevro bonus evaziga sotildi;

  • Ushbu rekord darajadagi foydadan so‘ng fransuz klubi yana bir o‘zbek iqtidorini katta sahnaga olib chiqishni rejalashtirmoqda.

Ozarbayjon chempioni va Chempionlar ligasidagi yorqin start

Ozarbayjonning nufuzli 90plus nashri ham Rahmonaliyevga bo‘layotgan qiziqishni tasdiqladi. «Bunyodkor» tarbiyalanuvchisi bo‘lgan va keyinchalik Qozonning «Rubin» klubidan Bokuning «Sabax» jamoasiga ko‘chib o‘tgan yarimhimoyachi Ozarbayjonda haqiqiy yetakchiga aylandi.

Umarali «Sabax» bilan birga Ozarbayjon chempioni va ikki karra mamlakat kubogi sohibi bo‘ldi. Tayanch yarimhimoyachi pozitsiyasida harakat qilishiga qaramay, u o‘tgan mavsumda 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

2026/2027 yilgi yangi mavsumda esa u UYEFA Chempionlar ligasi saralashida 6 ta o‘yinda qatnashib, jamoasining pley-off bosqichiga chiqishiga ulkan hissa qo‘shdi. 19 va 25 avgust kunlari «Sabax» guruh bosqichi yo‘llanmasi uchun Isroilning «Xapoel Beer-Sheva» klubiga qarshi bahs olib boradi.

Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, Rahmonaliyev Abduqodir Husanov singari Fransiya chempionati orqali jahon futboli elitasiga dadil qadam tashlaydi.

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Umarali RahmonaliyevLensAbduqodir KhusanovManchester CitySabah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiStiven Jerrardning Aston Villadagi muvaffaqiyatsizlik sabablari oshkor boʻldiBugun, 21:33Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiBugun, 21:32Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Namanganda 7 golli shou: «Navbahor» 89-daqiqada g‘alabani ilib ketdi...Bugun, 21:24Stamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinStamford Bridge stadionida Chempionlar ligasi oʻyinlari oʻtkazilishi mumkinBugun, 20:1216-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdi16-0 seriya bilan porlagan : 221 kun komada yotgan Pritchard Kolon hayotdan ko‘z yumdiBugun, 19:59Endi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinEndi Robertson Shotlandiya rekordini yangilashga yaqinBugun, 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?