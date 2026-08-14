Sakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldi

·62·Dunyo
Sakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldi
Qisqacha

Filippinning Puerto-Prinsesa shahrida baliqchi Klarens Jey Tamulaning yuziga yangi tutilgan sakkizoyoq yopishib, og'zini ham to'sib qo'ydi. Tamula qariyb bir daqiqa davomida jonzotning so'rg'ichlarini ajratishga urindi, biroq ular yanada mahkam yopishdi. U kichik buyum yordamida sakkizoyoqni yuzidan ajratib, jiddiy jarohatlarsiz qutuldi. Mazkur voqea dengiz jonzotlari bilan ishlashda ehtiyotkorlik va xavfsizlik muhimligini ko'rsatdi.

Filippinning Puerto-Prinsesa shahrida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Baliqchi Klarens Jey Tamula yangi tutilgan sakkizoyoq bilan kutilmaganda kurashishga majbur bo‘ldi.

Voqea vaqtida sakkizoyoq to‘satdan baliqchining yuziga yopishib, hatto og‘ziga ham mahkam joylashib olgan. Uning kuchli so‘rg‘ichlari tufayli Tamula jonzotni yuzidan ajratishga uringan sari vaziyat yanada xavfli tus olgan.

Tarqalgan videoda baliqchi sakkizoyoqning paypaslagichlarini birma-bir tortib, undan qutulishga harakat qilayotgani aks etgan. Biroq har safar uni ajratishga urinishi teskari natija berib, so‘rg‘ichlar yanada mahkam yopishgan.

Eng keskin daqiqalarda sakkizoyoq baliqchining og‘zini to‘sib qo‘ygan. Shu sababli oddiy baliq ovlash jarayoni bir zumda haqiqiy kurashga aylangan.

Qariyb bir daqiqa davom etgan olishuvdan so‘ng Tamula kichik buyum yordamida sakkizoyoqning so‘rg‘ichlarini bo‘shatishga muvaffaq bo‘lgan. Nihoyat, u jonzotni yuzidan ajratib, voqeadan jiddiy jarohatlarsiz qutulib qolgan.

Mazkur holat nafaqat internet foydalanuvchilarini hayratga soldi, balki dengiz jonzotlari bilan ishlashda ehtiyotkorlik va xavfsizlik qanchalik muhim ekanini ham ko‘rsatdi.

PhilippinesPuerto-PrinsesaKlarens Jey Tamula
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Bugun, 00:40Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Oq uyda kutilmagan iste’fo: Trampning «yashirin kardinali» nega ketmoqda?Bugun, 00:40DNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashganDNK testi 38 yillik sirni fosh qildi: ikki chaqaloq almashganKecha, 22:27«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladi«Putinning oldiga yolg‘iz bordim»: Sadir Japarov shov-shuvli tafsilotlarni ochiqladiKecha, 21:49Sulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiSulh bo‘ladimi? Lavrov muzokaralar va Rossiyaning javob choralarini ochiqladiKecha, 21:32Ispaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiIspaniyada Quyosh tutilishi ortidan 511 kishi shifokorga murojaat qildiKecha, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi