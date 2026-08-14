Sakkizoyoq baliqchining yuziga yopishib oldi
Filippinning Puerto-Prinsesa shahrida baliqchi Klarens Jey Tamulaning yuziga yangi tutilgan sakkizoyoq yopishib, og'zini ham to'sib qo'ydi. Tamula qariyb bir daqiqa davomida jonzotning so'rg'ichlarini ajratishga urindi, biroq ular yanada mahkam yopishdi. U kichik buyum yordamida sakkizoyoqni yuzidan ajratib, jiddiy jarohatlarsiz qutuldi. Mazkur voqea dengiz jonzotlari bilan ishlashda ehtiyotkorlik va xavfsizlik muhimligini ko'rsatdi.
Filippinning Puerto-Prinsesa shahrida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Baliqchi Klarens Jey Tamula yangi tutilgan sakkizoyoq bilan kutilmaganda kurashishga majbur bo‘ldi.
Voqea vaqtida sakkizoyoq to‘satdan baliqchining yuziga yopishib, hatto og‘ziga ham mahkam joylashib olgan. Uning kuchli so‘rg‘ichlari tufayli Tamula jonzotni yuzidan ajratishga uringan sari vaziyat yanada xavfli tus olgan.
Tarqalgan videoda baliqchi sakkizoyoqning paypaslagichlarini birma-bir tortib, undan qutulishga harakat qilayotgani aks etgan. Biroq har safar uni ajratishga urinishi teskari natija berib, so‘rg‘ichlar yanada mahkam yopishgan.
Eng keskin daqiqalarda sakkizoyoq baliqchining og‘zini to‘sib qo‘ygan. Shu sababli oddiy baliq ovlash jarayoni bir zumda haqiqiy kurashga aylangan.
Qariyb bir daqiqa davom etgan olishuvdan so‘ng Tamula kichik buyum yordamida sakkizoyoqning so‘rg‘ichlarini bo‘shatishga muvaffaq bo‘lgan. Nihoyat, u jonzotni yuzidan ajratib, voqeadan jiddiy jarohatlarsiz qutulib qolgan.
Mazkur holat nafaqat internet foydalanuvchilarini hayratga soldi, balki dengiz jonzotlari bilan ishlashda ehtiyotkorlik va xavfsizlik qanchalik muhim ekanini ham ko‘rsatdi.
…