Dasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landi

·54·Dunyo
Dasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landi

Bir dasturchi jonlantirish bo‘limida davolanayotgan buvisini ko‘rgani borib, uning karavoti yonidagi monitorda mashhur DOOM o‘yinini ishga tushirgani haqida so‘zlab berdi. Buning uchun u Claude Opus 5.5 sun’iy intellekt modelidan foydalanganini aytgan.

Ammo tajribaning eng noodatiy jihati o‘yinning o‘zida emas. Dasturchi o‘yindagi bosh qahramonning sog‘liq ko‘rsatkichini buvisining yurak urish tezligi bilan bog‘lagan. Natijada o‘yindagi qahramonning holati bemorning yurak urishiga qarab o‘zgarishi ko‘zda tutilgan. Hikoyaga ko‘ra, qahramonning sog‘lig‘i nolga tushsa, yurak urishi ham nolga tushishi kerak bo‘lgan.

Ushbu voqea texnologiya va o‘yin olamiga qiziquvchilar orasida turli savollarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, bemorning hayotiy ko‘rsatkichlarini o‘yin mexanikasiga bog‘lash g‘oyasi noodatiy va bahsli ko‘rinadi.

Shu bilan birga, bu hikoya tafsilotlari mustaqil ravishda tasdiqlanmagan bo‘lsa, uni tasdiqlangan tibbiy tajriba sifatida qabul qilmaslik lozim. Bemorning yurak urishi kabi hayotiy ko‘rsatkichlar esa o‘yin orqali boshqariladigan narsa emas.

Claude Opus 5.5DOOM o‘yinibemorning yurak urishisun’iy intellekt modellari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!Janubiy Koreya razvedkasi Kim Chen Inning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirli sirni oshkor qildi!2 oktabr 11:11Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi2 sentabr 13:4313 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi13 yoshli bola tasodifan fanga noma’lum jonzotni topdi16 avgust 14:19Britaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandiBritaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandi27 iyul 14:35Jo Baydenning ahvoli og‘ir: o‘g‘li tafsilotlarni oshkor qildiJo Baydenning ahvoli og‘ir: o‘g‘li tafsilotlarni oshkor qildi9 avgust 13:2221 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi8 iyul 05:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda