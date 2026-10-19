Dasturchining g‘alati g‘oyasi: DOOM qahramonining sog‘lig‘i buvisining yurak urishiga bog‘landi
Bir dasturchi jonlantirish bo‘limida davolanayotgan buvisini ko‘rgani borib, uning karavoti yonidagi monitorda mashhur DOOM o‘yinini ishga tushirgani haqida so‘zlab berdi. Buning uchun u Claude Opus 5.5 sun’iy intellekt modelidan foydalanganini aytgan.
Ammo tajribaning eng noodatiy jihati o‘yinning o‘zida emas. Dasturchi o‘yindagi bosh qahramonning sog‘liq ko‘rsatkichini buvisining yurak urish tezligi bilan bog‘lagan. Natijada o‘yindagi qahramonning holati bemorning yurak urishiga qarab o‘zgarishi ko‘zda tutilgan. Hikoyaga ko‘ra, qahramonning sog‘lig‘i nolga tushsa, yurak urishi ham nolga tushishi kerak bo‘lgan.
Ushbu voqea texnologiya va o‘yin olamiga qiziquvchilar orasida turli savollarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, bemorning hayotiy ko‘rsatkichlarini o‘yin mexanikasiga bog‘lash g‘oyasi noodatiy va bahsli ko‘rinadi.
Shu bilan birga, bu hikoya tafsilotlari mustaqil ravishda tasdiqlanmagan bo‘lsa, uni tasdiqlangan tibbiy tajriba sifatida qabul qilmaslik lozim. Bemorning yurak urishi kabi hayotiy ko‘rsatkichlar esa o‘yin orqali boshqariladigan narsa emas.
Izohlar 0
…