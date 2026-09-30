Turkiyada shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lomini operatsiya qildi
Turkiyaning Istanbul shahrida shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lom qulog‘ida jarrohlik amaliyotini o‘tkazib qo‘ydi. Narkozdan so‘ng xatoni anglagan bemor kasalxonani sudga berdi. Bu haqda “Aksham” nashri xabar berdi.
Turkiya fuqarosi Murat Tarakchi qulog‘idagi og‘riq sabab Istanbulning Tuzla tumanida joylashgan universitet kasalxonasiga murojaat qilgan. Tekshiruvlar davomida uning o‘ng o‘rta qulog‘ida suyuqlik to‘planib qolgani aniqlangan. Shundan keyin shifokorlar muammoni bartaraf etish uchun jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga qaror qilgan.
Biroq operatsiya vaqtida kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yilgan. Shifokorlar bemorning kasal o‘ng qulog‘i o‘rniga sog‘lom chap qulog‘ida jarrohlik amaliyotini bajargan.
Narkoz ta’siridan chiqqach, Murat Tarakchi chap qulog‘ida kuchli og‘riq sezgan. Shunda u shifokorlar operatsiyani noto‘g‘ri quloqda amalga oshirganini anglab yetgan.
Xatoni to‘g‘rilash maqsadida o‘sha kunning o‘zida bemor yana operatsiya stoliga yotqizilgan. Bu safar unga umumiy narkoz ostida ikkinchi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan.
Biroq ikkinchi operatsiyadan keyin ham bemorning muammolari bartaraf bo‘lmagan. U quloqlarida doimiy shovqin paydo bo‘lgani, eshitish qobiliyati pasaygani va muvozanatni saqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelganidan shikoyat qilgan.
Shundan so‘ng Tarakchi o‘z huquqlarini himoya qilish maqsadida kasalxonaga nisbatan sudga da’vo arizasi kiritgan.
Bemorning advokati ma’lum qilishicha, hozirda Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligidan mazkur holat bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish uchun ruxsat kutilayotgan ekan. Klinika rahbariyati bilan muammoni muzokaralar orqali hal qilishga urinishlar esa hozircha samara bermagan.
Kasalxona ma’muriyati mazkur voqea yuzasidan hozirga qadar rasmiy izoh bermagan.
Izohlar 0
…