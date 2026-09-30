Turkiyada shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lomini operatsiya qildi

·1·Dunyo
Turkiyada shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lomini operatsiya qildi

Turkiyaning Istanbul shahrida shifokorlar bemorning kasal qulog‘i o‘rniga sog‘lom qulog‘ida jarrohlik amaliyotini o‘tkazib qo‘ydi. Narkozdan so‘ng xatoni anglagan bemor kasalxonani sudga berdi. Bu haqda “Aksham” nashri xabar berdi.

Turkiya fuqarosi Murat Tarakchi qulog‘idagi og‘riq sabab Istanbulning Tuzla tumanida joylashgan universitet kasalxonasiga murojaat qilgan. Tekshiruvlar davomida uning o‘ng o‘rta qulog‘ida suyuqlik to‘planib qolgani aniqlangan. Shundan keyin shifokorlar muammoni bartaraf etish uchun jarrohlik amaliyoti o‘tkazishga qaror qilgan.

Biroq operatsiya vaqtida kutilmagan xatoga yo‘l qo‘yilgan. Shifokorlar bemorning kasal o‘ng qulog‘i o‘rniga sog‘lom chap qulog‘ida jarrohlik amaliyotini bajargan.

Narkoz ta’siridan chiqqach, Murat Tarakchi chap qulog‘ida kuchli og‘riq sezgan. Shunda u shifokorlar operatsiyani noto‘g‘ri quloqda amalga oshirganini anglab yetgan.

Xatoni to‘g‘rilash maqsadida o‘sha kunning o‘zida bemor yana operatsiya stoliga yotqizilgan. Bu safar unga umumiy narkoz ostida ikkinchi jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan.

Biroq ikkinchi operatsiyadan keyin ham bemorning muammolari bartaraf bo‘lmagan. U quloqlarida doimiy shovqin paydo bo‘lgani, eshitish qobiliyati pasaygani va muvozanatni saqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelganidan shikoyat qilgan.

Shundan so‘ng Tarakchi o‘z huquqlarini himoya qilish maqsadida kasalxonaga nisbatan sudga da’vo arizasi kiritgan.

Bemorning advokati ma’lum qilishicha, hozirda Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligidan mazkur holat bo‘yicha tekshiruv o‘tkazish uchun ruxsat kutilayotgan ekan. Klinika rahbariyati bilan muammoni muzokaralar orqali hal qilishga urinishlar esa hozircha samara bermagan.

Kasalxona ma’muriyati mazkur voqea yuzasidan hozirga qadar rasmiy izoh bermagan.

Murat TarakchiTuzlaIstanbulAksamTurkiya Sog‘liqni saqlash vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqdaTurkiyada shifokorlar bemorning sog‘lom qulog‘ini operatsiya qilgani aytilmoqdaBugun 14:50Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandi18 avgust 15:16Shri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindiShri-Lankada 55 yoshli erkakdan 3,1 kilogrammlik tosh olindi18 avgust 17:2351 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Ilk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandiIlk bor SI yordamida miyadagi o‘simta olib tashlandi29 avgust 15:40Yillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildiYillar davomida tanish bo‘lgan it 20 yoshli qizga hujum qildi29 avgust 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota