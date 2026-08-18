Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandi

·32·Dunyo
Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandi
Qisqacha

Xitoylik jarrohlar son qismidan to'liq uzilib ketgan 51 yoshli erkakning ikki oyog'ini bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatli qayta uladi. 2024 yil oxirida zavoddagi baxtsiz hodisada oyoqlaridan ayrilgan bemorga Juyxua ortopediya shifoxonasida qariyb sakkiz soatlik murakkab operatsiya o'tkazilgan. Shifokorlar bu holatni son qismidan to'liq uzilgan ikkala oyoqni bir vaqtning o'zida qayta ulash bo'yicha birinchi muvaffaqiyatli amaliyot deb baholamoqda.

Xitoyda jarrohlar baxtsiz hodisa oqibatida uzilib ketgan bemorning ikki oyog‘ini muvaffaqiyatli qayta uladi. Bu haqda China Press xabar berdi.

51 yoshli erkak 2024 yil oxirida zavodda ishlayotgan vaqtida og‘ir baxtsiz hodisaga uchrab, ikki oyog‘idan ayrilgan. Hodisa oqibatida uning oyoqlari son qismidan to‘liq uzilib ketgan.

Bemorga murakkab operatsiyani Xitoyning sharqiy qismida joylashgan Juyxua ortopediya shifoxonasi jarrohlari o‘tkazgan. Qariyb sakkiz soat davom etgan jarrohlik amaliyoti davomida mutaxassislar uzilib ketgan har ikki oyoqni qayta ulashga muvaffaq bo‘lgan.

Shifokorlarning ta’kidlashicha, mazkur holat son qismidan to‘liq uzilib ketgan ikkala oyoqni bir vaqtning o‘zida qayta ulash bo‘yicha birinchi muvaffaqiyatli operatsiya sifatida qayd etilmoqda. Bu esa travmatologiya va rekonstruktiv jarrohlik sohasida muhim yutuqlardan biri hisoblanadi.

Travmatologiya bo‘limi mudiri Li Changsunning aytishicha, bemorning ahvoli hozir ancha yaxshilangan. U uy sharoitida yurish moslamasi yordamida mustaqil harakatlana olyapti. Shuningdek, oyoqlarning to‘piqdan yuqori qismidagi sezuvchanlik ham qayta tiklangan.

Mutaxassislar bemorning tiklanish jarayoni davom etayotganini ta’kidlamoqda. Shifokorlar uning bir-ikki yil ichida yurish moslamasi va qo‘ltiqtayoqlarsiz mustaqil ravishda harakatlana olishini taxmin qilmoqda. Ayni paytda bemor reabilitatsiya kurslarini davom ettiryapti.

Eslatib o‘tamiz, iyun oyida Xitoyda yana bir noodatiy tibbiy voqea sodir bo‘lgan edi. Mamlakatda dunyoda ilk bor miya o‘limi qayd etilgan bemorga cho‘chqa jigari va buyraklari ko‘chirib o‘tkazilgan.

Transplantatsiya qilingan mazkur a’zolar bemor organizmida besh kun davomida me’yorda ishlagan. Biroq bemor oilasining iltimosiga ko‘ra, tadqiqot o‘sha vaqtda yakunlangan edi.

Xitoylik mutaxassislarning so‘nggi muvaffaqiyati esa og‘ir jarohatlardan keyin inson a’zolarini qayta tiklash imkoniyatlarini o‘rganishda muhim qadam bo‘ldi.

XitoyJinhua Orthopedic HospitalLi ChangsunChina Press
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Bugun, 15:03Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiTexasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiBugun, 14:44Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiOq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiBugun, 14:22Internetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaInternetda haqiqiy inson mumiyalari xavfli tarzda sotilmoqdaBugun, 09:58TikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiTikTok yulduziga qurolli hujum: Pokistonda 28 yoshli bloger otib o‘ldirildiBugun, 09:562 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdi2 488 karatlik noyob olmos nihoyat o‘z xaridorini topdiBugun, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi