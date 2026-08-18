Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandi
Xitoylik jarrohlar son qismidan to'liq uzilib ketgan 51 yoshli erkakning ikki oyog'ini bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatli qayta uladi. 2024 yil oxirida zavoddagi baxtsiz hodisada oyoqlaridan ayrilgan bemorga Juyxua ortopediya shifoxonasida qariyb sakkiz soatlik murakkab operatsiya o'tkazilgan. Shifokorlar bu holatni son qismidan to'liq uzilgan ikkala oyoqni bir vaqtning o'zida qayta ulash bo'yicha birinchi muvaffaqiyatli amaliyot deb baholamoqda.
Xitoyda jarrohlar baxtsiz hodisa oqibatida uzilib ketgan bemorning ikki oyog‘ini muvaffaqiyatli qayta uladi. Bu haqda China Press xabar berdi.
51 yoshli erkak 2024 yil oxirida zavodda ishlayotgan vaqtida og‘ir baxtsiz hodisaga uchrab, ikki oyog‘idan ayrilgan. Hodisa oqibatida uning oyoqlari son qismidan to‘liq uzilib ketgan.
Bemorga murakkab operatsiyani Xitoyning sharqiy qismida joylashgan Juyxua ortopediya shifoxonasi jarrohlari o‘tkazgan. Qariyb sakkiz soat davom etgan jarrohlik amaliyoti davomida mutaxassislar uzilib ketgan har ikki oyoqni qayta ulashga muvaffaq bo‘lgan.
Shifokorlarning ta’kidlashicha, mazkur holat son qismidan to‘liq uzilib ketgan ikkala oyoqni bir vaqtning o‘zida qayta ulash bo‘yicha birinchi muvaffaqiyatli operatsiya sifatida qayd etilmoqda. Bu esa travmatologiya va rekonstruktiv jarrohlik sohasida muhim yutuqlardan biri hisoblanadi.
Travmatologiya bo‘limi mudiri Li Changsunning aytishicha, bemorning ahvoli hozir ancha yaxshilangan. U uy sharoitida yurish moslamasi yordamida mustaqil harakatlana olyapti. Shuningdek, oyoqlarning to‘piqdan yuqori qismidagi sezuvchanlik ham qayta tiklangan.
Mutaxassislar bemorning tiklanish jarayoni davom etayotganini ta’kidlamoqda. Shifokorlar uning bir-ikki yil ichida yurish moslamasi va qo‘ltiqtayoqlarsiz mustaqil ravishda harakatlana olishini taxmin qilmoqda. Ayni paytda bemor reabilitatsiya kurslarini davom ettiryapti.
Eslatib o‘tamiz, iyun oyida Xitoyda yana bir noodatiy tibbiy voqea sodir bo‘lgan edi. Mamlakatda dunyoda ilk bor miya o‘limi qayd etilgan bemorga cho‘chqa jigari va buyraklari ko‘chirib o‘tkazilgan.
Transplantatsiya qilingan mazkur a’zolar bemor organizmida besh kun davomida me’yorda ishlagan. Biroq bemor oilasining iltimosiga ko‘ra, tadqiqot o‘sha vaqtda yakunlangan edi.
Xitoylik mutaxassislarning so‘nggi muvaffaqiyati esa og‘ir jarohatlardan keyin inson a’zolarini qayta tiklash imkoniyatlarini o‘rganishda muhim qadam bo‘ldi.
…