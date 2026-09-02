Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi

·79·Dunyo
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi

Mars sayyorasida bir necha yil avval olingan g‘alati surat internet foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Bunga Curiosity marsoxodi kamerasi tasvirga muhrlagan, tashqi ko‘rinishi meduzaga o‘xshash sirli obyekt sabab bo‘lmoqda.

Bu haqda Naked Science xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, g‘alati tasvir 2023 yil 20 avgust kuni Curiosity marsoxodining o‘ng navigatsiya kamerasi orqali olingan. Kadrda Mars sirti ustida muallaq turganday ko‘rinadigan noma’lum figura aks etgan. U paypaslagichlarga o‘xshash qismlari bor gumbazsimon boshni eslatadi.

E’tiborlisi, ushbu suratdan atigi 13 soniya avval olingan kadrda bunday “meduza” umuman ko‘rinmagan. Shu jihat internetda turli taxminlar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Ayrimlar Mars sirtida aql bovar qilmas darajada tez harakatlana oladigan ulkan umurtqasiz mavjudot bo‘lishi mumkinligi haqida fikr bildirgan.

Biroq mutaxassislar bunday taxminga shoshilmaslik kerakligini ta’kidlamoqda.

G‘alati obyekt aslida nima?

Ulkan o‘zga sayyoralik “meduza” gipotezasini mutlaqo istisno qilib bo‘lmaydi. Ammo olimlar tasvirdagi g‘ayrioddiy shaklni kamerada yuz bergan texnik nuqson bilan ham izohlash mumkinligini aytmoqda.

Astrofizik doktor Jozef Farahning taxminiga ko‘ra, g‘alati obyekt kosmik nurning kamera sensoriga urilishi natijasida paydo bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Mutaxassis tasvir kattalashtirilganda qora piksellarning mukammal darajada bir chiziq bo‘ylab joylashgani ko‘rinishini ta’kidlagan. Bu esa tasvirdagi obyektning odatiy bo‘lmagan ko‘rinishini tushuntirishi mumkin.

Qolaversa, mazkur nazariyadan oldin olingan kadrda obyektning yo‘qligi bilan ham mos keladi. Ya’ni bor-yo‘g‘i 13 soniya ichida paydo bo‘lib, keyin yana g‘oyib bo‘lgan “meduza”dan ko‘ra, kameradagi vaqtinchalik anomaliya ehtimoli yuqoriroq.

Yana bir taxminga ko‘ra, g‘alati tasvir elektron nosozlik yoki ma’lumotlarni uzatish jarayonida yuzaga kelgan xatolik oqibati bo‘lishi mumkin. EathSky nashri ham shunday ehtimolni ilgari surgan.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, piksel qiymati kamera sensoridan tortib Yerda shakllantiriladigan yakuniy tasvir fayligacha bo‘lgan jarayonning bir nechta bosqichida o‘zgarishi mumkin. Bunday o‘zgarish ma’lumotlarni o‘qish elektronikasida, bort kompyuterida ma’lumotlarni saqlashda, tasvirni siqishda, Yerga uzatishda yoki keyingi qayta ishlash jarayonida yuz berishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bois Curiosity kamerasida aks etgan g‘alati obyekt hozircha Marsdagi hayot belgisi emas, balki kamera yoki ma’lumotlarni qayta ishlashdagi texnik anomaliya bo‘lishi ehtimoli yuqori.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Bugun, 12:16Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiDubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiBugun, 10:30115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdiBugun, 09:54200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldiBugun, 09:42Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Zelenskiydan jiddiy chaqiriq: Rossiya havo hududida nimalar sodir bo‘lmoqda?Kecha, 23:49«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlari«Ular meni osib qo‘yishadi!» Putinning yangi safarbarlik rejasi va yashirin so‘zlariKecha, 23:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi