Tojikistonda folbinlar va sehrgarlar maxsus nazoratga olinadi

·51·Dunyo
Tojikistonda folbinlar va sehrgarlar maxsus nazoratga olinadi

Tojikistonda folbinlik, sehr-jodu, xurofot va fuqarolarni aldash bilan bog‘liq faoliyatlarga qarshi nazorat kuchaytirilmoqda. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi bunday ishlarga aloqador shaxslarni maxsus ma’lumotlar bazasiga kiritish rejalashtirilayotganini ma’lum qildi.

Vazirlikning 21 oktyabr kuni e’lon qilgan bayonotiga ko‘ra, ro‘yxatga turli toifadagi shaxslar kiritiladi. Ular orasida folbinlar, sehr-jodu bilan shug‘ullanuvchilar, o‘zini diniy ulamolar sifatida tanishtiruvchi ayrim kishilar ham bor.

Maxsus ro‘yxatga kimlar kiritiladi?

Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, ma’lumotlar bazasi faqat folbin va sehrgarlar bilan cheklanmaydi. Unga fohishalik bilan bog‘liq faoliyatda ishtirok etuvchi shaxslar, ularning mijozlari va yaqinlari, shuningdek, giyohvand moddalar iste’mol qiluvchilar ham kiritilishi mumkin.

Qayd etilishicha, ro‘yxatga kiritilgan shaxslar tegishli idoralar nazoratida bo‘ladi. Zarur hollarda vakolatli tuzilmalarning so‘roviga asosan ular haqidagi ma’lumotlar ham taqdim etiladi.

Vazirlik fuqarolarga murojaat qildi

Tojikiston Ichki ishlar vazirligi aholini fuqarolarni aldash va xurofotga asoslangan faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxslardan ehtiyot bo‘lishga chaqirdi.

Vazirlik bayonotida bunday kishilar bilan aloqalardan uzoq turish fuqarolarning o‘zi va oilasi uchun ham muhim ekani ta’kidlangan.

Mazkur choralar mamlakatda xurofot, firibgarlik va jamiyat uchun zararli deb baholangan faoliyatlarning oldini olishga qaratilgan.

Tojikiston IIVfolbinlikxurofotfiribgarlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!29 iyul 14:47Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Tojikistonda turizm solig‘i joriy etildi: pul qayerga sarflanadi?Tojikistonda turizm solig‘i joriy etildi: pul qayerga sarflanadi?21 avgust 20:00Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04Tojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydiTojikistonda duo o‘qishga yangi qoida: endi bu marosimni hamma ham o‘tkaza olmaydi13 avgust 08:51Trampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiTrampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdi14 iyul 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda