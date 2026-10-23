Tojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xurofot, firibgarlik va sehr-jodu bilan shug‘ullanuvchilarni hamda ularning xizmatidan foydalanuvchi mijozlarni yagona maxsus ma’lumotlar bazasiga kiritishni boshladi.
- Nazorat ostiga olinadigan shaxslar doirasiga folbinlar, soxta dindorlar, fohishalik va giyohvandlik bilan bog‘liq kimsalar hamda ularning mijozlari kiritildi.
Tojikistonda aholi orasida xurofotni yo‘qotish, firibgarlik va sehr-jodu orqali fuqarolarni aldash holatlariga qarshi keng ko‘lamli kurash e’lon qilindi.
Mamlakat Ichki ishlar vazirligi (IIV) tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, endilikda bu kabi noqonuniy va aldovga asoslangan faoliyatlar bilan shug‘ullanuvchilar, shuningdek, ularga murojaat qiluvchi shaxslar yagona maxsus ma’lumotlar bazasiga (ro‘yxatga) kiritiladi.
Maxsus «qora ro‘yxat»ga kimlar tushadi?
Vazirlik xabarida nazorat ostiga olinadigan shaxslar doirasi juda keng ekani alohida qayd etilgan:
Folbin va sehrgarlar: Sehr-jodu, fol ochish va xalqni aldash orqali moddiy manfaat ko‘ruvchilar;
Soxta dindorlar: O‘zini soxta diniy ulamo yoki «mulla» sifatida ko‘rsatib, noqonuniy diniy xizmat ko‘rsatuvchi ayrim shaxslar;
Axloqsizlik va giyohvandlikka aloqadorlar: Fohishalik bilan shug‘ullanuvchilar, ularning mijozlari hamda giyohvand moddalarni iste’mol qiluvchilar;
Mijozlar va yaqinlar: Eng muhimi, mazkur faoliyat bilan shug‘ullanuvchilarning xizmatidan foydalangan fuqarolar ham tekshiruv ostida ro‘yxatga tirkaladi.
Doimiy nazorat va tashkilotlarga ma’lumot berish
Ro‘yxatga olingan shaxslar huquq-tartibot organlarining doimiy nazoratida bo‘ladi:
Ma’lumotlar almashinuvi: Tegishli davlat va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rasmiy so‘rov yuborgan taqdirda, ushbu shaxslarning ma’lumotlari bazadan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqdim etiladi;
Shaxsiy obro‘ xavfi: Bu shaxslarning kelajakdagi ish faoliyati va ijtimoiy maqomiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
«Farzandlaringiz oldida nomingizga dog‘ tushirmang»: IIVning fuqarolarga murojaati
Tojikiston IIV barcha fuqarolarni hushyor bo‘lishga va bunday toifadagi kimsalardan uzoq yurishga chaqirdi:
«Vazirlik fuqarolarni ushbu toifadagi shaxslardan uzoqroq bo‘lishga chaqiradi. Shu orqali ular o‘zlari bilmagan holda maxsus ro‘yxatga tushib qolmasliklari va farzandlari hamda jamiyat oldida o‘z nomiga dog‘ tushirmasliklari lozim», — deyiladi vazirlikning rasmiy bayonotida.
Izohlar 0
…