Tojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadi

·50·Dunyo
Tojikistonda sehrgarlar, folbinlar va ularning mijozlari “qora ro‘yxat”ga olinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xurofot, firibgarlik va sehr-jodu bilan shug‘ullanuvchilarni hamda ularning xizmatidan foydalanuvchi mijozlarni yagona maxsus ma’lumotlar bazasiga kiritishni boshladi.
  • Nazorat ostiga olinadigan shaxslar doirasiga folbinlar, soxta dindorlar, fohishalik va giyohvandlik bilan bog‘liq kimsalar hamda ularning mijozlari kiritildi.

Tojikistonda aholi orasida xurofotni yo‘qotish, firibgarlik va sehr-jodu orqali fuqarolarni aldash holatlariga qarshi keng ko‘lamli kurash e’lon qilindi.

Mamlakat Ichki ishlar vazirligi (IIV) tomonidan berilgan rasmiy ma’lumotga ko‘ra, endilikda bu kabi noqonuniy va aldovga asoslangan faoliyatlar bilan shug‘ullanuvchilar, shuningdek, ularga murojaat qiluvchi shaxslar yagona maxsus ma’lumotlar bazasiga (ro‘yxatga) kiritiladi.

Maxsus «qora ro‘yxat»ga kimlar tushadi?

Vazirlik xabarida nazorat ostiga olinadigan shaxslar doirasi juda keng ekani alohida qayd etilgan:

  • Folbin va sehrgarlar: Sehr-jodu, fol ochish va xalqni aldash orqali moddiy manfaat ko‘ruvchilar;

  • Soxta dindorlar: O‘zini soxta diniy ulamo yoki «mulla» sifatida ko‘rsatib, noqonuniy diniy xizmat ko‘rsatuvchi ayrim shaxslar;

  • Axloqsizlik va giyohvandlikka aloqadorlar: Fohishalik bilan shug‘ullanuvchilar, ularning mijozlari hamda giyohvand moddalarni iste’mol qiluvchilar;

  • Mijozlar va yaqinlar: Eng muhimi, mazkur faoliyat bilan shug‘ullanuvchilarning xizmatidan foydalangan fuqarolar ham tekshiruv ostida ro‘yxatga tirkaladi.

Doimiy nazorat va tashkilotlarga ma’lumot berish

Ro‘yxatga olingan shaxslar huquq-tartibot organlarining doimiy nazoratida bo‘ladi:

  • Ma’lumotlar almashinuvi: Tegishli davlat va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar rasmiy so‘rov yuborgan taqdirda, ushbu shaxslarning ma’lumotlari bazadan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqdim etiladi;

  • Shaxsiy obro‘ xavfi: Bu shaxslarning kelajakdagi ish faoliyati va ijtimoiy maqomiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

«Farzandlaringiz oldida nomingizga dog‘ tushirmang»: IIVning fuqarolarga murojaati

Tojikiston IIV barcha fuqarolarni hushyor bo‘lishga va bunday toifadagi kimsalardan uzoq yurishga chaqirdi:

  • «Vazirlik fuqarolarni ushbu toifadagi shaxslardan uzoqroq bo‘lishga chaqiradi. Shu orqali ular o‘zlari bilmagan holda maxsus ro‘yxatga tushib qolmasliklari va farzandlari hamda jamiyat oldida o‘z nomiga dog‘ tushirmasliklari lozim», — deyiladi vazirlikning rasmiy bayonotida.

Tojikiston IIVfolbinlikqora ro‘yxatsehr-jodu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tojikistonda folbinlar va sehrgarlar maxsus nazoratga olinadiTojikistonda folbinlar va sehrgarlar maxsus nazoratga olinadiKecha 10:11Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!29 iyul 14:47Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Tojikistonda turizm solig‘i joriy etildi: pul qayerga sarflanadi?Tojikistonda turizm solig‘i joriy etildi: pul qayerga sarflanadi?21 avgust 20:00Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!Parij Alisher Usmonovdan sanksiyani nega yechmoqchi? Fransiya TIV rahbari sirni ochdi!28 sentabr 18:35Olimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladiOlimlar yulduzga o‘xshash sirli qora tuynukni aniqladi13 avgust 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi