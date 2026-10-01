Dushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik shoumen Mixail Galustyan Dushanbega «TAS International Group» taklifi bilan «Dushanbe-siti» loyihasi taqdimotiga maxsus mehmon sifatida keldi.
- Biroq, «Nasha Russia» serialidagi «Ravshan» obrazi orqali tojik millatini masxara qilganlikda ayblangan aktyor mahalliy jamoatchilikning keskin noroziligiga duch keldi.
- Ijtimoiy tarmoqlarda Galustyanni mamlakatga umrbod kirishni taqiqlash va Tojikiston xalqidan uzr so‘rash talablari yangradi.
Rossiyalik taniqli shoumen, aktyor va komik Mixail Galustyanning Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga tashrifi mahalliy aholi, jamoatchilik faollari va blogerlarning ommaviy g‘azabi hamda keskin qarshiligiga duch keldi. «Nasha Russia» hajviy serialida tojikistonlik mehnat migranti «Ravshan» obrazini gavdalantirib mashhurlikka erishgan qiziqchi «TAS International Group» kompaniyasi taklifi bilan «Dushanbe-siti» loyihasi taqdimotiga maxsus mehmon sifatida kelgan edi.
Galustyan ijtimoiy tarmoqlarida Dushanbe go‘zalligiga qoyil qolib, mamlakatga turistlar oqimi ko‘payishini tilagan videolar joylashtirgan bo‘lsa-da, tojik jamoatchiligi uni «yillar davomida millatni masxara qilgan va haqoratli obraz yaratgan shaxs» sifatida keskin qoraladi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorga nisbatan umrbod mamlakatga kirishni taqiqlash, uni hibsga olib deportatsiya qilish va Tojikiston xalqidan rasman uzr so‘rashini talab qiluvchi chaqiriqlar paydo bo‘ldi. E’tirozlar to‘lqini shu qadar kuchaydiki, Tojikiston Madaniyat vazirligi ushbu tashrifdan ochiqchasiga voz kechib, aktyorning kelishi vazirlik bilan kelishilmaganini rasman ma’lum qildi.
«“Ravshan” obraziga nafrat, Madaniyat vazirligi raddiyasi va chegaradan quvish talabi»: 5 ta asosiy fakt
Mixail Galustyanning Tojikistonga safari atrofidagi shov-shuvli voqealar bo‘yicha eng muhim nuqtalar:
«Dushanbe-siti» taqdimotiga maxsus mehmon: Galustyan xususiy kompaniya taklifi bilan yirik shaharsozlik loyihasida ishtirok etish uchun tashrif buyurdi;
Yillar davomidagi alam va nafrat to‘lqini: Aholi va faollar 2006 yildan buyon tomoshabinlarga taqdim etilgan «Nasha Russia»dagi Ravshan va Jamshut obrazi millat ustidan kulish va masxara qilish bo‘lganini eslatdi;
«Umrbod taqiq va ommaviy uzr talabi»: Tarmoqlarda IIVdan aktyorni mamlakatdan chiqarib yuborish («Chemodan, vokzal, Moskva»), uning kelishini uyat va or-nomusga zid deb baholash talablari yangradi;
Madaniyat vazirligining rasmiy bayonoti: Tojikiston Madaniyat vazirligi Galustyanning tashrifi 2024 yildan amalda bo‘lgan qoidalarga zid ravishda ular bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi;
Mehmondo‘stlikka chaqirgan qarshi tomon: Ayrim mahalliy aholi aktyorga tajovuz qilmasdan, tojik xalqining yuksak madaniyati, bag‘rikengligi va mehmondo‘stligini ko‘rsatish lozimligini ta’kidladi.
Mixail Galustyanning Tojikistonga tashrifi va jamoatchilik munosabati tasnifi
Aktyorning xatti-harakatlari, tashrif maqsadi va mahalliy tomonlar reaksiyasi tahlili:
Tahlil mezonlari va parametrlar
Mixail Galustyan va tashkilotchilar tomoni
Tojikiston jamoatchiligi va faollari pozitsiyasi
Tashrif maqomi va sababi
«TAS International Group» taklifi, «Dushanbe-siti» taqdimoti
«Millatimizni masxara qilgan shaxsning chaqirilishi — sharmandalik»
Aktyorning rasmiy chiqishi
Dushanbe manzaralariga qoyil qoldi, turizmni maqtadi
Xalqdan va Tojikiston pasportini mazax qilgani uchun uzr so‘rash talabi
Madaniyat vazirligi reaksiyasi
Tashrif vazirlik bilan rasman kelishilmagan (noqonuniy)
Tashrif muvofiqlashtirilmagani va vazirlik aloqador emasligi e’lon qilindi
Ijtimoiy tarmoqlardagi chaqiriqlar
Shahar bo‘ylab kontentlar va ijobiy videolavhalar
«Mamlakatdan haydalsin», «Umrbod kirish taqiqlansin», «Chemodan, vokzal, Moskva»
«Nasha Russia» (2006–2010) merosi
Muvaffaqiyatli ko‘ngilochar shou va mashhur sketchkom roli
Tojik mehnat muhojirlari sha’ni va qadr-qimmatini toptagan stereotip
Muqobil ijobiy pozitsiya
Tabiat va madaniyat orqali imijni ko‘rsatishga urinish
Kek saqlamay, milliy mehmondo‘stlik va salobatni namoyish etishga chorlov
Ijtimoiy va madaniy ekspertiza: Nega «Ravshan va Jamshut» obrazi 20 yildan keyin ham unutilmadi?
Xalqaro media ekspertlarining xulosalari:
«Kulgi ortidagi milliy kamsitish va travma»: 2000-yillar boshida TNT telekanalidagi sketchkomlar Rossiyada millionlab tomoshabinlarni kuldirgan bo‘lsa-da, Markaziy Osiyo, xususan tojik xalqi uchun og‘ir haqorat va milliy travmaga aylangan edi; «Ravshan va Jamshut» obrazi real hayotda millionlab mehnat migrantlarining savodsiz, ojiz va mazax obyekti sifatida qabul qilinishiga xizmat qilgan;
Shaxsiy brend va davlat mas’uliyati to‘qnashuvi: Kommersiya kompaniyalari o‘z tadbirlariga mashhur yulduzlarni chaqirishda faqat media shov-shuvini o‘ylaydi, biroq tarixiy va milliy nozikliklarni hisobga olmaydi; Madaniyat vazirligining rasman raddiya berishi davlat organlari jamoatchilik noroziligidan xavotirda ekanini ko‘rsatadi;
Kechirim va madaniy muloqot zarurati: Bu holat jahon mediasida salbiy stereotiplar yaratgan san’atkorlar uchun jiddiy saboqdir; xalq orasidagi alamni bosishning yagona yo‘li — sababsiz maqtanish emas, balki o‘sha yillardagi hajviy obrazlar uchun xalqdan ochiq va mardonavor kechirim so‘rash edi.
Sizningcha, aktyorlar kino va hajviy loyihalarda yaratgan salbiy yoki kulgili qahramonlari uchun hayotda ham shaxsiy javobgarlikka tortilishi kerakmi yoki san’atni real hayotdan ajratish lozimmi? Tojikiston xalqining Galustyanga ko‘rsatgan bunday qat’iy reaksiyasiga qanday munosabatdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa bo‘ylab katta bahs-munozaraga sabab bo‘layotgan ushbu voqea tahlilini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…