Dushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldi

·18·Dunyo
Dushanbeda “Ravshan” mojarosi: Mixail Galustyanning tashrifi Tojikistonda keskin norozilikka sabab bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik shoumen Mixail Galustyan Dushanbega «TAS International Group» taklifi bilan «Dushanbe-siti» loyihasi taqdimotiga maxsus mehmon sifatida keldi.
  • Biroq, «Nasha Russia» serialidagi «Ravshan» obrazi orqali tojik millatini masxara qilganlikda ayblangan aktyor mahalliy jamoatchilikning keskin noroziligiga duch keldi.
  • Ijtimoiy tarmoqlarda Galustyanni mamlakatga umrbod kirishni taqiqlash va Tojikiston xalqidan uzr so‘rash talablari yangradi.

Rossiyalik taniqli shoumen, aktyor va komik Mixail Galustyanning Tojikiston poytaxti Dushanbe shahriga tashrifi mahalliy aholi, jamoatchilik faollari va blogerlarning ommaviy g‘azabi hamda keskin qarshiligiga duch keldi. «Nasha Russia» hajviy serialida tojikistonlik mehnat migranti «Ravshan» obrazini gavdalantirib mashhurlikka erishgan qiziqchi «TAS International Group» kompaniyasi taklifi bilan «Dushanbe-siti» loyihasi taqdimotiga maxsus mehmon sifatida kelgan edi.

Galustyan ijtimoiy tarmoqlarida Dushanbe go‘zalligiga qoyil qolib, mamlakatga turistlar oqimi ko‘payishini tilagan videolar joylashtirgan bo‘lsa-da, tojik jamoatchiligi uni «yillar davomida millatni masxara qilgan va haqoratli obraz yaratgan shaxs» sifatida keskin qoraladi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktyorga nisbatan umrbod mamlakatga kirishni taqiqlash, uni hibsga olib deportatsiya qilish va Tojikiston xalqidan rasman uzr so‘rashini talab qiluvchi chaqiriqlar paydo bo‘ldi. E’tirozlar to‘lqini shu qadar kuchaydiki, Tojikiston Madaniyat vazirligi ushbu tashrifdan ochiqchasiga voz kechib, aktyorning kelishi vazirlik bilan kelishilmaganini rasman ma’lum qildi.

«“Ravshan” obraziga nafrat, Madaniyat vazirligi raddiyasi va chegaradan quvish talabi»: 5 ta asosiy fakt

Mixail Galustyanning Tojikistonga safari atrofidagi shov-shuvli voqealar bo‘yicha eng muhim nuqtalar:

  • «Dushanbe-siti» taqdimotiga maxsus mehmon: Galustyan xususiy kompaniya taklifi bilan yirik shaharsozlik loyihasida ishtirok etish uchun tashrif buyurdi;

  • Yillar davomidagi alam va nafrat to‘lqini: Aholi va faollar 2006 yildan buyon tomoshabinlarga taqdim etilgan «Nasha Russia»dagi Ravshan va Jamshut obrazi millat ustidan kulish va masxara qilish bo‘lganini eslatdi;

  • «Umrbod taqiq va ommaviy uzr talabi»: Tarmoqlarda IIVdan aktyorni mamlakatdan chiqarib yuborish («Chemodan, vokzal, Moskva»), uning kelishini uyat va or-nomusga zid deb baholash talablari yangradi;

  • Madaniyat vazirligining rasmiy bayonoti: Tojikiston Madaniyat vazirligi Galustyanning tashrifi 2024 yildan amalda bo‘lgan qoidalarga zid ravishda ular bilan muvofiqlashtirilmaganini bildirdi;

  • Mehmondo‘stlikka chaqirgan qarshi tomon: Ayrim mahalliy aholi aktyorga tajovuz qilmasdan, tojik xalqining yuksak madaniyati, bag‘rikengligi va mehmondo‘stligini ko‘rsatish lozimligini ta’kidladi.

Mixail Galustyanning Tojikistonga tashrifi va jamoatchilik munosabati tasnifi

Aktyorning xatti-harakatlari, tashrif maqsadi va mahalliy tomonlar reaksiyasi tahlili:

Tahlil mezonlari va parametrlar

Mixail Galustyan va tashkilotchilar tomoni

Tojikiston jamoatchiligi va faollari pozitsiyasi

Tashrif maqomi va sababi

«TAS International Group» taklifi, «Dushanbe-siti» taqdimoti

«Millatimizni masxara qilgan shaxsning chaqirilishi — sharmandalik»

Aktyorning rasmiy chiqishi

Dushanbe manzaralariga qoyil qoldi, turizmni maqtadi

Xalqdan va Tojikiston pasportini mazax qilgani uchun uzr so‘rash talabi

Madaniyat vazirligi reaksiyasi

Tashrif vazirlik bilan rasman kelishilmagan (noqonuniy)

Tashrif muvofiqlashtirilmagani va vazirlik aloqador emasligi e’lon qilindi

Ijtimoiy tarmoqlardagi chaqiriqlar

Shahar bo‘ylab kontentlar va ijobiy videolavhalar

«Mamlakatdan haydalsin», «Umrbod kirish taqiqlansin», «Chemodan, vokzal, Moskva»

«Nasha Russia» (2006–2010) merosi

Muvaffaqiyatli ko‘ngilochar shou va mashhur sketchkom roli

Tojik mehnat muhojirlari sha’ni va qadr-qimmatini toptagan stereotip

Muqobil ijobiy pozitsiya

Tabiat va madaniyat orqali imijni ko‘rsatishga urinish

Kek saqlamay, milliy mehmondo‘stlik va salobatni namoyish etishga chorlov

Ijtimoiy va madaniy ekspertiza: Nega «Ravshan va Jamshut» obrazi 20 yildan keyin ham unutilmadi?

Xalqaro media ekspertlarining xulosalari:

  • «Kulgi ortidagi milliy kamsitish va travma»: 2000-yillar boshida TNT telekanalidagi sketchkomlar Rossiyada millionlab tomoshabinlarni kuldirgan bo‘lsa-da, Markaziy Osiyo, xususan tojik xalqi uchun og‘ir haqorat va milliy travmaga aylangan edi; «Ravshan va Jamshut» obrazi real hayotda millionlab mehnat migrantlarining savodsiz, ojiz va mazax obyekti sifatida qabul qilinishiga xizmat qilgan;

  • Shaxsiy brend va davlat mas’uliyati to‘qnashuvi: Kommersiya kompaniyalari o‘z tadbirlariga mashhur yulduzlarni chaqirishda faqat media shov-shuvini o‘ylaydi, biroq tarixiy va milliy nozikliklarni hisobga olmaydi; Madaniyat vazirligining rasman raddiya berishi davlat organlari jamoatchilik noroziligidan xavotirda ekanini ko‘rsatadi;

  • Kechirim va madaniy muloqot zarurati: Bu holat jahon mediasida salbiy stereotiplar yaratgan san’atkorlar uchun jiddiy saboqdir; xalq orasidagi alamni bosishning yagona yo‘li — sababsiz maqtanish emas, balki o‘sha yillardagi hajviy obrazlar uchun xalqdan ochiq va mardonavor kechirim so‘rash edi.

Sizningcha, aktyorlar kino va hajviy loyihalarda yaratgan salbiy yoki kulgili qahramonlari uchun hayotda ham shaxsiy javobgarlikka tortilishi kerakmi yoki san’atni real hayotdan ajratish lozimmi? Tojikiston xalqining Galustyanga ko‘rsatgan bunday qat’iy reaksiyasiga qanday munosabatdasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa bo‘ylab katta bahs-munozaraga sabab bo‘layotgan ushbu voqea tahlilini do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Mixail GalustyanTojikistonDushanbe-sitiMadaniyat vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Tramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahliliTramp va Si Szinpinning tarixiy uchrashuvi — 10 yil ichidagi ilk davlat tashrifi tahlili25 sentabr 08:43Ukrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandiUkrainada yangi bosh qo‘mondon: Sirskiy o‘rniga Mixail Drapatiy tayinlandi22 iyul 11:54Ukraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdiUkraina sobiq Mudofaa vaziri shov-shuvli saylov chaqirig‘i bilan chiqdi19 avgust 11:04Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!Tojikistonda misli ko‘rilmagan yer savdosi: 133 nafar mansabdor jinoiy javobgarlikda!29 iyul 14:47Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?6 sentabr 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota