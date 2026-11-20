Vladimir Putin Dushanbeda Emomali Raxmon bilan nimalarni muhokama qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan muzokaralar natijasiga ko'ra, 201-Rossiya harbiy bazasi mintaqaviy barqarorlik omili sifatida Tojikistonda o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'ldi.
- Vladimir Putin va Emomali Raxmon Tojikiston–Afg'oniston chegarasidagi vaziyat hamda Kobul bilan bog'liq hamkorlik masalalarini muhokama qildilar.
201-Rossiya harbiy bazasi Tojikistonda o‘z faoliyatini davom ettiradi. Bu haqda «Interfaks» axborot agentligi Dushanbe shahrida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tojikiston yetakchisi Emomali Raxmon o‘rtasida bo‘lib o‘tgan muzokaralar natijalariga tayanib xabar berdi.
Davlat rahbarlari 201-Rossiya harbiy bazasining Tojikistonda bo‘lishi masalasida pozitsiyalar yakdilligini tasdiqladilar. Tomonlar ushbu bazaning mintaqada barqarorlikni ta’minlovchi muhim omil sifatida bundan buyon ham faoliyat yuritishi zarurligini alohida ta’kidlashdi. Bundan tashqari, muzokaralar doirasida harbiylar va Rossiya Mudofaa vazirligi vakillari (jumladan, Bosh shtab Bosh boshqarmasi rahbari Igor Kostyukov) ishtirokida alohida muloqot ham o‘tkazildi.
Tojikiston–Afg‘oniston chegarasi va Afg‘oniston yo‘nalishi
Uchrashuv davomida Emomali Raxmon rossiyalik hamkasbini Tojikiston–Afg‘oniston chegarasidagi mavjud vaziyatdan xabardor qildi. Qayd etilishicha, kontrabandachilar bilan bog‘liq hodisalar saqlanib qolayotganiga qaramay, umumiy holatda barqarorlik unsurlari kuzatilmoqda.
Shuningdek, muzokaralar kun tartibidan Rossiya bosh vaziri o‘rinbosari Aleksey Overchukning yaqinda Kobulga amalga oshirgan tashrifini inobatga olgan holda, Afg‘oniston yo‘nalishidagi o‘zaro hamkorlik masalalari ham o‘rin oldi.
Muzokara yo‘nalishi
Asosiy natija va bayonotlar
Harbiy-strategik hamkorlik
201-Rossiya harbiy bazasi mintaqaviy barqarorlik omili sifatida Tojikistonda qoladi
Afg‘oniston va chegara masalasi
Tojikiston–Afg‘oniston chegarasidagi vaziyat hamda Kobul bilan aloqalar muhokama qilindi
Global geosiyosat
Shenchjendagi Rossiya–Xitoy–AQSH sammiti natijalarining Markaziy Osiyo uchun ahamiyati qayd etildi
Savdo va iqtisodiyot
Rossiya Dushanbening asosiy savdo-iqtisodiy hamkori va ittifoqchisi ekani tasdiqlandi
Shenchjen sammiti yakunlari va iqtisodiy aloqalar
Vladimir Putin Emomali Raxmon bilan Xitoyning Shenchjen shahriga qilgan safari (xususan, u yerda Rossiya, Xitoy va AQSH rahbarlarining uch tomonlama uchrashuvi bo‘lib o‘tgan edi) natijalari bilan o‘rtoqlashdi. Rossiya yetakchisi Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES) mamlakatlari ko‘p jihatdan Tojikistonga qo‘shni ekanini hisobga olib, ushbu sammit yakunlari Markaziy Osiyo uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta’kidladi.
Bundan tashqari, tomonlar dolzarb savdo-iqtisodiy aloqalar hamda yirik qo‘shma loyihalarni ko‘rib chiqishdi. Emomali Raxmon Rossiya Dushanbening asosiy savdo-iqtisodiy hamkori va ishonchli ittifoqchisi bo‘lib qolayotganini, ikki tomonlama munosabatlar esa barqaror rivojlanayotganini urg‘uladi.
Sizningcha, Tojikistondagi 201-harbiy baza faoliyatining davom ettirilishi va Afg‘oniston yo‘nalishidagi muloqotlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi umumiy xavfsizlik muhitiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…