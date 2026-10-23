Qozog‘istonning 12 mlrd dollarlik da’vosi rad etildi: Gaaga sudi bahsli qaror chiqardi

·71·Dunyo
Qozog‘istonning 12 mlrd dollarlik da’vosi rad etildi: Gaaga sudi bahsli qaror chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gaagadagi Xalqaro arbitraj sudi Qozog‘iston hukumatining G‘arb neft korporatsiyalariga qarshi ilgari surgan 12 milliard dollarlik da’vosini rad etdi.
  • Sud qaroriga ko‘ra, Qozog‘iston 2011–2015 yillardagi xarajatlarni qaytarish bo‘yicha da’vo muddatini o‘tkazib yuborgan.
  • Qashag‘an neft loyihasi doirasidagi 20 milliard dollarlik umumiy nizoning qolgan 8 milliard dollarlik qismi bo‘yicha sud jarayoni davom etmoqda.

Gaagadagi Xalqaro arbitraj sudi Qozog‘iston hukumatining G‘arb neft korporatsiyalariga nisbatan ilgari surgan 12 milliard dollarlik da’vo arizasini haqiqiy emas deb topdi va talabni rad etdi. Bu haqda nufuzli Bloomberg agentligi o‘z manbalariga tayanib xabar bermoqda.

Mazkur sud qarori mamlakatning eng yirik konlaridan biri hisoblangan Qashag‘an neft loyihasi bo‘yicha ko‘p milliardli moliyaviy bahslarga bevosita taalluqlidir.

Sud nega da’voni rad etdi? Muddat omili

Agentlik manbalarining ma’lum qilishicha, Astana tomonidan kiritilgan moliyaviy e’tirozlarning asosiy qismi sudda kechikkan deb topilgan:

  • Da’vo muddatining o‘tib ketgani: Qozog‘iston 2011–2015 yillar oralig‘idagi neft qazib olish davri bo‘yicha xarajatlarni qaytarishni haddan tashqari kech talab qilgan;

  • 12 milliard dollar bekor qilindi: Aynan da’vo muddatining eskirgani sababli, arbitraj sudi umumiy qariyb 20 milliard dollarlik da’voning 12 milliard dollarlik qismini to‘liq bekor qildi.

Kurash hali tugamadi: Ortda yana 8 milliard dollar bor

Moliyaviy nizo ushbu qaror bilan butunlay yakunlangani yo‘q:

  • Qolgan talablar: Qozog‘istonning qolgan 8 milliard dollarlik e’tirozlari va talablari hamon kuchida qolmoqda hamda sud jarayoni davom etmoqda;

  • Rasmiy munosabat: Hozircha tomonlar yoki Qozog‘iston rasmiy idoralari mazkur insayd bo‘yicha to‘liq rasmiy bayonot bermagan.

Muammo nimada? Qashag‘an loyihasi atrofidagi mojaro

Ma’lumot o‘rnida, Qozog‘iston ikkinchi yirik neft zaxirasi bo‘lmish Qashag‘an konjoyi bo‘yicha qariyb 20 milliard dollarlik bahsli xarajatlarni qoplashni talab qilmoqda:

  • Konsorsium a’zolari: Konni «QazMunayGaz» (Qozog‘iston) hamda dunyo gigantlari — Eni (Italiya), ExxonMobil (AQSH), Royal Dutch Shell (Buyuk Britaniya/Niderlandiya), Total S.A. (Fransiya), CNPC (Xitoy) va Inpex (Yaponiya) ishtirokidagi NCOC konsorsiumi boshqaradi;

  • Loyihaning kechikishi va xarajatlar: Neft konjoyi belgilangan rejadan bir necha yil kech ishga tushgan va loyiha budjeti kutilganidan keskin oshib ketgan;

  • 150 milliard dollarlik umumiy talab: Astana avvalroq yo‘qotilgan daromadlar, ekologik zararlar hamda korrupsiya aralashgan bitimlar sabab xalqaro investorlardan umumiy hisobda 150 milliard dollargacha tovon puli talab qilish niyatida ekanini bildirgan edi.

Qashag‘anXalqaro arbitraj sudiQazMunayGazNCOC
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!27 avgust 19:07«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi17 sentabr 09:34Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18Shveytsariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveytsariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildi31 iyul 12:50TikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaroTikTok yulduziga aylangan 96 yoshli momo: 15 million obunachi va qariyalar uyidagi mojaroBugun 23:24Neft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqdaNeft bozorida "portlash": narxlar 2022 yilgi rekordga yaqinlashmoqdaBugun 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi