«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!

·33·Dunyo
«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!

Bosniyalik serblar armiyasining sobiq qo‘mondoni Ratko Mladich Gaagadagi qamoqxonada vafot etdi. Bu haqda Reuters xalqaro axborot agentligi rasman xabar tarqatdi.

So‘nggi vaqtlarda og‘ir xastaliklar bilan kurashib kelgan 83 yoshli sobiq general bir necha bor insult o‘tkazgan edi. Uning advokatlari va yaqinlari Serbiyaga davolanish uchun yuborishni bir necha bor so‘ragan bo‘lsa-da, Gaaga sudi bu iltimoslarni qat’iyan rad etgan.

16 ta og‘ir ayblov va Srebrenitsa fojiasi

Ratko Mladich Bosniya urushi (1992–1995 yillar) davrida sodir etilgan eng dahshatli qirg‘inlar va harbiy jinoyatlarning bosh tashkilotchisi sifatida tarixda qoldi:

  • 1996 yilgi ayblov: Mladich Serb Respublikasining boshqa rahbarlari bilan birgalikda harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblandi. Ayblov xulosasi jami 16 ta banddan iborat bo‘lib, ular orasida «genotsid» hamda «insoniyatga qarshi jinoyatlar» moddalari asosiy o‘rinni egallagan;

  • 16 yillik yashirinish: U uzoq yillar davomida xalqaro qidiruvda bo‘lib, 2011 yilga kelibgina Serbiya hududida qo‘lga olingan va Gaaga sudiga topshirilgan.

Umrbod qamoq jazosi va yakuniy hukm

Sobiq Yugoslaviya bo‘yicha xalqaro tribunal Mladich ustidan bir necha yil davom etgan mahkama jarayonini olib bordi:

  • 2017 yilgi hukm: Xalqaro sud sobiq qo‘mondonni Srebrenitsadagi ommaviy qirg‘in, Sarayevo qamali va tinch aholiga qarshi sodir etilgan vahshiyliklar uchun aybdor deb topib, umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosiga hukm qildi;

  • Apellyatsiyaning rad etilishi: 2021 yilda Gaaga apellyatsiya sudi himoya tomonining shikoyatini ko‘rib chiqib, avvalgi umrbod qamoq hukmini o‘zgarishsiz qoldirdi.

Shu tariqa XX asr oxiridagi eng qonli mojarolarning asosiy ijrochilaridan biri o‘z umrining oxirgi kunlarini qamoqxona devorlari orasida yakunladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaOsmonni yopish rejasi: YEI Ukrainani SAMP/T komplekslari bilan ta’minlamoqdaBugun, 19:20Nepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiNepalda dahshatli fojia: 270 kishi qurbon bo‘ldi, 500 dan ortiq xorijlik bedarak yo‘qoldiBugun, 19:13Xitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiXitoy bozoriga zarba: AQSH energetikasida taqiqlar va yangi tartib kuchga kirdiBugun, 18:39Nina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiNina Drama Dana Uayt uni qanday qilib xavfli ta’qibchidan qutqarganini so‘zlab berdiBugun, 18:10Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiBugun, 15:51Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festivalBugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi