«Bosniya qassobi» qamoqda vafot etdi: Gaaga tribunali mahkumi endi yo‘q!
Bosniyalik serblar armiyasining sobiq qo‘mondoni Ratko Mladich Gaagadagi qamoqxonada vafot etdi. Bu haqda Reuters xalqaro axborot agentligi rasman xabar tarqatdi.
So‘nggi vaqtlarda og‘ir xastaliklar bilan kurashib kelgan 83 yoshli sobiq general bir necha bor insult o‘tkazgan edi. Uning advokatlari va yaqinlari Serbiyaga davolanish uchun yuborishni bir necha bor so‘ragan bo‘lsa-da, Gaaga sudi bu iltimoslarni qat’iyan rad etgan.
16 ta og‘ir ayblov va Srebrenitsa fojiasi
Ratko Mladich Bosniya urushi (1992–1995 yillar) davrida sodir etilgan eng dahshatli qirg‘inlar va harbiy jinoyatlarning bosh tashkilotchisi sifatida tarixda qoldi:
1996 yilgi ayblov: Mladich Serb Respublikasining boshqa rahbarlari bilan birgalikda harbiy jinoyatlar sodir etishda ayblandi. Ayblov xulosasi jami 16 ta banddan iborat bo‘lib, ular orasida «genotsid» hamda «insoniyatga qarshi jinoyatlar» moddalari asosiy o‘rinni egallagan;
16 yillik yashirinish: U uzoq yillar davomida xalqaro qidiruvda bo‘lib, 2011 yilga kelibgina Serbiya hududida qo‘lga olingan va Gaaga sudiga topshirilgan.
Umrbod qamoq jazosi va yakuniy hukm
Sobiq Yugoslaviya bo‘yicha xalqaro tribunal Mladich ustidan bir necha yil davom etgan mahkama jarayonini olib bordi:
2017 yilgi hukm: Xalqaro sud sobiq qo‘mondonni Srebrenitsadagi ommaviy qirg‘in, Sarayevo qamali va tinch aholiga qarshi sodir etilgan vahshiyliklar uchun aybdor deb topib, umrbod ozodlikdan mahrum etish jazosiga hukm qildi;
Apellyatsiyaning rad etilishi: 2021 yilda Gaaga apellyatsiya sudi himoya tomonining shikoyatini ko‘rib chiqib, avvalgi umrbod qamoq hukmini o‘zgarishsiz qoldirdi.
Shu tariqa XX asr oxiridagi eng qonli mojarolarning asosiy ijrochilaridan biri o‘z umrining oxirgi kunlarini qamoqxona devorlari orasida yakunladi.
…