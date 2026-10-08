Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri 4 oktyabr kuni o‘z uyida o‘tmas og‘ir jism bilan berilgan zarbadan vafot etgan.
- Ushbu jinoyat ishi bo‘yicha marhumaning eri Mark Keyn bosh gumondor sifatida hibsga olingan.
- Doktor Terri qirollik oilasining Sandringem qarorgohida sog‘lig‘ini nazorat qiluvchi asosiy tibbiyot vakili bo‘lgan.
- Qirol Karl III va Qirolicha Kamilla o‘z shifokorining o‘limidan chuqur qayg‘uda ekanliklari ma’lum qilingan.
Kollaj: oxu.az
Buyuk Britaniya qirollik oilasi va mamlakat tibbiyot jamoatchiligi dahshatli jinoyat xabaridan shokka tushdi. Britaniya monarxlariga xizmat ko‘rsatgan taniqli shifokor Xanna Terri qirollikning mashhur Sandringem qarorgohi chetida joylashgan o‘z xonadonida jonsiz holda topildi.
Britaniyaning nufuzli The Sun nashri bergan ma’lumotlarga qaraganda, voqea yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va marhumaning eri bosh gumondor sifatida qo‘lga olingan.
Mudhish tafsilotlar: Qotillik qanday sodir etilgan?
Huquq-tartibot organlari va sud-tibbiy ekspertizasi tomonidan e’lon qilingan dastlabki xulosalar quyidagilarni ko‘rsatmoqda:
Jasadning topilishi: 45 yoshli doktor Xanna Terrining jasadi 4 oktyabr kuni o‘zi istiqomat qiladigan uydan topilgan;
O‘lim sababi: Ekspertlar tekshiruvi ayolning o‘limi boshiga o‘tmas og‘ir jism bilan berilgan kuchli zarba natijasida sodir bo‘lganini qayd etdi;
Erning hibsga olinishi: Mazkur shafqatsiz qotillikda marhumaning turmush o‘rtog‘i Mark Keyn ayblanmoqda va u politsiya xodimlari tomonidan darhol hibsga olingan.
Qirollik xonadoni bilan yaqin aloqa va monarxlar munosabati
Doktor Terri Buyuk Britaniyaning yuqori doiralarida katta obro‘ va ishonchga ega mutaxassislardan biri edi:
Sandringemdagi mas’uliyat: U monarx oilasi Norfolk grafiligidagi Sandringem qarorgohida dam olayotgan va bo‘lib turgan kezlarda ularning sog‘lig‘ini nazorat qiluvchi va davolovchi asosiy tibbiyot vakili bo‘lgan;
Karl III va qirolichaga shoshilinch xabar: Nashr manbalariga ko‘ra, fojia haqida Buyuk Britaniya Qiroli Karl III va Qirolicha Kamillaga rasman axborot berilgan. Qirollik juftligi uzoq yillar sadoqat bilan xizmat qilgan shifokorning o‘limidan chuqur qayg‘uda.
Hozirda Britaniya politsiyasi va tergov guruhi jinoyatning asl sabablari hamda voqea sodir bo‘lgan kunning barcha tafsilotlarini to‘liq tiklash bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Butun mamlakat e’tibori ushbu rezonansli jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayoniga qaratilgan.
Izohlar 0
…