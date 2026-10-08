Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildi

·80·Dunyo
Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri o‘z uyida o‘ldirib ketildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buyuk Britaniya qirollik shifokori Xanna Terri 4 oktyabr kuni o‘z uyida o‘tmas og‘ir jism bilan berilgan zarbadan vafot etgan.
  • Ushbu jinoyat ishi bo‘yicha marhumaning eri Mark Keyn bosh gumondor sifatida hibsga olingan.
  • Doktor Terri qirollik oilasining Sandringem qarorgohida sog‘lig‘ini nazorat qiluvchi asosiy tibbiyot vakili bo‘lgan.
  • Qirol Karl III va Qirolicha Kamilla o‘z shifokorining o‘limidan chuqur qayg‘uda ekanliklari ma’lum qilingan.

Kollaj: oxu.az

Buyuk Britaniya qirollik oilasi va mamlakat tibbiyot jamoatchiligi dahshatli jinoyat xabaridan shokka tushdi. Britaniya monarxlariga xizmat ko‘rsatgan taniqli shifokor Xanna Terri qirollikning mashhur Sandringem qarorgohi chetida joylashgan o‘z xonadonida jonsiz holda topildi.

Britaniyaning nufuzli The Sun nashri bergan ma’lumotlarga qaraganda, voqea yuzasidan zudlik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan va marhumaning eri bosh gumondor sifatida qo‘lga olingan.

Mudhish tafsilotlar: Qotillik qanday sodir etilgan?

Huquq-tartibot organlari va sud-tibbiy ekspertizasi tomonidan e’lon qilingan dastlabki xulosalar quyidagilarni ko‘rsatmoqda:

  • Jasadning topilishi: 45 yoshli doktor Xanna Terrining jasadi 4 oktyabr kuni o‘zi istiqomat qiladigan uydan topilgan;

  • O‘lim sababi: Ekspertlar tekshiruvi ayolning o‘limi boshiga o‘tmas og‘ir jism bilan berilgan kuchli zarba natijasida sodir bo‘lganini qayd etdi;

  • Erning hibsga olinishi: Mazkur shafqatsiz qotillikda marhumaning turmush o‘rtog‘i Mark Keyn ayblanmoqda va u politsiya xodimlari tomonidan darhol hibsga olingan.

Qirollik xonadoni bilan yaqin aloqa va monarxlar munosabati

Doktor Terri Buyuk Britaniyaning yuqori doiralarida katta obro‘ va ishonchga ega mutaxassislardan biri edi:

  • Sandringemdagi mas’uliyat: U monarx oilasi Norfolk grafiligidagi Sandringem qarorgohida dam olayotgan va bo‘lib turgan kezlarda ularning sog‘lig‘ini nazorat qiluvchi va davolovchi asosiy tibbiyot vakili bo‘lgan;

  • Karl III va qirolichaga shoshilinch xabar: Nashr manbalariga ko‘ra, fojia haqida Buyuk Britaniya Qiroli Karl III va Qirolicha Kamillaga rasman axborot berilgan. Qirollik juftligi uzoq yillar sadoqat bilan xizmat qilgan shifokorning o‘limidan chuqur qayg‘uda.

Hozirda Britaniya politsiyasi va tergov guruhi jinoyatning asl sabablari hamda voqea sodir bo‘lgan kunning barcha tafsilotlarini to‘liq tiklash bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda. Butun mamlakat e’tibori ushbu rezonansli jinoyat ishi bo‘yicha sud jarayoniga qaratilgan.

Xanna TerriMarq KeynSandringemBuyuk Britaniya monarxlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildiNorvegiya dengizidan 300 yillik xazinaga to‘la kema topildi13 iyul 18:16Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi17 avgust 17:37Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqda17 sentabr 15:36«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi«Bu fantastik voqea bo‘lardi!»: Tramp Irlandiya va Shimoliy Irlandiyaning birlashishini yoqlab chiqdi13 sentabr 00:47Rossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdiRossiyaning «Neustrashimiy» kemasi Britaniya sohili yaqinida jangovar o‘q uzdi22 iyul 14:05Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?