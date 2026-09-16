Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi

·10·Dunyo
Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Trampning boyligi Oq uyga qaytishi ortidan 2,7 milliard dollarga ko‘payib, jami 7,3 milliard dollarga yetdi.
  • Uning daromadining asosiy manbalari endilikda kriptoindustriya va raqamli aktivlar bo‘lib, ulardan 2,4 milliard dollar kelmoqda.
  • «Truth Social»dagi ulushi ham prezidentga yana 2 milliard dollar qo‘shib berdi.
  • AQSH qonunchiligiga ko‘ra, prezident va vitse-prezidentga shaxsiy biznesini boshqarish taqiqlanmagan, bu esa manfaatlar to‘qnashuviga olib kelmoqda.

AQSH siyosiy sahnasi va global moliya tizimi markazida turgan Donald Trampning kapitali 2024 yilgi prezidentlik saylovlaridagi tarixiy g‘alabadan so‘ng rekord tezlikda o‘sib bormoqda. Nufuzli «Forbes» jurnalining yangilangan baholash hisobotiga ko‘ra, respublikachi siyosatchining sof boyligi Oq uyga qaytishi ortidan birdaniga 2,7 milliard dollarga ko‘payib, jami 7,3 milliard dollarga yetdi. Tahlilchilar faqatgina so‘nggi bir yilning o‘zida prezident kapitali 3 milliard dollarga o‘sganini qayd etmoqda. Ilgari Tramp boyligining poydevori Manhettendagi osmono‘par binolar va mehmonxonalar bo‘lgan bo‘lsa, bugun manzara butunlay o‘zgardi: endi uning asosiy daromad drayveri kriptoindustriya va raqamli aktivlarga aylandi.

Eng shov-shuvli jihati, Tramp boyligining qariyb uchdan bir qismi — 2,4 milliard dollari kriptovalyuta aktivlari, jumladan, shov-shuvli mem-tokenlar, «World Liberty Financial» loyihasi hamda steyblkoin biznesi hisobiga to‘g‘ri kelmoqda. Bundan tashqari, 2024 yilda atigi 3,6 million dollar tushum qilib, 401 million dollarlik sof zararga uchragan bo‘lsa-da, «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi ulushi prezidentga yana 2 milliard dollar qo‘shib berdi. Oilaviy daromadlar oqimi Melaniya Trampning kitobi, filmi va NFT loyihalari orqali ham shiddat bilan oshgan. Biroq etika bo‘yicha mustaqil ekspertlar Tramp ma’muriyati bir vaqtning o‘zida kriptovalyuta bozorini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlab, tartibga solayotgani va ayni chog‘da ushbu sanoatdan milliardlab dollar shaxsiy daromad olayotganini AQSH tarixidagi misli ko‘rilmagan qonuniy manfaatlar to‘qnashuvi deb atamoqda.

«7,3 milliard dollar qayerdan keldi?»: Tramp aktivlarining to‘liq xaritasi

Aktiv turi

Baholangan qiymati

Asosiy manbalar va tafsilotlar

Kriptovalyuta va likvid mablag‘lar

$2,4 mlrd

$1,1 mlrd naqd pul va likvid aktivlar, $709 mln mem-tokenlar, $338 mln WLFI tokenlari, $235 mln steyblkoin chiqarish biznesi

Media va ijtimoiy tarmoq (TMTG)

$2,0 mlrd

«Truth Social» egasi bo‘lgan Tramp Media aksiyalari (zarar $401 mln bo‘lishiga qaramay bozor narxi yuqori)

Golf-klublar va kurortlar

$1,3 mlrd

AQSH bo‘ylab 10 ta nufuzli golf-maydon, jumladan Floridadagi mashhur «Mar-a-Lago» qarorgohi

Ko‘chmas mulk portfeli

$1,2 mlrd

Nyu-York va boshqa yirik shaharlardagi tijorat binolari, minoralar va savdo maydonlari

Litsenziyalash va boshqaruv

$501 mln

Shaxsiy brendni mehmonxonalar va mahsulotlarga ijaraga berish bo‘yicha global shartnomalar

Shaxsiy aviapark va boshqalar

$131 mln

$11 mln qiymatdagi shaxsiy samolyotlar va vertolyotlar, boshqa investitsiyaviy paketlar

Sud qarzdorliklari va majburiyatlar

-$95 mln

Nyu-York sudining $500 mln jarimasi bekor qilingan, ammo yozuvchi E. Djin Kerroll da’vosi bo‘yicha to‘lovlar saqlangan

Kripto-inqilob va oilaviy loyihalar: «Reuters» ochiqlagan raqamlar

Tramp oilasining yangi raqamli moliyaviy oqimi:

  • TRUMP mem-koinlaridan $635 mln: Iyul oyida prezident shaxsiy deklaratsiyasida TRUMP mem-tokenlarini sotishdan tushgan 635 million dollarlik sof daromadni rasman qayd etdi;

  • Investorlardan 2,3 mlrd dollar: «Reuters» surishtiruvi ko‘rsatishicha, Tramp siyosiy hokimiyatga qaytgach, uning oilasi xususiy kriptoloyihalar uchun xorijiy va mahalliy sarmoyadorlardan kamida 2,3 milliard dollar mablag‘ jalb qilgan;

  • Birinchi xonimning media-biznesi: Melaniya Tramp o‘z nomi bilan chiqqan hujjatli filmidan 10,7 mln dollar, avtobiografik kitobidan 500 ming dollardan ortiq va shaxsiy NFT to‘plamlaridan 6 mln dollar sof foyda ko‘rgan;

  • Jey Di Vens portfeli: Vitse-prezident ham o‘zining shaxsiy bestseller kitobi va startaplaridan tashqari yarim million dollargacha bo‘lgan Bitkoin aktivlariga egaligini ko‘rsatdi.

AQSH qonunchiligidagi «teshik»: Nega buni hech kim to‘xtata olmaydi?

Vashington siyosiy tizimidagi eng bahsli va muhokamali muammo:

  • Prezidentga istisno: AQSHning manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi qat’iy qonunlari vazirlar va kongressmenlarga shaxsiy biznesini boshqarishni taqiqlaydi, ammo bu cheklov Konstitutsiya bo‘yicha bevosita Prezident va Vitse-prezidentga tatbiq etilmaydi;

  • Qonunchilik va shaxsiy foydaning tutashuvi: Tramp ma’muriyati kriptobozorni rag‘batlantiruvchi va soliqlarni kamaytiruvchi qarorlar qabul qilayotgan bir pallada, bu islohotlar prezident oilasining o‘z tokenlari va kompaniyalari qiymatini bir necha barobarga oshirmoqda;

  • Sud jarimalaridan najot: Saylov oldidan 500 million dollarlik sud to‘lovlari sababli hisoblari muzlatilish xavfi ostida qolgan siyosatchi birgina yil ichida o‘zining moliyaviy tarixidagi eng yuqori cho‘qqi — 7,3 milliard dollarga erishdi.

Donald Trampning Oq uyga qaytib, boyligini 7,3 milliard dollarga yetkazishi uni nafaqat davrning eng ta’sirli siyosatchisi, balki Qo‘shma Shtatlar tarixidagi eng boy davlat rahbari maqomiga mustahkam o‘tqazdi.

Sizningcha, davlat rahbarining kriptovalyuta va raqamli aktivlar bozorini qo‘llab-quvvatlab, bir vaqtning o‘zida ushbu sohadan shaxsan yuzlab million dollar foyda ko‘rishi ochiq manfaatlar to‘qnashuvimi yoki muvaffaqiyatli tadbirkorning qonuniy huquqi? Trampning boyligi uning prezidentlik muddati yakunigacha 10 milliard dollarlik marrani zabt eta oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon moliyasi hamda katta siyosat chatishgan ushbu shov-shuvli maqolani barcha hamkasblaringiz, biznes hamkorlaringiz hamda kripto ixlosmandlariga ulashing!

Donald TrampKriptovalyutaTramp MediaTramp 2024 saylovlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiMisr Yevropa gazini ilib ketmoqda: Afrika giganti AQSHdan SPG importi bo‘yicha rekord o‘rnatdiBugun, 08:05Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Bugun, 08:00AQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasidaAQSH dizel eksportini butunlay taqiqlamoqchi: Jahon bozori yangi energetik inqiroz yoqasidaBugun, 07:54«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdi«Yulduzlar jangi» xavfi: Rossiya BMTni AQSHning orbital qurollariga qarshi birlashishga chaqirdiBugun, 07:03Mumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatMumbayning yuragi: 130 yillik BMC bosh qarorgohi va shahar tarixiga sayohatKecha, 23:54«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdi«Putin bilan faqat maksimal pozitsiyada gaplashaman!»: Kaya Kallas Kreml shartlariga qarshi chiqdiKecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi