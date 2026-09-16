Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Trampning boyligi Oq uyga qaytishi ortidan 2,7 milliard dollarga ko‘payib, jami 7,3 milliard dollarga yetdi.
- Uning daromadining asosiy manbalari endilikda kriptoindustriya va raqamli aktivlar bo‘lib, ulardan 2,4 milliard dollar kelmoqda.
- «Truth Social»dagi ulushi ham prezidentga yana 2 milliard dollar qo‘shib berdi.
- AQSH qonunchiligiga ko‘ra, prezident va vitse-prezidentga shaxsiy biznesini boshqarish taqiqlanmagan, bu esa manfaatlar to‘qnashuviga olib kelmoqda.
AQSH siyosiy sahnasi va global moliya tizimi markazida turgan Donald Trampning kapitali 2024 yilgi prezidentlik saylovlaridagi tarixiy g‘alabadan so‘ng rekord tezlikda o‘sib bormoqda. Nufuzli «Forbes» jurnalining yangilangan baholash hisobotiga ko‘ra, respublikachi siyosatchining sof boyligi Oq uyga qaytishi ortidan birdaniga 2,7 milliard dollarga ko‘payib, jami 7,3 milliard dollarga yetdi. Tahlilchilar faqatgina so‘nggi bir yilning o‘zida prezident kapitali 3 milliard dollarga o‘sganini qayd etmoqda. Ilgari Tramp boyligining poydevori Manhettendagi osmono‘par binolar va mehmonxonalar bo‘lgan bo‘lsa, bugun manzara butunlay o‘zgardi: endi uning asosiy daromad drayveri kriptoindustriya va raqamli aktivlarga aylandi.
Eng shov-shuvli jihati, Tramp boyligining qariyb uchdan bir qismi — 2,4 milliard dollari kriptovalyuta aktivlari, jumladan, shov-shuvli mem-tokenlar, «World Liberty Financial» loyihasi hamda steyblkoin biznesi hisobiga to‘g‘ri kelmoqda. Bundan tashqari, 2024 yilda atigi 3,6 million dollar tushum qilib, 401 million dollarlik sof zararga uchragan bo‘lsa-da, «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi ulushi prezidentga yana 2 milliard dollar qo‘shib berdi. Oilaviy daromadlar oqimi Melaniya Trampning kitobi, filmi va NFT loyihalari orqali ham shiddat bilan oshgan. Biroq etika bo‘yicha mustaqil ekspertlar Tramp ma’muriyati bir vaqtning o‘zida kriptovalyuta bozorini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlab, tartibga solayotgani va ayni chog‘da ushbu sanoatdan milliardlab dollar shaxsiy daromad olayotganini AQSH tarixidagi misli ko‘rilmagan qonuniy manfaatlar to‘qnashuvi deb atamoqda.
«7,3 milliard dollar qayerdan keldi?»: Tramp aktivlarining to‘liq xaritasi
Aktiv turi
Baholangan qiymati
Asosiy manbalar va tafsilotlar
Kriptovalyuta va likvid mablag‘lar
$2,4 mlrd
$1,1 mlrd naqd pul va likvid aktivlar, $709 mln mem-tokenlar, $338 mln WLFI tokenlari, $235 mln steyblkoin chiqarish biznesi
Media va ijtimoiy tarmoq (TMTG)
$2,0 mlrd
«Truth Social» egasi bo‘lgan Tramp Media aksiyalari (zarar $401 mln bo‘lishiga qaramay bozor narxi yuqori)
Golf-klublar va kurortlar
$1,3 mlrd
AQSH bo‘ylab 10 ta nufuzli golf-maydon, jumladan Floridadagi mashhur «Mar-a-Lago» qarorgohi
Ko‘chmas mulk portfeli
$1,2 mlrd
Nyu-York va boshqa yirik shaharlardagi tijorat binolari, minoralar va savdo maydonlari
Litsenziyalash va boshqaruv
$501 mln
Shaxsiy brendni mehmonxonalar va mahsulotlarga ijaraga berish bo‘yicha global shartnomalar
Shaxsiy aviapark va boshqalar
$131 mln
$11 mln qiymatdagi shaxsiy samolyotlar va vertolyotlar, boshqa investitsiyaviy paketlar
Sud qarzdorliklari va majburiyatlar
-$95 mln
Nyu-York sudining $500 mln jarimasi bekor qilingan, ammo yozuvchi E. Djin Kerroll da’vosi bo‘yicha to‘lovlar saqlangan
Kripto-inqilob va oilaviy loyihalar: «Reuters» ochiqlagan raqamlar
Tramp oilasining yangi raqamli moliyaviy oqimi:
TRUMP mem-koinlaridan $635 mln: Iyul oyida prezident shaxsiy deklaratsiyasida TRUMP mem-tokenlarini sotishdan tushgan 635 million dollarlik sof daromadni rasman qayd etdi;
Investorlardan 2,3 mlrd dollar: «Reuters» surishtiruvi ko‘rsatishicha, Tramp siyosiy hokimiyatga qaytgach, uning oilasi xususiy kriptoloyihalar uchun xorijiy va mahalliy sarmoyadorlardan kamida 2,3 milliard dollar mablag‘ jalb qilgan;
Birinchi xonimning media-biznesi: Melaniya Tramp o‘z nomi bilan chiqqan hujjatli filmidan 10,7 mln dollar, avtobiografik kitobidan 500 ming dollardan ortiq va shaxsiy NFT to‘plamlaridan 6 mln dollar sof foyda ko‘rgan;
Jey Di Vens portfeli: Vitse-prezident ham o‘zining shaxsiy bestseller kitobi va startaplaridan tashqari yarim million dollargacha bo‘lgan Bitkoin aktivlariga egaligini ko‘rsatdi.
AQSH qonunchiligidagi «teshik»: Nega buni hech kim to‘xtata olmaydi?
Vashington siyosiy tizimidagi eng bahsli va muhokamali muammo:
Prezidentga istisno: AQSHning manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi qat’iy qonunlari vazirlar va kongressmenlarga shaxsiy biznesini boshqarishni taqiqlaydi, ammo bu cheklov Konstitutsiya bo‘yicha bevosita Prezident va Vitse-prezidentga tatbiq etilmaydi;
Qonunchilik va shaxsiy foydaning tutashuvi: Tramp ma’muriyati kriptobozorni rag‘batlantiruvchi va soliqlarni kamaytiruvchi qarorlar qabul qilayotgan bir pallada, bu islohotlar prezident oilasining o‘z tokenlari va kompaniyalari qiymatini bir necha barobarga oshirmoqda;
Sud jarimalaridan najot: Saylov oldidan 500 million dollarlik sud to‘lovlari sababli hisoblari muzlatilish xavfi ostida qolgan siyosatchi birgina yil ichida o‘zining moliyaviy tarixidagi eng yuqori cho‘qqi — 7,3 milliard dollarga erishdi.
Donald Trampning Oq uyga qaytib, boyligini 7,3 milliard dollarga yetkazishi uni nafaqat davrning eng ta’sirli siyosatchisi, balki Qo‘shma Shtatlar tarixidagi eng boy davlat rahbari maqomiga mustahkam o‘tqazdi.
Sizningcha, davlat rahbarining kriptovalyuta va raqamli aktivlar bozorini qo‘llab-quvvatlab, bir vaqtning o‘zida ushbu sohadan shaxsan yuzlab million dollar foyda ko‘rishi ochiq manfaatlar to‘qnashuvimi yoki muvaffaqiyatli tadbirkorning qonuniy huquqi? Trampning boyligi uning prezidentlik muddati yakunigacha 10 milliard dollarlik marrani zabt eta oladimi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon moliyasi hamda katta siyosat chatishgan ushbu shov-shuvli maqolani barcha hamkasblaringiz, biznes hamkorlaringiz hamda kripto ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…