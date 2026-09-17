«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi

·85·Dunyo
«Gaagada shov-shuvli sud jarayoni»: Turkiya Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya, tijoriy «Reyhan Sarı» kemasiga uyushtirilgan hujumda 54 yoshli mexanik Savash Chakarning o‘limi va boshqa dengizchilarning jarohatlanishi sababli Ukrainani Xalqaro jinoiy sudga (XJS) berdi.
  • «Memishoglu Kurun» yuridik firmasi Ukraina qurolli kuchlarining hujumni amalga oshirganini tasdiqlovchi dalillarni sud prokuraturasiga taqdim etdi.
  • Ushbu da’vo savdo kemalariga qilingan hujumlar bo‘yicha XJS uchun tarixdagi ilk pretsedent bo‘lishi mumkin.

Qora dengizdagi harbiy qarama-qarshilik xalqaro huquq va diplomatiya tarixida misli ko‘rilmagan siyosiy mojaro darajasiga ko‘tarildi. Dengizchilik va yuk tashuvlariga ixtisoslashgan nufuzli Turkiya portali «HaberDenizde» xabar berishicha, turk tomoni Ukraina qurolli kuchlarining tijorat kemasi — «Reyhan Sarı»ga uyushtirgan qonli hujumi yuzasidan Gaagadagi Xalqaro jinoiy sudga (XJS / MUS) rasmiy da’vo arizasi kiritdi. Ikki davlat o‘rtasidagi aloqalarni taranglashtirgan mazkur da’vo bo‘yicha «Memishoglu Kurun» yuridik firmasi asoschisi Nuri Koray Kurun sud prokuraturasiga Ukraina hujumini isbotlovchi rad etib bo‘lmas ashyoviy dalillar to‘plami taqdim etilganini ma’lum qildi.

Kelishilgan hujjatlarga ko‘ra, kema egasi bilan birgalikda zarba paytida bortda bo‘lgan 12 nafar turk dengizchisi hamda fojiali tarzda halok bo‘lgan 54 yoshli mexanik Savash Chakarning oila a’zolari rasmiy jabrlanuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Advokatlarning ta’kidlashicha, maxsus ekspertiza sudnoga kassetali (sochiluvchi) jangovar kallakka ega o‘q-dori tekkanini, snaryad turar-joy qismini teshib o‘tib, ichkarida portlaganini tasdiqlagan. Bu xalqaro tribunal uchun tinch savdo kemalariga qilingan hujumlar bo‘yicha tarixdagi ilk pretsedentga aylanishi mumkin.

Xo‘sh, Anqara Kiyevga qarshi sud ishini oxirigacha olib boradimi, Erdog‘anning «Qora dengiz hisob-kitob maydoni emas» degan ogohlantirishi nimani anglatadi va Gaaga sudining qarori qanday oqibatlarga olib keladi?

«Ichkarida portlagan kassetali snaryad va qurbonlar»: Da’voning asosiy tafsilotlari

«HaberDenizde» nashri va advokatlar ochiqlagan rasmiy dalillar:

  • Kassetali jangovar qurol izlari: Ekspertiza «Reyhan Sarı» kemasining turar-joy moduliga aynan kassetali portlovchi elementlar bilan jihozlangan snaryad urilganini, metall bo‘laklari kema ichiga sochilib ketganini aniqladi;

  • Bir kishi halok bo‘ldi, uch kishi yaralandi: Rossiyaning «Taman» portidan ko‘mir ortib, Turkiyaning Trabzon shahri tomon yo‘l olgan kemaga Novorossiysk yaqinida (22 iyul kuni) uyushtirilgan hujumda 54 yoshli dengizchi Savash Chakar mashina bo‘limida halok bo‘ldi;

  • Qutqaruv operatsiyasi: Og‘ir tan jarohati olgan ikki nafar dengizchi Turkiya sohil xavfsizlik xizmati vertolyotlari yordamida shoshilinch Samsun shahri kasalxonalariga evakuatsiya qilingan;

  • Da’vogarlar tarkibi: Arizani kema kompaniyasi, ekipajning omon qolgan 12 nafar a’zosi va marhum Chakarning oilasi imzolagan.

Gaagadagi jarayon: XJS qanday qaror qabul qilishi mumkin?

Xalqaro jinoiy suddagi ishning istiqbollari va huquqiy muddatlari:

  • Ilk bosqich — 6 oy: Advokat Nuri Koray Kurunning baholashicha, da’vo arizasini ko‘rib chiqish va dalillarni tahlil etish bo‘yicha prokuraturaning dastlabki bosqichi taxminan yarim yil davom etadi;

  • Jarayon 2 yilgacha cho‘zilishi mumkin: Sudning to‘liq hukmi chiqarilishi ikki yilgacha vaqtni olishi taxmin qilinmoqda;

  • Xalqaro huquqda yagona pretsedent: Advokatning qayd etishicha, shu kunga qadar savdo flotiga qilingan bunday harbiy hujumlar bo‘yicha XJS tomonidan chiqarilgan tayyor to‘g‘ridan to‘g‘ri huquqiy pretsedent mavjud emas, shu bois ish tarixiy ahamiyat kasb etadi;

  • Harbiy jinoyat ayblovi: Da’vogarlar savdo va tinch maqsaddagi kemani ataylab nishonga olishni xalqaro urush qonunlari va konvensiyalarining qo‘pol buzilishi deb baholamoqda.

Qora dengizdagi tahdidlar: Turk kemalariga ketma-ket zarbalar

«Reyhan Sarı» fojiasi hududdagi yagona xavfli hodisa emas:

  • «Altura» tankerining nishonga olinishi: Mart oyida neft tashuvchi Turkiyaning «Altura» tankeri ham xuddi shunday hujumga uchragan, Turkiya Transport vaziri Abdulqodir Uralog‘lu bunda ekipajsiz katerlar qo‘llanganini bildirgan edi;

  • «Nadezhda» va «MV Güllük» hujumlari: Avgust oyida meva-sabzavot tashuvchi «Nadezhda» kemasiga uyushtirilgan dronlar zarbasidan 4 nafar dengizchi (jumladan 3 nafar turk fuqarosi) yaralandi, oradan bir necha kun o‘tib «MV Güllük» suxogruzi shikastlandi;

  • Erdog‘anning keskin bayonoti: Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo‘g‘on Qora dengiz «o‘zaro hisob-kitob maydoni»ga aylanmasligi kerakligini va Turkiyaning maxsus iqtisodiy zonasidagi har qanday tahdidlar qabul qilib bo‘lmas ekanini qat’iy ta’kidlagan.

Anqara yuristlari tomonidan Gaaga sudiga topshirilgan mazkur da’vo Qora dengizda kechayotgan to‘qnashuvlar endi nafaqat harbiy frontda, balki xalqaro adliya va diplomatiya maydonida ham keskin javob reaksiyasini keltirib chiqarishini isbotladi.

Sizningcha, Gaagadagi Xalqaro jinoiy sud Turkiya fuqarosining o‘limi va tinch savdo kemasining o‘qqa tutilishi bo‘yicha Ukraina qurolli kuchlariga nisbatan rasmiy ayblov e’lon qiladimi? Bunday da’vo Anqara va Kiyev o‘rtasidagi diplomatik hamda strategik munosabatlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Qora dengizdagi ushbu shov-shuvli voqea tahlilini barcha hamkasblaringiz hamda xalqaro siyosat ixlosmandlariga ulashing!

Reyxan SariyICCNuri Koray KurunXaberDenizde
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdi«KXDRning yadroviy maqomi abadiy»: Kim Chen Inning singlisi G‘arbga keskin tarsaki urdiBugun, 09:38«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildi«Trampdan yangi shov-shuvli sensatsiya!»: U Eron bilan urush tugayotganini e’lon qildiBugun, 09:29Ona o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiOna o‘g‘lining uyi uchun pensiyada ham ishlashga majbur bo‘ldiBugun, 08:33Mushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiMushakbozlik sabab samolyot qo‘nishni bekor qilishga majbur bo‘ldiBugun, 08:20Jurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiJurnalist besh ayiqni 5 500 mil uzoqlikka olib keldiBugun, 01:21Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi